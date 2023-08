San Francisco: tutte le novità che ci attendono

Fonte: iStock Veduta di San Francisco da Lombard Street

Avete presenti le città sempreverdi, quelle che è sempre un’ottima idea visitare, in qualsiasi stagione all’anno, in gruppo o persino da soli? Ecco, una di queste è la famigerata San Francisco, punto di riferimento della California che si rivela un connubio perfetto di attrazioni turistiche, negozi e quartieri di tendenza.

Una località dall’atmosfera cosmopolita, simbolo di innovazione che però tiene fede al suo passato e alla sua ricca storia. Un ambiente accogliente e dove la creatività e l’invenzione prosperano giorno dopo giorno. E quest’anno molte delle attrazioni più iconiche commemorano importanti pietre miliari, tanto da rendere il 2023 l’anno perfetto per visitare San Francisco, chiamata anche The Golden City (la Città d’Oro).

San Francisco 2023: cosa non perdere

Una delle prime immagini che viene in mente quando si pensa a San Francisco sono i suoi cable car, iconici mezzi di trasporto che si spostano lungo le strade cittadine senza aver bisogno di un motore e che conducono a scoprire alcune delle più importanti attrazioni locali.

Ma il 2023 per questi speciali tram è un anno molto importante perché si celebra il loro 150° anniversario. A partire dal 13 giugno e fino all’autunno inoltrato sono in programma una serie di eventi per festeggiare questo importante “compleanno” come, per esempio:

la possibilità di visitare il negozio Muni dove vengono costruite e ricostruite le funivie;

tour a piedi dei quartieri serviti dalle linee della funivia;

previsto funzionamento delle funivie “fantasma” dalle linee scomparse;

altro ancora.

Il 2023 ha segnato anche altri due importanti anniversari. Il primo è quello di Alcatraz, famosissima isola che è divenuta un parco nazionale nel 1973. Prima di questo, però, era una prigione militare e un penitenziario federale di massima sicurezza. Il 21 marzo di quest’anno è stato il 60° anniversario della chiusura di questo carcere, mentre a ottobre è il 50° anniversario di Alcatraz come parco nazionale.

Poi ancora l’altrettanto iconico Ferry Building, inaugurato nel luglio 1898, oggi sede di alcuni dei più amati commercianti locali e contadini della zona. Si tratta di uno dei pochi edifici sopravvissuti al terremoto del 1906 e ai successivi incendi, ma che è stato riaperto al pubblico nel marzo 2003.

In sostanza, quindi, quest’anno si celebra il suo 125° anniversario, e per questo è stato ampliato con nuovi punti vendita. Inoltre, alla fine del 2023 inizierà a subire ulteriori miglioramenti, con lavori che estenderanno la struttura sia verso la baia che verso l’Embarcadero.

Ben 90 anni fa, inoltre, è iniziata la costruzione dell’attrazione più iconica in assoluto di San Francisco: il Golden Gate Bridge. Con oltre 10 milioni di visitatori all’anno, è uno dei ponti più fotografati al mondo.

Le nuove attrazioni

Non solo anniversari, San Francisco in questo 2023 si presenta anche ricca di nuove attrazioni da non perdere. Una di queste è la SkyStar Wheel, una gigantesca ruota panoramica situata nell’altrettanto affascinante Golden Gate Park che offre, molto probabilmente, la miglior vista possibile in zona: oltre ad ammirare tutta la città dall’alto, è possibile scorgere persino l’Oceano Pacifico, il Golden Gate Bridge e Alcatraz.

Quest’anno sono anche aperti i Presidio Tunnel Tops, un incredibile parco che permette di raggiungere l’infinito litorale cittadino in modo sicuro e senza auto. Il tutto mentre si è circondati da scorci incantevoli, sentieri e aree picnic popolate da 180 varietà di piante autoctone.

Insomma, San Francisco ci attende, e a quanto pare è più bella che mai.