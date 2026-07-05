PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Veduta dall'alto di Herrenchiemsee

Per raggiungere Herrenchiemsee è necessario lasciare la terraferma alle spalle e affidarsi alle acque del Chiemsee, il lago più grande della Baviera, chiamato spesso “Mare Bavarese” per i suoi circa 80 chilometri quadrati di superficie. Con i suoi 238 ettari, Herrenchiemsee rappresenta l’isola maggiore del lago.

Il nome significa “Isola degli uomini” e richiama la lunga presenza dei Canonici Agostiniani insediati in questo luogo per secoli. Poco distante si trova Fraueninsel, l'”Isola delle donne”, ancora oggi sede di un monastero benedettino. Due terre separate da pochi minuti di navigazione, unite da una storia religiosa che affonda le radici nell’Alto Medioevo.

L’aspetto attuale, però, porta soprattutto la firma di re Ludwig II di Baviera, ricordato anche con il soprannome di Re delle Fiabe. Nel 1873 acquistò l’intera Herrenchiemsee per 350.000 fiorini, salvando il patrimonio forestale da un progetto di disboscamento. Pochi anni più tardi prese forma il suo sogno più ambizioso: un palazzo destinato a celebrare Luigi XIV, il celebre Re Sole francese, figura che Ludwig ammirava profondamente anche per i legami dinastici fra le due famiglie reali.

La morte del sovrano, avvenuta nel 1886 nelle acque del lago di Starnberg in circostanze rimaste avvolte dal mistero, interruppe definitivamente il progetto. Del gigantesco complesso previsto venne completata soltanto la parte centrale, trasformando Herrenchiemsee in uno dei più affascinanti sogni incompiuti d’Europa.

Cosa vedere sull’Isola di Herrenchiemsee

Oltre al celebre palazzo reale, quest’isola della Germania custodisce testimonianze che attraversano oltre 1.300 anni di storia. Monasteri, giardini monumentali, sale riccamente decorate e scorci naturali regalano una visita sorprendentemente varia.

Castello di Herrenchiemsee

Fin dal primo sguardo appare evidente il richiamo alla Reggia di Versailles: la facciata riproduce fedelmente quella del capolavoro francese, mentre l’intero progetto celebra il prestigio della monarchia assoluta di Luigi XIV. Varcato l’ingresso, lo Scalone d’Onore introduce un susseguirsi di ambienti spettacolari.

Ludwig II volle reinterpretare la storica Scala degli Ambasciatori di Versailles attraverso una copertura vetrata ottocentesca in grado di amplificare la luce naturale e valorizzare stucchi, marmi policromi e decorazioni dorate. La Sala della Guardia apre il percorso cerimoniale con alabarde appartenute alla guardia reale, pareti impreziosite da raffinati rivestimenti e soffitti decorati con scene dedicate a Bacco e Cerere.

Seguono le anticamere ricche di dipinti raffiguranti Luigi XIV e membri della corte francese, insieme a statue equestri e arredi realizzati secondo la sofisticata tecnica Boulle, caratterizzata da intarsi in ottone, tartaruga e bronzo dorato. Fra tutti gli ambienti merita una menzione la Camera da Letto di Parata, autentico simbolo del potere monarchico. Tessuti, ricami, dorature e intagli raggiungono livelli straordinari, trasformando questa sala nel fulcro dell’intero edificio.

Il capolavoro assoluto resta però la Galleria degli Specchi: lunga ben 98 metri, supera perfino quella di Versailles, ferma a 73 metri. Ben 33 lampadari e 52 candelabri moltiplicano riflessi e bagliori lungo l’intera prospettiva, creando un effetto scenografico che lascia senza parole. Curiosa anche la Sala da Pranzo, impreziosita da un enorme lampadario in porcellana di Meissen. Qui trova posto il celebre tavolo meccanico “Tischlein-deck-dich”, collegato alle cucine attraverso un ingegnoso sistema utile a far salire e scendere la tavola apparecchiata.

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Museo di Ludwig II

All’interno del palazzo trova spazio un museo inaugurato nel 1926 e ampliato nel corso dei decenni. Dodici sale raccontano la vita del sovrano attraverso fotografie, lettere, ritratti, oggetti personali, arredi originali e documenti legati alla famiglia reale bavarese. Il percorso permette di comprendere meglio la personalità di Ludwig II, divisa fra passione artistica, ricerca della bellezza e crescente isolamento negli ultimi anni di vita.

Antico monastero agostiniano

Molto prima dell’arrivo del re, Herrenchiemsee rappresentava un importante centro religioso. Un primo monastero sorse già nel VII secolo, mentre nel 1130 l’arcivescovo Corrado I di Salisburgo rifondò il complesso affidandolo ai Canonici Agostiniani. Nei secoli successivi l’abbazia acquisì prestigio politico, economico e culturale. La basilica romanica venne completata nel 1158, seguita nel XVII secolo da importanti ampliamenti barocchi.

Oggi il complesso conserva eleganti saloni storici, appartamenti utilizzati da Ludwig II durante i soggiorni sull’isola e alcune gallerie dedicate ai pittori del Chiemsee.

Giardini monumentali

Davanti al palazzo si apre un parco geometrico ispirato ai grandi giardini francesi. Fontane scenografiche, statue mitologiche, aiuole perfettamente simmetriche e lunghi canali prospettici accompagnano lo sguardo fino alle acque del lago. Fra maggio e inizio ottobre entrano in funzione anche i giochi d’acqua, ricostruiti fedelmente durante il XX secolo sulla base dei progetti originali.

Sentieri panoramici

Gran parte dell’isola rientra in un’area naturale protetta ricoperta da boschi misti molto antichi. Un itinerario ad anello di circa 7 chilometri attraversa radure, faggi secolari, antiche fortificazioni medievali e punti panoramici affacciati sul lago. Ottos Ruh regala una spettacolare visuale sulle montagne circostanti, mentre Pauls Ruh offre una tranquilla baia circondata dalla vegetazione.

Cosa fare all’Isola di Herrenchiemsee

L’isola alterna grandi opere architettoniche, natura rigogliosa e testimonianze storiche che riescono a trasformare una semplice visita in una giornata ricca di sfumature.

Salire sul traghetto da Prien : e godersi la traversata attraverso il Chiemsee con vista sulle Alpi del Chiemgau.

: e godersi la traversata attraverso il Chiemsee con vista sulle Alpi del Chiemgau. Scegliere la carrozza trainata da cavalli : durante la bella stagione, per raggiungere il palazzo lungo il viale alberato.

: durante la bella stagione, per raggiungere il palazzo lungo il viale alberato. Partecipare alla visita guidata degli appartamenti reali : indispensabile per accedere agli ambienti principali.

: indispensabile per accedere agli ambienti principali. Percorrere l’anello naturalistico : fra boschi, rive tranquille e belvedere affacciati sul lago.

: fra boschi, rive tranquille e belvedere affacciati sul lago. Proseguire la giornata raggiungendo anche Fraueninsel: celebre per il monastero benedettino, le case dei pescatori e l’atmosfera raccolta.

Dove si trova e come arrivare

Herrenchiemsee appartiene al lago Chiemsee, nell’Alta Baviera, fra Monaco di Baviera e Salisburgo. Il principale punto di partenza coincide con Prien am Chiemsee, collegata sia alla rete ferroviaria sia alle principali arterie stradali della Germania meridionale. Dal porto di Prien partono traghetti durante tutto l’anno, con una navigazione che richiede circa 20 minuti.

Una volta sbarcati, il palazzo si raggiunge attraverso un piacevole percorso nel verde della durata di circa 45 minuti oppure tramite carrozza trainata da cavalli durante la stagione estiva. Una visita completa dell’isola richiede almeno mezza giornata, mentre un’intera giornata permette di apprezzare palazzo, museo, abbazia, giardini e itinerari naturalistici con la giusta calma.