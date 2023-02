Sleep Tourism, il nuovo trend di viaggio del 2023

Fonte: iStock

Il mondo del viaggio è in costante evoluzione e, di anno in anno, nascono nuovi trend.

Per il 2023, oltre al turismo olfattivo, all’ascesa di lussuose lounge aeroportuali, di eleganti resort all-inclusive, di hotel di proprietà di artisti, sta prendendo il via anche lo “Sleep tourism“, il cosiddetto “turismo del sonno”.

Cresce l’attenzione per la qualità del sonno in vacanza

I viaggiatori sono sempre più attenti al tema del riposo in vacanza: ogni persona ha una propria sensibilità che influenza il sonno e risponde in modo differente alla temperatura, ai suoni, agli aromi, ai materassi e alle lenzuola.

Alcuni hanno difficoltà a dormire lontano da casa e dalle abitudini consolidate.

Alla luce di tutto ciò, è ormai chiaro che il sonno sta diventando una priorità assoluta per i viaggiatori e gli operatori del settore ne stanno prendendo atto, riservando una maggiore attenzione e creatività a questo importante lato dell’esperienza alberghiera.

E sono molte le possibilità per migliorare il sonno durante i viaggi: l’aromaterapia, la melatonina in camera, una vasta scelta di tisane, letti personalizzabili, e spazi dedicati al riposo, silenziosi e bui, soltanto per fare qualche esempio.

Gli hotel pionieri del turismo del sonno

Nel cuore della vivace ed energica Midtown Manhattan, a due isolati da Central Park South e dall’altra parte della strada rispetto alla Carnegie Hall, svetta il Park Hyatt New York, che occupa i primi 25 piani di un grattacielo di 90 piani sulla 57th Street.

L’hotel newyorchese è uno dei pionieri dello “Sleep tourism”: le stanze sono buie, silenziose e serene, isolate dal caos della città che ronza sotto. In particolare, sono sei le “suite del sonno” esclusivamente dedicate al riposo.

Non da meno è il cinque stelle Ark Hyatt New York, uno dei molti hotel che stanno innovando l’esperienza del sonno da offrire agli ospiti.

L’idea per le nuove suite dove dormire con il massimo comfort ha preso forma in un momento in cui l’hotel stava reinventando la sua proposta di benessere, nell’aprile 2021, al momento della riapertura dopo una chiusura di 376 giorni a causa della pandemia.

I materassi Bryte sono il segno distintivo delle suite per il riposo: ognuno vanta 90 “cuscini intelligenti” che rilevano, si adattano e alleviano i punti di pressione del corpo. Inoltre, monitorano la temperatura, tengono traccia e forniscono statistiche e approfondimenti sul sonno cui è possibile accedere via telefono.

Ogni suite dona vedute uniche su Central Park, un letto king-size, un ampio bagno, un soggiorno, e servizi che migliorano il sonno tra cui diffusore di oli essenziali Vitruvi, biancheria Nollapelli, mascherine per dormire e una mini biblioteca di libri che trattano l’argomento del sonno.

Tra i pionieri del turismo del sonno, perfetti per chi cerca anche in vacanza un piacevole riposo ristoratore, vi sono altri otto hotel dislocati in tutto il mondo dove vivere un’esperienza di sonno di alta qualità: