Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Marina di Camerota, spiaggia Bandiera Verde 2026 a Salerno

L’Italia è il Paese più sicuro d’Europa quando si parla di sicurezza sulle spiagge: È quanto emerge da uno studio realizzato da Sib (Sindacato Italiano Balneari), Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e Confcommercio, che analizza la percentuale di annegamenti che si verificano annualmente sulle coste europee.

Un risultato, questo, che premia il Belpaese, evidenziando come abbia saputo assumere “un modello organizzativo unico in Europa, fondato su un’articolata rete di stabilimenti balneari e sulla sorveglianza degli assistenti al salvataggio”, come viene spiegato nella nota. Scopriamo perché le spiagge italiane sono tra le più sicure e quali raggiungere quest’estate in tranquillità.

Perché le spiagge italiane sono le più sicure

Quando si va in vacanza, non sono soltanto fattori come l’acqua cristallina, la sabbia fine e dorata o i servizi offerti a rendere migliori le spiagge italiane, ma c’è anche la sicurezza.

Lo studio di Sib-Fipe Confcommercio sottolinea come il tasso di mortalità per annegamento sui litorali italiani sia pari a 5,7 decessi per milione di abitanti, registrando un’incidenza nettamente inferiore rispetto ai principali competitor turistici del Mediterraneo: in Spagna sono 11,2, in Francia 10,8 e in Grecia 38,3. Basti pensare che la media europea si colloca sugli 11,1 decessi per milione di abitanti. L’Italia risulta anche migliore dell’Olanda, Paese in cui l’educazione alla gestione del rischio raggiunge livelli di eccellenza.

Se si rapportano i dati con i flussi turistici di ogni Paese, inoltre, l’eccellenza dell’Italia in merito alla sicurezza balneare è ancor più marcata: “Ogni anno le coste dello Stivale accolgono circa 180 milioni di presenze turistiche balneari a cui si devono aggiungere decine di milioni di escursionisti, mantenendo comunque il livello di rischio più basso tra i grandi Paesi europei”, riporta lo studio.

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In quali spiagge andare quest’estate

La sicurezza di una spiaggia dipende da molti fattori: dalla presenza degli assistenti al salvataggio alla qualità dei servizi, fino alle caratteristiche del litorale e dei fondali. Un buon punto di partenza per scegliere dove trascorrere le vacanze quest’estate in tutta sicurezza è rappresentato dalle Bandiere Verdi, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle località balneari considerate particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie. L’edizione 2026 comprende sia nuove entrate sia riconferme e rappresenta anche una guida utile per chi cerca spiagge dove vivere il mare con maggiore tranquillità.

Noi abbiamo selezionato alcune delle più belle spiagge insignite del titolo tra new entry e riconferme da ormai più di una decina d’anni (in totale sono 164 nel 2026):

Abruzzo : Spiaggia dei Saraceni, Ortona (Chieti): una delle spiagge più suggestive della Costa dei Trabocchi, con ciottoli bianchi; Torre Cerrano, Pineto (Teramo): lunga spiaggia sabbiosa immersa nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano;

: Basilicata : Maratea (Potenza): il tratto di costa più spettacolare della regione, con calette incastonate tra scogliere; Marina di Pisticci (Matera): ampia spiaggia di sabbia dorata affacciata sullo Ionio, apprezzata per il mare pulito e i fondali bassi;

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Calabria : Capo Vaticano (Vibo Valentia): celebre per le sue baie dalle acque cristalline e i panorami che si aprono sulle Isole Eolie; Praia a Mare (Cosenza): famosa per l’Isola di Dino e le sue acque trasparenti, è tra le più amate dell’Alto Tirreno calabrese;

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Campania : Positano (Salerno): con Spiaggia Grande, Fornillo e Arienzo, è uno dei simboli della Costiera Amalfitana, tra mare cristallino e case color pastello; Marina di Camerota (Salerno): rinomata per le sue spiagge di sabbia fine e le calette del Cilento;

: Emilia-Romagna : Cervia – Milano Marittima e Pinarella (Ravenna): lunghe spiagge sabbiose affiancate da pinete secolari e servizi ideali per le famiglie; Riccione (Rimini): tra le località balneari più celebri d’Italia, ha spiagge attrezzate e un lungomare molto vivace;

: Friuli-Venezia Giulia : Grado (Gorizia): l’Isola del Sole offre spiagge sabbiose, fondali bassi e un suggestivo centro storico; Lignano Sabbiadoro (Udine): ampia spiaggia dorata immersa nel verde;

: Lazio : Sperlonga (Latina): borgo bianco sul mare con una splendida spiaggia di sabbia chiara e acque trasparenti; Sabaudia (Latina): lunga spiaggia all’interno del Parco Nazionale del Circeo;

: Liguria : Lerici (La Spezia): elegante località del Golfo dei Poeti con piccole spiagge e splendide viste sul castello; Noli (Savona): antico borgo marinaro con una spiaggia incastonata tra il centro storico e il mare cristallino;

: Marche : Sirolo (Ancona): famosa per le spiagge ai piedi del Monte Conero, raggiungibili anche via mare; Numana (Ancona): offre spiagge di sabbia e ghiaia immerse nel paesaggio del Parco del Conero;

: Molise : Termoli (Campobasso): spiagge dorate ai piedi del borgo antico e del castello svevo, tra le più apprezzate dell’Adriatico; Campomarino (Campobasso): lunga spiaggia sabbiosa circondata da dune e vegetazione mediterranea;

: Puglia : Otranto (Lecce): mare turchese e calette spettacolari fanno da cornice al borgo più orientale d’Italia; Marina di Pescoluse, Salve (Lecce): conosciuta come le “Maldive del Salento”, è celebre per la sabbia chiarissima e il mare cristallino;

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Sardegna : La Maddalena – Punta Tegge e Spalmatore (Sassari): spiagge dalle acque trasparenti immerse nello straordinario arcipelago della Maddalena; Capo Coda Cavallo (Sassari): paradiso naturale con sabbia bianca e mare dalle infinite sfumature di azzurro;

: Sicilia : San Vito Lo Capo (Trapani): una delle spiagge più iconiche d’Italia, con sabbia bianchissima e mare caraibico; Vendicari, Noto (Siracusa): spiagge incontaminate all’interno della riserva naturale, tra dune, fenicotteri e acque limpide;

: Toscana : Monte Argentario (Grosseto): calette panoramiche come Cala Piccola e Santa Liberata; Castiglione della Pescaia (Grosseto): spiagge ampie e curate, circondate da una delle coste più belle della Maremma;

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