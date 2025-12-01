L’ultima Superluna del 2025 è un invito a guardare il cielo: più grande, più brillante, più vicina che mai è ben visibile dall'Italia

La notte tra il 4 e il 5 dicembre sarà ricordata come una delle più luminose dell’anno per un fenomeno speciale, quello della Superluna Fredda. Il soprannome? Arriva dalla tradizione popolare e non appartiene al linguaggio scientifico, ma descrive alla perfezione il fenomeno. Visibile dall’Italia, è l’ultimo della serie annuale di Superlune che coincide con l’avvicinarsi del solstizio d’inverno.

Vediamo insieme di cosa si tratta e quando e dove vedere lo spettacolo nei cieli d’Italia.

Cos’è la Superluna Fredda

La caratteristica principale della Superluna è la coincidenza tra plenilunio e perigeo, ovvero il punto dell’orbita in cui il nostro satellite è più vicino alla Terra. Quando questo accade, la Luna appare più imponente nel cielo, illuminando l’orizzonte con un bagliore che supera sensibilmente quello dei pleniluni ordinari. Per la notte del 5 dicembre, gli astronomi stimano un aumento dell’apparente grandezza di circa l’8% e una luminosità superiore del 15% rispetto alla media.

Differenze percepibili di poco a occhio nudo, ma apprezzabili se confrontate con altre esperienze dei mesi precedenti. Il legame tra Superluna e solstizio è importante, basti pensare che il fenomeno ha per secoli affascinato le civiltà.

La cosa più interessante è che non si tratta di un appuntamento astronomico isolato visibile dall’Italia; il momento simbolico segna la conclusione dell’anno osservativo 2025 che ha regalato notevoli sorprese. Il cielo invernale, oltre al disco lunare, darà altre occasioni di osservazioni, tra cui meteoriti e sciami meteorici che risulteranno incredibilmente attivi. Proprio loro faranno da cornice a una stagione di stelle cadenti. Dopo aver assistito alla Superluna del Castoro e a una cometa dorata, non ci resta che alzare gli occhi al cielo e goderci questo nuovo spettacolo.

Quando e dove vedere la Superluna Fredda

Il plenilunio di dicembre raggiungerà il suo punto di massima illuminazione nella tarda serata del 4 dicembre, esattamente alle 00:14 del 5 dicembre in Italia. Per godere al meglio dello spettacolo, è consigliabile osservare la Superluna poco dopo il tramonto. In quella fase, la Luna sorge bassa sull’orizzonte e, grazie a un noto effetto prospettico, appare più imponente del solito.

Già ad occhio nudo sarà facile vedere il fenomeno in tutta Italia, basterà prediligere luoghi lontani dall’inquinamento luminoso preferendo zone rurali a contatto con la natura, oppure osservatori. Tra i luoghi più suggestivi ci sono le Dolomiti che con il contrasto naturale danno modo di osservare al meglio il fenomeno in tutta la sua meraviglia.

Anche il parco nazionale del Gran Paradiso in Valle d’Aosta è un ottimo punto d’osservazione astronomica e lo stesso vale per alcune spiagge della Sardegna, dove i cieli notturni sono pura magia.

Gli eventi astronomici nel cielo di dicembre

Il mese di dicembre non porta solo la Superluna. È infatti uno dei momenti più ricchi di eventi celesti. Da non perdere? Lo sciame meteorico delle Geminidi, forse tra i più spettacolari dell’anno. Dal 1 al 21 dicembre raggiungeranno l’apice il 13 del mese quando sarà possibile contare circa un centinaio di meteore ogni ora. Le migliori condizioni per osservarle sono tra mezzanotte e l’unica ma lo spettacolo risulterà piuttosto visibile già dalle 21, prolungandosi fino alle prime ore dell’alba.

La brillante Luna piena potrà attenuare la visibilità delle scie più deboli, ma gli esemplari più luminosi riusciranno comunque a solcare il cielo.

Accanto alle Geminidi, dicembre ospita anche lo sciame delle Ursidi, meno numeroso ma suggestivo, con il picco intorno al 22 dicembre e una media di dieci meteore all’ora. Altri sciami minori, come le sigma Hydrids, le Monocerotids e le Coma Berenicids, offrono ulteriori possibilità di osservazione, pur con intensità ridotta. A rendere il quadro ancora più interessante, la cometa 3I/ATLAS attraverserà la sua minima distanza dalla Terra il 19 dicembre, aggiungendo un elemento dinamico al cielo invernale.