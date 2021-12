Dentro la favola dello schiaccianoci

C’era una volta, in un paese tanto lontano, una ragazza di nome Clara che, come tradizione vuole, si preparava a celebrare l’evento più atteso dell’anno durante la magica vigilia di Natale insieme alla sua famiglia. È in questa occasione che suo zio Drosselmeyer regala alla piccola nipote uno schiaccianoci di legno, che in realtà non è altro che il giovane Hans, trasformato in giocattolo per vendetta dalla topo regina.

C’è ancora oggi quello schiaccianoci che è diventato il simbolo del periodo delle feste, con tutte quelle statue che decorano negozi, case e città, perché assoluto protagonista di una delle storie natalizie più belle di sempre. La stessa che ci incanta in ogni modo, prima con la fiaba scritta da E.T.A. Hoffmann Schiaccianoci e il re dei topi, poi con il film di animazione del 1990 diretto da Paul Schibili, e oggi con una mostra immersiva meravigliosa.

Dai creatori della celebre e iconica mostra itinerante Van Gogh immersive experiences, che ha aperto la strada a un nuovo modo di vivere l’arte, è nata The Immersive Nutcracker: A Winter Miracle. Come il nome stesso suggerisce si tratta di un’esperienza destinata a incantare grandi e bambini.

Più di 1.296.674 fotogrammi, accompagnati da proiezioni su pareti, soffitti e pavimenti, e suoni suggestivi, trasporteranno i visitatori della mostra in una favola natalizia ricca di magia che prenderà forma sulle note travolgenti di Peter Ilyich Tchaikovsky. L’obiettivo? Regalare la suggestione che quella realtà incantata diventi reale.

Il grande albero di Natale, Clara, il principe schiaccianoci e gli altri soldati, appariranno come per magia in questa grande sala di oltre 150000 metri che si prepara a trasformare una delle favole più belle di sempre in un’esperienza unica e irripetibile. Un vero e proprio spettacolo di pura meraviglia e magia che farà sognare i più piccoli e che permetterà ai grandi di tornare un po’ bambini.

The Immersive Nutcracker: A Winter Miracle si unisce a tutta una serie di esperienze immersive che sono destinate ad accompagnarci nei prossimi mesi e ad incantarci. Perché in questo nuovo modo di vivere gli spazi, e fare arte, non siamo più solo gli spettatori, ma diventiamo gli assoluti protagonisti.

La mostra The Immersive Nutcracker: A Winter Miracle è stata inaugurata a Toronto, al 1 Yonge Street, ma si prepara a diventare itinerante. Le prossime tappe prevedono l’arrivo in Russia e negli Stati Uniti. Non ci resta che sperare che l’esperienza arrivi al più presto anche nel nostro Paese.