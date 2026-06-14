Tra la valle del Tevere e le colline della Tuscia, Orte racconta oltre 2500 anni di vicende attraverso vicoli antichi, palazzi storici e un incredibile universo sotterraneo

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Veduta del borgo di Orte

La spina dorsale dell’Italia centrale custodisce segreti che la fretta dei viaggiatori moderni rischia di ignorare. Lungo il confine naturale che separa la campagna romana dalle terre umbre, sorge un antico insediamento edificato su un imponente sperone di tufo marrone. Da lontano sembra una fortezza naturale, ma avvicinandosi ci si rende conto che questo borgo della Tuscia è ben di più di quanto lasci intuire la sua silhouette. Si tratta di Orte, le cui radici affondano nell’Età del Bronzo, mentre la nascita del centro urbano viene collegata agli Etruschi di Volsinii.

Ed è proprio il grande fiume, il Tevere, ad aver segnato il suo destino: attorno alle sue acque si svilupparono commerci, traffici e relazioni politiche che trasformarono il paese in un nodo fondamentale tra Roma e l’Italia settentrionale. Secoli dopo arrivarono Bizantini, Longobardi e Arabi e durante il Medioevo il centro conobbe una stagione particolarmente prospera.

Oggi quella lunga successione di epoche si percepisce in modo quasi fisico. Pietra dopo pietra, strada dopo strada, Orte racconta una storia continua. Eppure il suo segreto più sorprendente si trova sotto i piedi di chi lo visita: c’è una seconda città, scavata nel tufo nel corso di oltre 2 millenni.

Cosa vedere a Orte

Il centro storico di questo borgo del Lazio occupa interamente la sommità di un colle e conserva una struttura compatta che rivela l’antica funzione difensiva. Vicoli stretti, archi, scorci improvvisi e facciate in pietra accompagnano la scoperta di un patrimonio costruito nel corso di secoli molto diversi tra loro.

Orte Sotterranea

Nessun luogo racconta l’identità della città meglio del complesso di Orte Sotterranea, ovvero un articolato sistema ipogeo scavato all’interno della rupe tufacea, frutto di un lavoro iniziato tra il VI e il V secolo a.C. e proseguito fino all’età contemporanea. Il percorso attraversa circa 350 metri di ambienti accessibili e consente di comprendere l’ingegno sviluppato dagli abitanti per raccogliere, conservare e distribuire l’acqua.

Fontana Ipogea, acquedotto etrusco-romano, Cisterna Fratini, Pozzo di Cocciopesto e Ipogeo del Vascellaro compongono un itinerario affascinante che mostra l’evoluzione delle tecniche idrauliche lungo oltre 2000 anni di storia. Particolarmente suggestive risultano le colombaie medievali, destinate all’allevamento dei colombi, e il Pozzo di Neve, utilizzato per conservare ghiaccio e medicinali. In alcune occasioni è visitabile anche il Ninfeo rinascimentale, considerato il gioiello dell’intero complesso.

Cattedrale di Santa Maria Assunta

Cuore religioso della città, la Cattedrale di Santa Maria Assunta domina Piazza della Libertà e rappresenta il risultato di una lunga stratificazione architettonica. L’edificio attuale deriva da una ricostruzione barocca e rococò che ha sostituito una precedente basilica medievale.

Gli interni trasmettono eleganza attraverso decorazioni misurate e proporzioni armoniose. Tra gli elementi più interessanti c’è l’organo del 1721, realizzato recuperando parti di uno strumento ancora più antico risalente al 1582.

iStock

Area archeologica di Seripola

Ai piedi del colle si trova una delle testimonianze più importanti del rapporto tra Orte e il Tevere: l’area archeologica di Seripola. Qui sopravvivono alla scorrere del tempo i resti dell’antico porto fluviale che rese la città un punto di riferimento commerciale durante l’età romana.

Chiesa di San Biagio

Tra gli edifici religiosi più antichi emerge la Chiesa di San Biagio, documentata già nel 1253. Sorge nella porzione del centro storico che conserva con maggiore evidenza il volto medievale della città.

L’atmosfera raccolta e la semplicità delle forme narrano una fase storica molto diversa rispetto agli edifici barocchi sorti nei secoli successivi. Al suo interno trova spazio anche una delle sedi del Museo Diffuso delle Confraternite.

Palazzo dell’Orologio

Conosciuto in passato come Palazzo dei Podestà, questo edificio del XVII secolo rappresenta uno dei simboli civili di Orte. La torre con l’orologio costituisce ancora oggi un punto di riferimento visivo tra le strade del paese.

Museo delle Confraternite Riunite

Pochi luoghi riescono a raccontare la devozione popolare con la stessa efficacia di questo museo diffuso. Le sedi principali si trovano nelle chiese di Santa Croce e San Francesco.

Tra statue processionali, lampioni, insegne, paramenti sacri e ricostruzioni storiche si fa notare un patrimonio culturale che documenta secoli di spiritualità collettiva. Colpisce in particolare la bara del Cristo Morto realizzata nel 1722, ancora protagonista delle celebrazioni religiose locali.

Cosa fare a Orte

Oltre alle visite culturali, Orte offre esperienze che permettono di cogliere il carattere autentico del territorio e il suo legame con il paesaggio della Tuscia.

Ammirare il panorama sulla Valle del Tevere dalle aree affacciate lungo il margine del colle : tra campi, corsi d’acqua e rilievi che si estendono fino all’orizzonte.

: tra campi, corsi d’acqua e rilievi che si estendono fino all’orizzonte. Partecipare a una visita guidata di Orte Sotterranea : per comprendere il funzionamento dell’antico sistema idrico scavato nella roccia.

: per comprendere il funzionamento dell’antico sistema idrico scavato nella roccia. Esplorare senza fretta il dedalo di vicoli medievali : osservando archi, scalinate, cortili nascosti e dettagli architettonici spesso invisibili a uno sguardo distratto.

: osservando archi, scalinate, cortili nascosti e dettagli architettonici spesso invisibili a uno sguardo distratto. Visitare i musei cittadini : per ricostruire il percorso storico che collega Etruschi, Romani, Medioevo e Rinascimento.

: per ricostruire il percorso storico che collega Etruschi, Romani, Medioevo e Rinascimento. Raggiungere l’area di Seripola : per approfondire il rapporto tra il borgo e il fiume che ne ha influenzato sviluppo economico e assetto urbano.

: per approfondire il rapporto tra il borgo e il fiume che ne ha influenzato sviluppo economico e assetto urbano. Fotografare il profilo della città dalla campagna circostante: la rupe tufacea regala uno degli scorci più riconoscibili della Tuscia viterbese.

Dove si trova e come arrivare

Il borgo di Orte si trova nella parte meridionale della provincia di Viterbo, all’interno della Tuscia laziale, circa 90 km a nord di Roma e circa 30 km da Viterbo stessa. La città occupa una posizione strategica lungo l’asse della Valle del Tevere, caratteristica che ne ha determinato l’importanza fin dall’antichità.

In automobile si raggiunge facilmente tramite l’autostrada A1, grazie al casello dedicato che collega rapidamente il centro storico con Roma, Firenze e le principali città dell’Italia centrale. Chi preferisce il treno può utilizzare la stazione di Orte, uno dei nodi ferroviari più importanti della regione. Da qui transitano collegamenti regionali e nazionali che consentono di arrivare da Roma in tempi contenuti.

L’arrivo regala subito una sensazione particolare: prima appare la rupe di tufo, poi la corona di edifici che ne segue il profilo. Infine emergono torri, campanili e mura, un’immagine che accompagna il visitatore ancora prima dell’ingresso nel borgo e che spiega perfettamente perché Orte venga considerata una delle località più affascinanti e sorprendenti della Tuscia.