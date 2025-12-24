Incentivi economici, lavoro qualificato e qualità della vita rendono una provincia lombarda più attrattiva per giovani professionisti italiani e stranieri

iStock Veduta aerea di Varese

Varese, città lombarda immersa tra laghi e verde e detta “Città Giardino”, non è solo una meta turistica apprezzata per la sua bellezza paesaggistica, ma sta diventando anche un punto di riferimento per i giovani professionisti grazie al progetto “Vieni a vivere a Varese”. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio locale, offre incentivi economici a chi decide di trasferirsi in provincia di Varese e lavorare per imprese del territorio.

Il successo dell’iniziativa ha superato i confini nazionali, attirando l’attenzione di media internazionali e generando un flusso di richieste da diversi Paesi, con particolare interesse dal Brasile. La combinazione di opportunità lavorative e qualità della vita rende Varese una scelta sempre più appetibile per chi cerca un equilibrio tra lavoro e benessere.

Il progetto “Vieni a vivere a Varese”

Lanciato con l’obiettivo di attrarre giovani under 40 (ora esteso fino ai 45 anni) che desiderano trasferirsi a Varese, il progetto prevede voucher annuali di 2.000 euro per tre anni, destinati a chi sottoscrive un contratto di lavoro con imprese della provincia.

L’iniziativa ha riscosso un successo inaspettato: solo dal Brasile sono arrivate circa tremila richieste di informazioni grazie alla copertura mediatica ricevuta, tra cui una pubblicazione di ANSA Brasile e un servizio su “Domingo Espetacular”, programma di approfondimento trasmesso da un’emittente televisiva nazionale RecordTv.

Il nuovo bando introduce alcune modifiche significative. Possono partecipare tutti coloro che abbiano firmato, a partire dal primo luglio 2025 (o firmeranno), un contratto di lavoro come dipendente, sia a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale) che determinato di almeno sei mesi rinnovabili, oppure un contratto di apprendistato.

Sono inclusi anche i contratti di lavoro subordinato, comprese le somministrazioni, stipulati con imprese non presenti in provincia, a condizione che la prestazione lavorativa avvenga prevalentemente presso una sede locale di Varese.

Il requisito fondamentale rimane la residenza: i beneficiari devono trasferirsi entro 90 giorni dall’ammissione al beneficio, consolidando così il loro legame con il territorio di questa provincia della Lombardia e contribuendo allo sviluppo economico locale.

iStock

Varese, un territorio attrattivo per giovani professionisti

Il progetto dimostra come Varese stia diventando un polo attrattivo per giovani talenti italiani e internazionali. La città, oltre a offrire incentivi economici, è apprezzata per la qualità della vita, la vicinanza ai principali centri economici lombardi e la bellezza dei suoi paesaggi incontaminati. La presenza di laghi, parchi e ville storiche rende il territorio ideale non solo per lavorare ma anche per vivere in un contesto accogliente e stimolante.

Inoltre, la crescente visibilità internazionale del progetto contribuisce a rafforzare l’immagine di Varese come città innovativa, dinamica e al passo con i tempi, capace di coniugare sviluppo economico e benessere dei cittadini.

Le aziende locali, partecipando al bando, hanno l’opportunità di attrarre personale qualificato e motivato, rafforzando la competitività del tessuto produttivo provinciale.

Questo connubio tra incentivazione economica, qualità della vita, paesaggi suggestivi e opportunità professionali rappresenta una strategia vincente per valorizzare il territorio e favorire la crescita sostenibile della comunità locale. Grazie a iniziative come questa, Varese perciò si conferma una meta attrattiva non solo per i turisti, ma anche per chi cerca nuove prospettive di carriera.