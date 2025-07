Pioggia di stelle in Italia. L’appuntamento col cielo di fine luglio è magico

Due giorni di magia, e forse anche qualcuno in più, per sussurrare i desideri sotto il cielo d'Italia. Ecco quando e come ammirare le stelle cadenti di fine luglio

iStock Pioggia di stelle sui cieli d'Italia: le date

C’è uno spettacolo, magico e incantato, che va in scena ogni notte sopra le nostre teste. È quello del cielo e dei suoi astri che stupisce e meraviglia, che muove le masse e fa sognare le persone e che, proprio in questo periodo, regala visioni al limite del surreale.

Protagoniste assolute dell’estate sono le stelle cadenti. Come non pensare alle Perseidi, anche conosciute con il nome di lacrime di San Lorenzo, che ogni 10 agosto regalano show di sublime bellezza squarciando i cieli più bui del Bel Paese.

Ma questo non è l’unico spettacolo che potremmo ammirare questa estate perché a fine luglio il cielo ci farà un grande regalo: una pioggia di stelle scenderà su tutta l’Italia, da Nord a Sud, per più giorni permettendo a chiunque di sussurrare i propri desideri. Aguzzate bene la vista: l’incantesimo sta per cominciare.

Pioggia di stelle in italia a luglio: le date

È un calendario fitto di eventi, quello che ha preparato il cielo per noi questa estate. Congiunzioni, allineamenti, la Luna del Cervo e poi loro: le stelle cadenti. Quest’anno la loro presenza raddoppia, anzi triplica, regalandoci una sorta di notte di San Lorenzo anticipata. La buona notizia è che grazie alla presenza della Luna Nuova, il cielo sarà così scuro da poterci consentire di contare, una per una, tutte le meteore degli sciami che attraverseranno il nostro cielo.

Ad aprire le danze, come segnalato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), ci penseranno le kappa-Delphinidi, uno sciame meteorico poco conosciuto, e non particolarmente fitto, che però quest’anno sarà ben visibile grazie all’assenza della luce lunare. L’appuntamento è fissato per il 25 luglio e per i giorni a seguire quando compariranno sopra le nostre teste anche le xi-Arietidi, ben visibili dopo la mezzanotte.

Questa data, però, non è altro che il preludio allo spettacolo più grandioso del mese, quello portato in scena dalle delta-Aquaridi. Più noto dei due precedenti, questo sciame di meteore illuminerà i cieli dal 28 al 30 luglio e anche in questo caso, l’assenza del bagliore lunare, consentirà di ammirarle con nitidezza soprattutto dopo la mezzanotte.

La presenza delle meteore si intensificherà, poi, tra il 29 e il 30 luglio quando insieme alle delta-Aquaridi compariranno anche le brillanti lpha-Capricornidi. Sarà allora che assisteremo a una vera e propria pioggia di stelle cadenti. Negli stessi giorni, inoltre, potranno fare capolino anche le prime Perseidi, le stelle di San Lorenzo, illuminando ancor più di magia il nostro cielo.

Come osservare le stelle cadenti di luglio

Come anticipato, grazie all’assenza del bagliore della Luna, le stelle cadenti appartenenti agli sciami di luglio saranno ben visibili per tutta la notte. Potete munirvi di telescopi e binocoli astronomici per ammirare lo show del cielo, oppure godere dello spettacolo a occhio nudo viste le condizioni ottimali per l’osservazione.

Il nostro consiglio è quello di raggiungere postazioni lontane dalla città e, più in generale, dall’inquinamento luminoso dei nuclei urbani. Spiagge, montagne e parchi, bui e silenziosi, sono la cornice perfetta per perdersi e immergersi tra le stelle cadenti di luglio. Buona visione!