Santo Stefano di Sessanio, il borgo che regala case ai giovani

Vivere in un piccolo borgo, immersi nel cuore verde dell’Abruzzo e circondati dal silenzio e dalla bellezza dei paesaggi. E con una casa gratis. Un sogno che si può avverare, soprattutto per chi ha sotto i 40 anni e vuole cambiare definitivamente la propria vita, investendo in un’attività a Santo Stefano di Sessanio.

Il Comune in provincia dell’Aquila, infatti, ha indetto un bando dedicato a tutti gli under 40 mettendo a loro disposizione una casa nel centro storico a patto che aprano un esercizio commerciale qui. L’idea è davvero interessante e nasce con lo scopo di rianimare questo luogo oggi abitato soprattutto da over 65, permettendo così un cambio generazionale e rendendo questo posto ancora più attrattivo e vivo (anche dal punto di vista turistico).

Del resto Santo Stefano di Sessanio è uno dei borghi più belli d’Italia. D’origine medioevale, con i suoi 120 abitanti, è incastonato tra i monti e si trova ad oltre 1250 metri di altitudine, all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Uno scenario stupendo che poco tempo fa ha catturato l’attenzione di moltissimi italiani e turisti grazie all’iniziativa di Daniel Kihkgren, un giovane imprenditore svedese che ha lanciato l’albergo diffuso animando i vincoli del borghetto.

Le architetture qui, del resto, sono davvero spettacolari. Le case e le strade, costruite in pietra calcarea bianca, si alternano lungo le scalinate e le stradine che rendono questo luogo magico. Un borgo dove il tempo sembra essersi fermato, dove si può vivere un tempo passato. Si entra da Porta Medicea e poi si può proseguire verso le residenze di Casa del Capitano e Palazzo delle Logge. Lungo il cammino non si può fare a meno di notare la cappella di Santa Maria delle Grazie in Piazza Medicea, che si trova nel centro del paese mentre per vedere la chiesa della Madonna del lago occorre uscire dal centro e recarsi sulle rive di un piccolo lago nelle adiacenze.

Crollata a causa del terremoto del 2009, la Torre Medicea era uno dei monumenti più interessanti della zona che dominava il borgo, grazie alla sua forma cilindrica. Oggi è in fase di ricostruzione e si spera di rivederla presto in tutto il suo splendore. Questa, poi, è la zona perfetta per partire verso escursioni e passeggiate sui monti abruzzesi oppure per gite fuori porta da organizzare anche in giornata.