Fino al 15 settembre 2025, i cani di ogni taglia viaggiano gratis sui treni Frecce e Intercity Trenitalia: come funziona il servizio e come prenotarlo

iStock I cani di qualsiasi taglia viaggiano gratis con Trenitalia

I viaggi con gli animali domestici sono in crescita e il mercato turistico si sta adeguando, offrendo una scelta sempre più vasta di alloggi, ristoranti e attività che accolgono gli amici a quattro zampe. Anche gli spostamenti in aereo stanno diventando più comuni e meno onerosi, soprattutto dopo il via libera dell’Enac che, in teoria, offre la possibilità di far viaggiare in cabina anche gli animali che pesano più di 8 kg. Tuttavia, il mezzo più comodo resta il treno per chi viaggia con gli animali durante l’estate 2025.

Anche quest’anno, infatti, Trenitalia ha annunciato che i cani di qualsiasi taglia potranno viaggiare gratis, fino al 15 settembre 2025, sui convogli Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia (Gruppo Fs).

Si tratta di una promozione importante per una mobilità più accessibile e attenta ai bisogni di chi viaggia con il proprio animale domestico. Questa iniziativa riconosce non solo il forte legame affettivo tra persone e animali, ma anche le difficoltà pratiche che spesso si incontrano nel muoversi insieme. I cani non sono semplici accompagnatori, ma parte integrante della famiglia ed è giusto che possano condividere esperienze, scoperte e i momenti di svago dell’estate.

La promozione di Trenitalia per chi viaggia con un cane

Se amate viaggiare con il vostro cane, questa buona notizia è per voi. Si chiama “Cani Gratis” la promozione di Trenitalia che permette di portare a bordo gratuitamente il proprio cane anche al di fuori dell’apposito trasportino: l’importante è che sia tenuto al guinzaglio e munito di museruola. Una volta selezionato l’itinerario, vi basterà prenotare il biglietto per il proprio animale selezionando il servizio “Viaggia con il tuo cane” al momento dell’acquisto.

L’opzione, disponibile su tutti i canali di vendita di Trenitalia, comprese app e sito ufficiale, introduce una grande novità. Se gli animali di piccola taglia che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30x50 cm viaggiano sempre gratis, anche al di fuori del periodo vacanziero estivo, con questa promozione anche i cani di media e grossa taglia potranno viaggiare gratuitamente. Durante l’anno, invece, nei treni regionali, sono ammessi a bordo solo se si acquista il relativo biglietto, pari a uno di seconda classe, con una tariffa ridotta del 50%.

Da queste regole sono esentati i cani da assistenza, che in Italia viaggiano gratuitamente su tutte le categorie di treno, in qualsiasi classe o livello di servizio. In questi casi dovrete esibire un certificato rilasciato da un centro cinofilo o istituto abilitato.

Le regole di Trenitalia per viaggiare con gli animali

In generale, Trenitalia consente di viaggiare con animali domestici seguendo specifiche regole, che variano in base alla taglia dell’animale e al tipo di treno.

Chi viaggia con animali di piccola taglia può farlo gratuitamente utilizzando un trasportino di dimensioni massime 70x30x50 cm. Il trasportino deve essere posizionato vicino al posto del proprietario e non può occupare un sedile. È consentito un solo trasportino per passeggero e gli animali sono ammessi in tutte le classi e livelli di servizio, a eccezione delle carrozze ristorante/bar.

Per i cani di taglia media e grande, invece, è necessario acquistare un biglietto dedicato e devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola. In generale, chi viaggia con gli animali, deve necessariamente avere con sé il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario del cane.