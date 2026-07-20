L’incubo dei viaggiatori e soprattutto di chi ha con sé solo il bagaglio a mano è sempre lo stesso: pagare il supplemento perché la valigia è fuori misura o supera i kg permessi a bordo. Chi vola con frequenza conosce bene le regole sui bagagli a mano e sa che dimensioni, peso e supplementi sono aspetti che possono incidere sul costo del viaggio.

Proprio questa familiarità con i controlli è diventata il punto di partenza di una nuova truffa segnalata all’aeroporto di Milano Malpensa, dove alcuni passeggeri sarebbero stati avvicinati da falsi addetti intenti a richiedere fino a 70 euro per un presunto bagaglio fuori misura. Un raggiro che sfrutta la fretta, l’ansia di perdere il volo e la scarsa conoscenza delle procedure aeroportuali, soprattutto da parte di turisti e viaggiatori occasionali.