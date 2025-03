Vacanze a 1 euro, è possibile in Sicilia: ecco come partecipare

Il borgo di Siculiana offre ai turisti una vacanza a 1 euro per scoprire le bellezze del suo territorio. Siete curiosi? Ecco come partecipare all'iniziativa

In Italia le bellezze sono infinite, alcune sono famose, altre hanno bisogno di un po’ d’aiuto per farsi conoscere e mostrare i propri splendori ai turisti. Una di queste si trova in Sicilia: stiamo parlando di Siculiana, il borgo della provincia di Agrigento che ha lanciato un’iniziativa interessante per far scoprire il suo territorio ricco di storia, cultura e sapori autentici.

Si chiama “Vacanza a 1 euro” e permetterà ai vincitori di partecipare a un’esperienza immersiva tra storia, mare e gastronomia in un borgo storico ricco di suggestioni. Qui potrete passeggiare tra le strade del centro, dove le radici arabe ed ebraiche rivivono tra scorci, viuzze e cortili, oppure respirare l’aria del mare a Siculiana marina e alla riserva naturale di Torre Salsa, tra spiagge incontaminate e scenari mozzafiato.

Se vi piacerebbe provare a vincere la vacanza a 1 euro a Siculiana, qui vi raccontiamo l’iniziativa e come partecipare!

Vacanza a 1 euro: l’iniziativa del borgo di Siculiana

Se quest’anno volete visitare luoghi meno noti e poco battuti dal turismo di massa, questa è l’iniziativa adatta a voi. Promossa dal Comune di Siculiana in collaborazione con Siculiana Turistica e gli operatori turistici locali, “Vacanza a 1 euro” vi permetterà di scoprire il borgo di Siculiana nel weekend del 4-6 aprile 2025 dove gli unici costi a carico dei partecipanti saranno 1 euro per la tassa di soggiorno e il viaggio per raggiungere il paese.

Tutto il resto, come l’alloggio, i pasti, le visite guidate e le attività sono interamente coperti dagli organizzatori. Il programma, infatti, prevede un itinerario dove sono previsti tour culturali tra le stradine del centro storico, percorsi naturalistici tra la splendida spiaggia di Siculiana Marina e la riserva naturale di Torre Salsa, oasi del WWF, e visite ai musei, come quello dedicato alle origini siculianesi di Ayrton Senna. In questa mostra-museo sono raccolti documenti e cimeli del campione di Formula 1, offrendo ai visitatori un viaggio nella storia di uno dei più grandi miti dell’automobilismo mondiale.

Una parte dell’itinerario è dedicata anche alle specialità gastronomiche, con degustazioni dei piatti della tradizione preparati dalle sapienti mani delle massaie locali.

Come partecipare all’iniziativa

Per vincere la vacanza a 1 euro in questo borgo storico della Sicilia vi basterà essere una coppia maggiorenne e inviare, entro il 15 marzo, un breve video di massimo 30 secondi via WhatsApp al numero che troverete sul sito ufficiale. Nel video dovrete raccontare con originalità il motivo per cui desiderate vivere questa esperienza.

Nel messaggio dovete includere anche i nomi e cognomi dei partecipanti, l’età e la città di residenza e il contatto telefonico ed e-mail. Una volta ricevuti i video, le candidature verranno valutate da una commissione che premierà originalità, entusiasmo e voglia di scoprire Siculiana. I vincitori saranno annunciati il 20 marzo.

Si tratta di un’ottima opportunità per conoscere una Sicilia meno nota in un anno particolarmente importante per la provincia di riferimento. Quella di Agrigento, infatti, di cui fa parte Siculiana, è Capitale Italiana della Cultura 2025. Se non ci siete mai stati, questa è l’occasione perfetta per unire la visita al borgo alle bellezze del territorio, una su tutte la Valle dei Templi.