Meno valigie perse e più tecnologia: i disguidi in aeroporto scendono del 23%. Come tracciamento in tempo reale e IA cambieranno il nostro modo di viaggiare

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Pubblicato il nuovo report 2026 sui bagagli smarriti in aeroporto

Guardare il nastro trasportatore dell’aeroporto che gira a vuoto, mentre la stanza si svuota e la nostra valigia non si vede, ammettiamolo, è l’incubo di chiunque parta per le vacanze. Per fortuna, le ultime notizie ci dicono che possiamo fare un sospiro di sollievo.

Il nuovo rapporto annuale SITA Baggage IT Insights 2026 rivela che nel 2025, su ben 5 miliardi di passeggeri nel mondo, le valigie perse, danneggiate o consegnate in ritardo sono state 24 milioni. Anche se il numero può sembrare enorme, la bella notizia è che gli errori sono crollati del 23% in un solo anno.

Dietro questo miglioramento non ci sono nuovi aeroporti più grandi, ma un massiccio uso di tecnologia invisibile che sta finalmente cambiando le regole del gioco, rendendo i nostri viaggi molto più sereni.

Come la tecnologia e i nostri telefoni possono salvare le vacanze

Se oggi le probabilità di ritrovare la propria valigia sono molto più alte, il merito è di una rivoluzione che unisce i computer delle compagnie aeree agli smartphone che abbiamo in tasca. La gestione dei bagagli non è più solo una questione di braccia e carrelli, quindi, ma un servizio digitale.

L’intelligenza artificiale, per esempio, può prevedere i ritardi nei passaggi più stretti e calcola i percorsi più veloci. Per fare un esempio, in Asia la compagnia Thai Airways è riuscita a ridurre i tempi per reindirizzare un bagaglio da tre minuti a un solo secondo.

Ma la vera svolta che ci riguarda da vicino è che le compagnie aeree hanno smesso di ignorare i nostri localizzatori GPS. SITA ha integrato i sistemi di tracciamento ufficiali con le reti Find My di Apple e Find Hub di Google. Questo significa che se inseriamo un AirTag o un dispositivo simile nella valigia, possiamo condividere la posizione direttamente con la compagnia.

I risultati di questa collaborazione sono incredibili: i bagagli persi sono diminuiti del 90% e i tempi per recuperare quelli in ritardo si sono velocizzati del 26%.

Dove rischiamo di più con i nostri bagagli

Il rapporto mostra però che il rischio non è uguale ovunque. I voli con scalo internazionale restano i più delicati: la percentuale di disguidi sale tantissimo rispetto ai voli diretti nazionali, a causa dei tempi stretti tra una coincidenza e l’altra.

Anche la geografia conta. L’Asia-Pacifico è la zona più sicura del mondo, grazie ad aeroporti nuovi e super tecnologici. L’Europa, invece, fatica di più a causa di strutture vecchie, aeroporti spesso troppo affollati e carenza di personale di terra.

La strada per il futuro, comunque, promette di eliminare del tutto lo stress. Nei prossimi due anni, la maggior parte delle compagnie aeree permetterà di controllare dove si trova la valigia in tempo reale da un’app, proprio come quando aspettiamo un pacco da un sito di shopping online.

Ma la vera novità che cambierà il nostro modo di esplorare il mondo è già in pista: presto potremo stampare l’etichetta a casa, lasciare il bagaglio direttamente in auto a un servizio di ritiro e fare il viaggio completamente a mani vuote, per poi ritrovarlo direttamente nella camera dell’hotel (si spera!).