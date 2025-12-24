A Varese ti pagano per trasferirti e costruire una nuova vita: il progetto rinnovato

Incentivi economici, lavoro qualificato e qualità della vita rendono una provincia lombarda più attrattiva per giovani professionisti italiani e stranieri

Foto di Sara Boccolini

iStock
Veduta aerea di Varese

Varese, città lombarda immersa tra laghi e verde e detta “Città Giardino”, non è solo una meta turistica apprezzata per la sua bellezza paesaggistica, ma sta diventando anche un punto di riferimento per i giovani professionisti grazie al progetto “Vieni a vivere a Varese”. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio locale, offre incentivi economici a chi decide di trasferirsi in provincia di Varese e lavorare per imprese del territorio.

Il successo dell’iniziativa ha superato i confini nazionali, attirando l’attenzione di media internazionali e generando un flusso di richieste da diversi Paesi, con particolare interesse dal Brasile. La combinazione di opportunità lavorative e qualità della vita rende Varese una scelta sempre più appetibile per chi cerca un equilibrio tra lavoro e benessere.

Il progetto “Vieni a vivere a Varese”

Lanciato con l’obiettivo di attrarre giovani under 40 (ora esteso fino ai 45 anni) che desiderano trasferirsi a Varese, il progetto prevede voucher annuali di 2.000 euro per tre anni, destinati a chi sottoscrive un contratto di lavoro con imprese della provincia.

L’iniziativa ha riscosso un successo inaspettato: solo dal Brasile sono arrivate circa tremila richieste di informazioni grazie alla copertura mediatica ricevuta, tra cui una pubblicazione di ANSA Brasile e un servizio su “Domingo Espetacular”, programma di approfondimento trasmesso da un’emittente televisiva nazionale RecordTv.

Il nuovo bando introduce alcune modifiche significative. Possono partecipare tutti coloro che abbiano firmato, a partire dal primo luglio 2025 (o firmeranno), un contratto di lavoro come dipendente, sia a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale) che determinato di almeno sei mesi rinnovabili, oppure un contratto di apprendistato.

Sono inclusi anche i contratti di lavoro subordinato, comprese le somministrazioni, stipulati con imprese non presenti in provincia, a condizione che la prestazione lavorativa avvenga prevalentemente presso una sede locale di Varese.

Il requisito fondamentale rimane la residenza: i beneficiari devono trasferirsi entro 90 giorni dall’ammissione al beneficio, consolidando così il loro legame con il territorio di questa provincia della Lombardia e contribuendo allo sviluppo economico locale.

iStock
Zona pedonale nel centro storico di Varese

Varese, un territorio attrattivo per giovani professionisti

Il progetto dimostra come Varese stia diventando un polo attrattivo per giovani talenti italiani e internazionali. La città, oltre a offrire incentivi economici, è apprezzata per la qualità della vita, la vicinanza ai principali centri economici lombardi e la bellezza dei suoi paesaggi incontaminati. La presenza di laghi, parchi e ville storiche rende il territorio ideale non solo per lavorare ma anche per vivere in un contesto accogliente e stimolante.

Inoltre, la crescente visibilità internazionale del progetto contribuisce a rafforzare l’immagine di Varese come città innovativa, dinamica e al passo con i tempi, capace di coniugare sviluppo economico e benessere dei cittadini.

Le aziende locali, partecipando al bando, hanno l’opportunità di attrarre personale qualificato e motivato, rafforzando la competitività del tessuto produttivo provinciale.

Questo connubio tra incentivazione economica, qualità della vita, paesaggi suggestivi e opportunità professionali rappresenta una strategia vincente per valorizzare il territorio e favorire la crescita sostenibile della comunità locale. Grazie a iniziative come questa, Varese perciò si conferma una meta attrattiva non solo per i turisti, ma anche per chi cerca nuove prospettive di carriera.

iStock
Viste alpine ai piedi di Varese

