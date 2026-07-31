Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco restano aperti fino a tarda sera per tutto agosto: ecco orari, giorni e consigli utili per organizzare la visita

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

123RF Il Castello Sforzesco, uno dei monumenti coinvolti, resterà aperto ogni giorno fino alle 19:30 per tutto agosto

Chi ha sempre sognato di visitare il Colosseo mentre il cielo si tinge di blu, o di alzare lo sguardo verso l’oculo del Pantheon con le prime stelle sopra la testa, da agosto può finalmente farlo. Una sperimentazione promossa dal Ministero della Cultura, dal Ministero del Turismo e dal Comune di Milano allunga infatti gli orari di apertura di tre tra i monumenti più visitati d’Italia, portandoli fino a quattro ore oltre il consueto.

L’iniziativa parte sabato 1° agosto e durerà per tutto il mese, coinvolgendo Roma sul fronte dei siti statali e Milano su quello dei musei civici. Dietro la scelta c’è la volontà di distribuire meglio i flussi turistici, permettendo l’accesso nelle ore più fresche della giornata e in fasce compatibili con chi lavora.

Non un semplice esperimento di orari, insomma, ma un tentativo di ripensare il modo in cui si vive la cultura in piena estate, quando le code sotto il sole diventano spesso il ricordo più vivido di una visita. Ecco cosa cambia, monumento per monumento.

Colosseo, Roma

Il Colosseo, simbolo per eccellenza di Roma, apre le porte la sera nei weekend: venerdì e sabato sarà possibile entrare dalle 19:45 fino alle 23:30. Un orario pensato su misura per chi vuole evitare il caldo delle ore centrali e scoprire l’anfiteatro Flavio in una luce completamente diversa, quando le ombre si allungano sulle arcate e l’atmosfera si fa più raccolta.

Per organizzare la visita, il consiglio è di prenotare con anticipo il biglietto attraverso i canali ufficiali del Parco Archeologico del Colosseo, verificando gli orari aggiornati per il mese di agosto, dato che la sperimentazione riguarda solo i giorni indicati. Chi arriva in questa fascia potrà anche godersi con calma il percorso verso l’arena e i livelli superiori, solitamente più affollati durante il giorno.

Pantheon, Roma

Anche il Pantheon, uno dei monumenti meglio conservati dell’antichità, si apre alle visite notturne: dalle 19:00 alle 23:00, ogni giorno tranne il giovedì. Varcare la soglia della basilica quando fuori è già buio regala una prospettiva diversa sull’oculo, l’apertura circolare nella cupola da cui di giorno filtra un fascio di luce netto: di sera, complice l’illuminazione interna, l’atmosfera si fa più raccolta e silenziosa.

È un buon momento anche per osservare con più calma le tombe illustri custodite all’interno, compresa quella di Raffaello, senza il viavai tipico delle ore centrali.

Castello Sforzesco, Milano

Infine, a Milano l’iniziativa riguarda il Castello Sforzesco, che resterà aperto ogni giorno fino alle 19:30, due ore in più rispetto al solito, con orario esteso dalle 17:30. Il maniero visconteo-sforzesco, che nell’ultimo anno ha superato il mezzo milione di ingressi nei suoi musei, permette in questa fascia di visitare alcune delle sue collezioni più preziose, a partire dalla Pietà Rondanini, l’ultima, incompiuta scultura di Michelangelo custodita proprio all’interno del castello.

Nello stesso periodo è visitabile anche la mostra “Passione e Disegno”, allestita nelle Salette della Grafica, che mette insieme opere di autori lontanissimi tra loro nel tempo, da Leonardo da Vinci all’artista americano Keith Haring.