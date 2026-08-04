Tutti vogliono vedere l’eclissi del secolo: è record di prenotazioni in queste mete

Da Saragozza a Reykjavík, Spagna e Islanda registrano un boom di prenotazioni di alloggi in aree e città specifiche, quelle perfette per godersi l'eclissi del secolo

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Priscilla Piazza

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Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

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Tutti vogliono vedere l’eclissi del secolo: è record di prenotazioni in queste mete
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L'eclissi solare 2026 è l'evento astronomico puù atteso dell'anno

Il conto alla rovescia per l’eclissi totale di Sole del 12 agosto 2026 è già iniziato e l’entusiasmo dei viaggiatori si riflette direttamente nei dati relativi alle prenotazioni. Quello che viene già definito da molti come “l’eclissi del secolo” sarà la prima eclissi totale visibile dall’Europa continentale dal 1999 e attirerà migliaia di appassionati di astronomia, fotografi e turisti nelle località attraversate dalla fascia di totalità.

Secondo gli ultimi dati del portale specializzato AirDNA, la domanda di alloggi nelle destinazioni ideali per osservare il fenomeno sta crescendo a ritmi record, con incrementi ben superiori rispetto al normale andamento del turismo estivo. Anche i dati sulle prenotazioni alberghiere confermano il trend: le ricerche di strutture ricettive lungo il percorso dell’eclissi sono aumentate fino al 250% rispetto allo scorso anno.

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