Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance
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L’incubo dei viaggiatori e soprattutto di chi ha con sé solo il bagaglio a mano è sempre lo stesso: pagare il supplemento perché la valigia è fuori misura o supera i kg permessi a bordo. Chi vola con frequenza conosce bene le regole sui bagagli a mano e sa che dimensioni, peso e supplementi sono aspetti che possono incidere sul costo del viaggio.
Proprio questa familiarità con i controlli è diventata il punto di partenza di una nuova truffa segnalata all’aeroporto di Milano Malpensa, dove alcuni passeggeri sarebbero stati avvicinati da falsi addetti intenti a richiedere fino a 70 euro per un presunto bagaglio fuori misura. Un raggiro che sfrutta la fretta, l’ansia di perdere il volo e la scarsa conoscenza delle procedure aeroportuali, soprattutto da parte di turisti e viaggiatori occasionali.
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Come funziona la truffa del bagaglio fuori misura in aeroporto
Secondo le segnalazioni, i truffatori avrebbero agito nelle aree precedenti ai controlli di sicurezza del Terminal 2 di Malpensa, avvicinando soprattutto persone sole, turisti stranieri e passeggeri meno esperti.
Dopo essersi presentati come addetti ai controlli dei bagagli, mostrerebbero strumenti simili ai misuratori utilizzati dalle compagnie aeree per verificare le dimensioni dei trolley. A quel punto comunicherebbero alla vittima che il bagaglio supera i limiti consentiti e che, per evitare problemi all'imbarco, sarebbe necessario pagare immediatamente un supplemento.
Le somme richieste oscillano generalmente tra 50 e 70 euro, un importo sufficientemente realistico da non destare sospetti, considerando che molte compagnie applicano effettivamente costi aggiuntivi in caso di bagagli non conformi.
A rendere ancora più efficace il raggiro è la pressione psicologica esercitata sui passeggeri: il timore di perdere il volo induce molte persone a pagare senza fare domande. In realtà, si tratta di richieste completamente prive di fondamento. I controlli ufficiali vengono infatti effettuati esclusivamente dal personale autorizzato della compagnia aerea o dell'aeroporto, seguendo procedure ben precise.
Come riconoscere la truffa ed evitare pagamenti non dovuti
Le compagnie aeree prevedono controlli sui bagagli durante il check-in oppure direttamente al gate d'imbarco, mai nelle aree comuni dell'aeroporto da parte di persone che fermano casualmente i viaggiatori. Se un bagaglio risulta effettivamente fuori misura o supera i limiti consentiti, l'eventuale supplemento viene richiesto attraverso i canali ufficiali della compagnia e accompagnato dal rilascio di una ricevuta.
Il personale autorizzato è inoltre facilmente riconoscibile grazie alla divisa, al badge identificativo e alla presenza presso banchi o postazioni dedicate. Per evitare questo tipo di truffa è utile verificare, prima della partenza, le regole previste dalla compagnia con cui si vola, controllando dimensioni e peso del bagaglio direttamente sul sito ufficiale. Misurare la valigia a casa permette di partire con maggiore tranquillità ed evitare spiacevoli sorprese.
Un ulteriore campanello d'allarme è rappresentato dalle richieste di pagamento immediato in contanti, senza ricevuta o lontano dai banchi ufficiali della compagnia. In questi casi è consigliabile non consegnare denaro, chiedere di essere accompagnati presso il banco della compagnia aerea e segnalare immediatamente l'accaduto al personale dell'aeroporto o alle forze dell'ordine.
Con l'aumento dei viaggi estivi e del traffico negli aeroporti, episodi di questo tipo ricordano quanto sia importante prestare attenzione anche prima dei controlli di sicurezza. Conoscere le procedure ufficiali resta il modo più efficace per evitare raggiri e iniziare il viaggio senza brutte sorprese.