Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

@Pentagon StudiosRoter Hahn Lo speck dell'Alto Adige

Un weekend all’insegna del gusto, quello che sta per arrivare, con tanti eventi che esaltano le specialità tipiche del territorio – dal Lazio alla Sardegna -, ma anche di terre lontane, come la Ireland Week, che celebra la festa di San Patrizio, patrono d’Irlanda, in diverse città d’Italia.

Ma poiché si avvicina anche la Pasqua, uova e cioccolato sono i dolci protagonisti di alcuni appuntamenti del fine settimana, perfetti per tutta la famiglia. Abbiamo selezionato gli eventi più succulenti, dove non soltanto si mangia, ma si bene, si canta, si balla e si visitano anche alcuni luoghi bellissimi italiani.

Ireland Week a Milano, Roma e Genova

Fino al 17 marzo, giorno di San Patrizio Milano, Roma e Genova si colorano di verde per festa dedicata all’Irlanda. Il calendario prevede oltre 50 eventi gratuiti, soprattutto nel Capoluogo lombardo ma anche nelle altre città, tra piazze, strade, cinema, botteghe storiche e naturalmente pub irlandesi. Tra le novità dell’edizione 2026, la crociera sul Battello Navigli “Rigoletto” per godere della bellezza dei Navigli a suon di musica. Nel capoluogo ligure avrà luogo uno spin-off dell’evento milanese, promosso da MOG Mercato Orientale Genova, la piazza gastronomica e culturale coperta al centro del mercato più antico della città dal 14 al 17 marzo, mentre a Roma l’Ambasciata d’Irlanda organizza tanti eventi in giro per la città. E proprio nella Capitale, il 17 marzo all’Hacienda si svolgerà la tappa di Jameson Distilled Sounds, con la partecipazione di Mara Sattei, Rossella Essence, Eternal Love e il dj set di Goedi e Filo.

Oyster Day a Borgorose (RI)

Un altro evento a tema birra. L’idea di utilizzare ostriche nella produzione di birra non è una trovata contemporanea. Già in epoca vittoriana, le ostriche, allora alimento economico, venivano comunemente servite in abbinamento a birre scure. Sabato 14 marzo 2026 a Borgorose, in occasione dell’Oyster Day, si potrà partecipare all’evento annuale dedicato alla cotta della Perle ai Porci, la stout alle ostriche di Birra del Borgo e, per la prima volta, si potrà degustare un menu a base di ostriche. La giornata prenderà il via alle ore 7.00 con l’esperienza “Birraio per un giorno”. L’attività, che si concluderà alle ore 17 circa, include: colazione con i birrai, tour del birrificio, pranzo a Il Bancone e affiancamento ai birrai nelle diverse fasi della cotta, fino al momento dell’inserimento delle ostriche nel tino di bollitura.

Festival di Primavera in Franciacorta (BS)

Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 prende il via un weekend in cui cultura, enogastronomia e tradizione si intrecciano, regalando un’esperienza autentica e coinvolgente. Il Festival di Primavera in Franciacorta sarà l’occasione per immergersi nell’anima del territorio, esplorando luoghi carichi di storia, assaporando eccellenze gastronomiche e partecipando a momenti di condivisione e scoperta. Un viaggio tra passato e presente, dove l’arte, il paesaggio e i sapori diventano i veri protagonisti. Tante le attività e le esperienze dedicate al Franciacorta: dalle visite in cantina con degustazione alle degustazioni sensoriali con abbinamento alle Ostriche Marennes Oléron IGP della Nuova Aquitania. Gli chef del territorio daranno vita a una nuova esperienza gastronomica e vengono organizzate visite nei luoghi simbolo del territorio, con eventi culturali organizzati nelle cantine e tra le bellezze della Franciacorta.

Festival del Formaggio di Campo Tures (BZ)

Dal 13 al 15 marzo torna nell’area Vacanze Valle Aurina il Festival del Formaggio di Campo Tures, tre giorni dedicati alla cultura casearia. La 16^ edizione della manifestazione celebra il Graukäse, il formaggio grigio della valle con degustazioni, show cooking, laboratori tecnici e appuntamenti per famiglie nel cuore del paese. Un evento che racconta non solo un formaggio, ma un modello di economia alpina riconosciuto a livello nazionale e premiato con il GIST Food Travel Award 2024. Durante l’intero weekend, il Festival del Formaggio propone un programma articolato di degustazioni e approfondimenti con i “Laboratori del Gusto”, appuntamenti di circa 45 minuti, tradotti simultaneamente in italiano, guidati da relatori specializzati provenienti da tutta Europa. La kermesse vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti italiani e internazionali, di chef stellati e cuochi rinomati che si esibiranno in una cucina aperta al pubblico.

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Frituras a Nurachi (OR)

Il centro storico di Nurachi, in Sardegna, è pronto ad accogliere i tanti appassionati dei dolci tipici che si potranno gustare durante Frituras, evento enogastronomico e culturale che si svolgerà nella piazza Chiesa il 15 marzo 2026. Frituras è una vera e propria esplosione di gusto dove si potranno assaggiare zipuasa (zippole), arubiolus, cruguxionis de lati (ravioli fritti ripieni di crema), parafritus (fatti fritti). A rendere tutto più speciale sarà la Vernaccia locale. Frituras è anche un evento attraverso cui si può scoprire il territorio: infatti, fin dalla mattina è in programma un’escursione all’Oasi di Pischeredda, una visita guidata tra le antiche vie di Nurachi e l’aperitivo nelle Cantine Storiche.

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Sagra della Falia e dei Broccoletti a Priverno (LT)

Domenica 15 marzo, si svolge la Sagra della Falia e dei Broccoletti, il binomio perfetto che tornerà a essere il cuore pulsante del centro storico di Priverno. La grande kermesse gastronomica, taglia quest’anno un traguardo speciale: la XX edizione. L’evento offrirà tante occasioni di divertimento, ma soprattutto vedrà protagoniste le eccellenze enogastronomiche privernati più amate: la falia, la gustosissima ed esclusiva “pizzapane” realizzata con farina, acqua e lievito madre, dalla forma allungata e schiacciata, profumata dell’olio Evo delle colline pontine, e gli “spadoni”, i succulenti broccoletti, dal sapore irripetibile, coltivati nella Valle dell’Amaseno, che proprio tra la sofficità della falia trovano la massima esaltazione del loro sapore. Appuntamento nella piazza del Comune e nella storica piazza Trieste, con un ricco calendario di eventi diffusi nel centro storico, dalle ore 10 fino a sera, tra piatti tradizionali, musica popolare, concerti, raduni e sfilate, visite guidate, spettacoli, attività per bambini, degustazioni e tanto altro.

FarmFood Festival a Merano (BZ)

Nello scenario di eleganti palazzi liberty e di montagne, la città di Merano festeggia un appuntamento dedicato alla qualità, alla territorialità e alla passione per il buon cibo: il FarmFood Festival che si svolge il 14 marzo 2026. Il meglio dei masi altoatesini viene ospitato, per la sua quarta edizione, dalle ore 10:00 alle 17:00 nella Kurhaus di Merano, con 90 agricoltori dei cinque territori della provincia altoatesina. Durante il festival, le degustazioni guidate accompagnano il pubblico in un viaggio sensoriale nel mondo dei sapori, guidato da esperti del settore. Protagonisti di quest’anno sono formaggio, vino e speck. Nelle gallerie del Kursaal, lo show cooking d’eccellenza porta in scena l’interpretazione creativa dei prodotti dei masi da parte di grandi chef altoatesini.

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Ciokoflo’ a Firenze

Dal 12 al 15 marzo 2026, Firenze diventa protagonista assoluta del cioccolato, con la seconda edizione del festival Ciokoflo’ che riempirà di dolcezza piazza Santa Croce e non solo. La città accoglierà artigiani cioccolatieri provenienti sia dall’Italia sia dall’estero che delizieranno con le loro prelibatezze che spazieranno dalla tradizione all’innovazione: dai classici ai cremini, dai tartufi ai macarons e al croccante, dai dragèes al liquore ai cuneesi al rhum. E in occasione dell’evento, un imponente Dante Alighieri, alto due metri e interamente fatto di cioccolato, realizzato dal Maestro cioccolatiere Mirco della Vecchia, catturerà lo sguardo dei passanti.

Festa Siciliana a Grugliasco (TO)

Un weekend di musica e street food siciliano è quello che sta per iniziare a Grugliasco. Dal 13 al 15 marzo 2026 la cittadina piemontese ospita una nuova edizione della Festa Siciliana, una manifestazione dedicata ai colori, ai profumi e alle tradizioni gastronomiche dell’isola con street food e prodotti enogastronomici tradizionali. Tra le specialità, immancabili arancine (o arancini), fritto misto, pane ca meusa, stigghiola, pasta con le sarde, cannoli e cassate. L’appuntamento, a ingresso libero, si svolgerà negli spazi verdi di Parco Aldo Moro con orario continuato dalle 10:00 alle 24:00, con stand aperti sia a pranzo sia a cena. L’iniziativa nasce con l’intento di far rivivere l’atmosfera tipica della Sicilia attraverso prodotti del territorio, musica, folklore e momenti di intrattenimento.

La Disfida del Soffritto di Maiale a Taurasi (AV)

Si terrà domenica 15 Marzo a Taurasi, nel cuore della verde Irpinia, la 16^ edizione della Disfida del Soffritto di Maiale, una sfida che vede 15 comunità irpine contendersi la vittoria finale su chi realizza il miglior soffritto di maiale a colpi di mestoli e padelle, il tutto innaffiato da un ottimo vino aglianico. Previsti stand e eventi musicali per tutta la giornata.