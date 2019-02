Cervia, la nuova piscina delle terme è più salata del Mar Morto

editato in: da

C’è, a Cervia, una piscina da record. Le sue acque sono più salate del Mar Morto, i suoi effetti benefici. E il pubblico già la ama.

Il 20 aprile ripartirà la stagione termale presso le Terme di Cervia. Che sono tra le più salate in assoluto, e la cui nuova vasca supera la concentrazione salina del Mar Morto. Un luogo ricco di benefici per la salute dell’organismo, ma anche una location insolita in cui festeggiare Pasqua e lasciarsi il rigido inverno alle spalle una volta per tutte. Una piscina del tutto rinnovata attende turisti e locali, realizzata attorno alla salina di Cervia, particolarmente ricca di oligoelementi.

Il tutto si inserisce in un generale progetto di rinnovamento, che ha portato alla costruzione di una delle più grandi piscine europee al coperto. Ogni esigenza verrà soddisfatta e proprio per questo si è operata una divisione in tre ambienti distinti:

Prima vasca: 20 metri di lunghezza e profondità da 1,10m a 1,30 m. Ideale per svolgere attività motoria in acqua

Seconda vasca: 10 metri di lunghezza e profondità pari a 1,70 m. Ideale per mettersi alla prova con la sospensione in acqua

Terza vasca: 10 metri di lunghezza e ricolma d’Acqua Madre ipertonica. Al suo interno sodio e cloruri, i principali Sali disciolti nell’acqua marina (presenti in una concentrazione 5 volte superiore)

Gli elementi selezionati per la composizione apportano benefici potenziati all’organismo. Quelli antinfiammatori, stimolanti e antisettici derivano da bromo, sodio e cloruri, mentre i solfati vantano proprietà antibatteriche e immunomodulanti. Gettarsi in queste acque salate consente inoltre di sfruttare un vero e proprio idratante cutaneo naturale, ritrovandosi immersi in acque magnesiche.

Le Terme di Cervia rappresentano la soluzione ideale per svariate tipologie di utenti, come ad esempio chi intende contrastare patologie reumatiche, dermatologiche, metaboliche e vascolari. Le acque salate favoriscono inoltre la mobilità articolare e la riattivazione della circolazione, oltre ad aiutare a contrastare la cellulite.

Riscaldate fino a raggiungere la costante temperatura di 33°, le piscine di Cervia vantano notevoli proprietà terapeutiche. Contrastano dermatiti di vario genere e psoriasi, migliorando l’idratazione della pelle e riducendone le infiammazioni. La presenza di solfati, inoltre, avvia un processo di riparazione cutanea, normalizzando le secrezioni sebacee. Alleviando le condizioni allergiche e svolgendo azioni anti-aging, queste acque rappresentano la soluzione ideale per ogni membro della famiglia, per coppie a caccia di relax e sportivi intenzionati a recuperare la forma fisica.

Un luogo unico, che fa bene alla salute. Ma anche all’anima.