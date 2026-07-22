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Il richiamo delle piazze illuminate, dei tavoli condivisi e dei brindisi all’aria aperta segna ogni anno il ritorno ai riti collettivi dell’estate: sagre di paese, feste patronali, mercati contadini e grandi tavolate sotto il cielo. È il momento in cui i prodotti di stagione diventano protagonisti e l’odore della cucina locale si mescola alla musica e alle chiacchiere fino a tardi. Tra colline, borghi affacciati sui laghi e paesi dell’entroterra, anche il Lazio si accende di appuntamenti dove gusto e convivialità camminano insieme.

Nel calendario di luglio 2026 non mancano gli spunti per organizzare un weekend goloso o una serata speciale: dall’eleganza di Bererosa: a Roma i vini rosati di tutta Italia alle atmosfere storiche di Ludika 1243: una festa medievale nel cuore di Viterbo, fino ai sapori decisi della Sagra del Cinghiale e i Sentieri dell’Allume ad Allumiere. Tra mercati contadini, sagre dedicate ai piatti tipici e feste patronali che animano laghi, colline e piccoli centri, ogni zona del Lazio offre un’occasione diversa per scoprire il territorio attraverso la sua cucina.

Gli eventi di luglio nel Lazio tra sagre, feste e sapori

Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Rocca di Papa – Rocca di Papa (RM), il 2 luglio 2026.

Mercato contadino a Rocca di Papa dedicato alla vendita diretta di prodotti agricoli stagionali e a km 0, provenienti dalle aziende del territorio.

– Rocca di Papa (RM), il 2 luglio 2026. Mercato contadino a Rocca di Papa dedicato alla vendita diretta di prodotti agricoli stagionali e a km 0, provenienti dalle aziende del territorio. Bererosa: a Roma i vini rosati di tutta Italia – Roma (RM), il 2 luglio 2026.

Grande degustazione all’aperto di vini rosati italiani a Roma, con numerose etichette, abbinamenti gastronomici e spazi adatti anche alle famiglie.

– Roma (RM), il 2 luglio 2026. Grande degustazione all’aperto di vini rosati italiani a Roma, con numerose etichette, abbinamenti gastronomici e spazi adatti anche alle famiglie. Ludika 1243: una festa medievale nel cuore di Viterbo – Viterbo (VT), dal 2 al 5 luglio 2026.

Festival storico-medievale a Viterbo che ricrea l’atmosfera del XIII secolo, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nel passato.

– Viterbo (VT), dal 2 al 5 luglio 2026. Festival storico-medievale a Viterbo che ricrea l’atmosfera del XIII secolo, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nel passato. Sagra del Cinghiale e i Sentieri dell’Allume: un viaggio tra i sapori e la storia – Allumiere (RM), dal 3 al 5 luglio 2026.

Iniziativa che unisce la sagra del cinghiale a percorsi di scoperta dei sentieri e della città, con piatti tipici come acquacotta, fagioli con le cotiche e carne alla brace.

– Allumiere (RM), dal 3 al 5 luglio 2026. Iniziativa che unisce la sagra del cinghiale a percorsi di scoperta dei sentieri e della città, con piatti tipici come acquacotta, fagioli con le cotiche e carne alla brace. I Mercatini del ‘600: Il Borgo di Bassano Romano nel 1615 – Bassano Romano (VT), dal 3 al 5 luglio 2026.

Rievocazione storica seicentesca nel borgo di Bassano Romano con scenografie, figuranti in costume, degustazioni di prodotti tipici e rappresentazioni di scene d’epoca.

– Bassano Romano (VT), dal 3 al 5 luglio 2026. Rievocazione storica seicentesca nel borgo di Bassano Romano con scenografie, figuranti in costume, degustazioni di prodotti tipici e rappresentazioni di scene d’epoca. Sagra dei Maccaroni Canepinesi – Canepina (VT), dal 3 al 5 luglio 2026.

Sagra a Canepina dove gustare maccaroni e altri piatti tipici locali in Piazzale I Maggio, con servizio sia a pranzo che a cena.

– Canepina (VT), dal 3 al 5 luglio 2026. Sagra a Canepina dove gustare maccaroni e altri piatti tipici locali in Piazzale I Maggio, con servizio sia a pranzo che a cena. Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Frascati – Frascati (RM), il 3 luglio 2026.

Mercato contadino di filiera corta a Frascati, dove acquistare prodotti agroalimentari direttamente dai produttori nei luoghi sottratti all’agricoltura.

– Frascati (RM), il 3 luglio 2026. Mercato contadino di filiera corta a Frascati, dove acquistare prodotti agroalimentari direttamente dai produttori nei luoghi sottratti all’agricoltura. Pastorizia in Festival: i frutti del pascolo – Picinisco (FR), dal 3 al 5 luglio 2026.

Festival etno-musicale a Picinisco dedicato alla pastorizia, con degustazioni di formaggi, in particolare il Pecorino di Picinisco, vini locali e visite alle botteghe artigiane.

– Picinisco (FR), dal 3 al 5 luglio 2026. Festival etno-musicale a Picinisco dedicato alla pastorizia, con degustazioni di formaggi, in particolare il Pecorino di Picinisco, vini locali e visite alle botteghe artigiane. Tre Mercati Contadini ad Albano Laziale – Albano Laziale (RM), dal 4 al 5 luglio 2026.

Albano Laziale ospita più mercati contadini, tra cui quelli del sabato in via Riccardo Lombardi e della domenica in Piazza Pia, dedicati alla vendita diretta di prodotti agricoli.

– Albano Laziale (RM), dal 4 al 5 luglio 2026. Albano Laziale ospita più mercati contadini, tra cui quelli del sabato in via Riccardo Lombardi e della domenica in Piazza Pia, dedicati alla vendita diretta di prodotti agricoli. Mercato della Terra di Frascati – Frascati (RM), il 4 luglio 2026.

Mercato della Terra a Frascati promosso con Slow Food, dove ogni sabato produttori e artigiani locali offrono vino, olio, formaggi, legumi, ortaggi, miele e altri prodotti secondo i principi del cibo buono, pulito e giusto.

– Frascati (RM), il 4 luglio 2026. Mercato della Terra a Frascati promosso con Slow Food, dove ogni sabato produttori e artigiani locali offrono vino, olio, formaggi, legumi, ortaggi, miele e altri prodotti secondo i principi del cibo buono, pulito e giusto. Biomercato in Certosa – Roma (RM), il 4 luglio 2026.

Mercato mensile di piccoli produttori biologici al Parco della Certosa con banchi di alimenti naturali, laboratori per bambini e pranzo sociale a cura del Comitato Certosa.

– Roma (RM), il 4 luglio 2026. Mercato mensile di piccoli produttori biologici al Parco della Certosa con banchi di alimenti naturali, laboratori per bambini e pranzo sociale a cura del Comitato Certosa. Mercato della Terra di Anguillara Sabazia – Anguillara Sabazia (RM), il 5 luglio 2026.

Mercato sulle sponde del lago di Bracciano con ortaggi biologici, formaggi, pani a lievitazione naturale, salumi tradizionali e molti altri prodotti artigianali che seguono la stagionalità.

– Anguillara Sabazia (RM), il 5 luglio 2026. Mercato sulle sponde del lago di Bracciano con ortaggi biologici, formaggi, pani a lievitazione naturale, salumi tradizionali e molti altri prodotti artigianali che seguono la stagionalità. Mercato della Terra di Santa Maria delle Mole – Marino (RM), il 5 luglio 2026.

Mercato in piazza Sciotti a Marino con prodotti biologici, presìdi Slow Food e specialità locali che valorizzano antichi mestieri, tecniche tradizionali e cultura del territorio.

– Marino (RM), il 5 luglio 2026. Mercato in piazza Sciotti a Marino con prodotti biologici, presìdi Slow Food e specialità locali che valorizzano antichi mestieri, tecniche tradizionali e cultura del territorio. Mercato della Terra di Monte Compatri – Monte Compatri (RM), il 5 luglio 2026.

Mercato della rete Slow Food Frascati e Terre Tuscolane lungo la passeggiata cittadina, con Presìdi Slow Food, miele, frutta e verdura locale, formaggi e porchetta tipica laziale.

– Monte Compatri (RM), il 5 luglio 2026. Mercato della rete Slow Food Frascati e Terre Tuscolane lungo la passeggiata cittadina, con Presìdi Slow Food, miele, frutta e verdura locale, formaggi e porchetta tipica laziale. Mercato Contadino dei Castelli Romani a Roma Capannelle – Roma (RM), il 5 luglio 2026.

Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori e consumatori per promuovere cibo di qualità, biodiversità e autonomia dalle logiche dell’agroindustria e della grande distribuzione.

– Roma (RM), il 5 luglio 2026. Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori e consumatori per promuovere cibo di qualità, biodiversità e autonomia dalle logiche dell’agroindustria e della grande distribuzione. Sagra dei S’cios – Guidonia Montecelio (RM), dal 9 al 19 luglio 2026.

Manifestazione a Quero-Vas dedicata alle lumache cotte, con stand gastronomico ricco di piatti a base di lumache, carne e pesce tipici del Triveneto.

– Guidonia Montecelio (RM), dal 9 al 19 luglio 2026. Manifestazione a Quero-Vas dedicata alle lumache cotte, con stand gastronomico ricco di piatti a base di lumache, carne e pesce tipici del Triveneto. Sagra degli antichi sapori e dell’acquacotta – Allumiere (RM), dal 10 al 12 luglio 2026.

Sagra che valorizza le tradizioni di Allumiere e la cucina tipica locale, con acquacotta, mentucciata, lumache, beghe, gnocchi fatti a mano, carni, cacciagione e pizza brodosa.

– Allumiere (RM), dal 10 al 12 luglio 2026. Sagra che valorizza le tradizioni di Allumiere e la cucina tipica locale, con acquacotta, mentucciata, lumache, beghe, gnocchi fatti a mano, carni, cacciagione e pizza brodosa. Sagra der Cignale – Canale Monterano (RM), dal 10 al 12 luglio 2026.

Evento enogastronomico dedicato ai piatti a base di carne di cinghiale, con bar, pub-birreria, stand, mercato, numerosi eventi collaterali e alternative per chi non ama il cinghiale.

– Canale Monterano (RM), dal 10 al 12 luglio 2026. Evento enogastronomico dedicato ai piatti a base di carne di cinghiale, con bar, pub-birreria, stand, mercato, numerosi eventi collaterali e alternative per chi non ama il cinghiale. Sagra del Fallacciano di Bellegra – Bellegra (RM), il 11 luglio 2026.

Sagra itinerante nel borgo di Bellegra dedicata al fico Fallacciano, con passeggiata gastronomica tra vicoli, punti di ristoro, prodotti tipici e spettacoli musicali nelle piazze.

– Bellegra (RM), il 11 luglio 2026. Sagra itinerante nel borgo di Bellegra dedicata al fico Fallacciano, con passeggiata gastronomica tra vicoli, punti di ristoro, prodotti tipici e spettacoli musicali nelle piazze. Sagra della pecora a Fabrica di Roma – Fabrica di Roma (VT), dal 17 al 19 luglio 2026.

Sagra di Fabrica di Roma dedicata alla carne di pecora, proposta in numerose ricette tradizionali, con balli popolari e dimostrazioni di preparazione di formaggi e ricotta di pecora.

– Fabrica di Roma (VT), dal 17 al 19 luglio 2026. Sagra di Fabrica di Roma dedicata alla carne di pecora, proposta in numerose ricette tradizionali, con balli popolari e dimostrazioni di preparazione di formaggi e ricotta di pecora. Torna a Roma la “Festa de’ Noantri” – Roma (RM), dal 17 al 25 luglio 2026.

Festa popolare romana tra sacro e profano, profondamente legata a Trastevere, che esprime l’identità dei suoi abitanti rispetto al resto della città.

– Roma (RM), dal 17 al 25 luglio 2026. Festa popolare romana tra sacro e profano, profondamente legata a Trastevere, che esprime l’identità dei suoi abitanti rispetto al resto della città. 65a Sagra della Pera Spadona – Castel Madama (RM), dal 18 al 19 luglio 2026.

Sagra che valorizza la pera Spadona di Castel Madama con degustazioni, scoperta delle tecniche agricole tradizionali, mostre d’arte, della civiltà contadina e folklore locale.

– Castel Madama (RM), dal 18 al 19 luglio 2026. Sagra che valorizza la pera Spadona di Castel Madama con degustazioni, scoperta delle tecniche agricole tradizionali, mostre d’arte, della civiltà contadina e folklore locale. Sagra de Ju Salavaticu – Roviano (RM), il 18 luglio 2026.

A Roviana festa dedicata ai salavatichi, focaccette fritte aromatizzate alla mentuccia, accompagnata da musica dal vivo e celebrazione della civiltà contadina.

– Roviano (RM), il 18 luglio 2026. A Roviana festa dedicata ai salavatichi, focaccette fritte aromatizzate alla mentuccia, accompagnata da musica dal vivo e celebrazione della civiltà contadina. Mercato della Terra di Ciampino – Ciampino (RM), il 19 luglio 2026.

Mercato della Terra al parco Aldo Moro di Ciampino con una ventina di produttori locali e un’ampia offerta di alimenti e specialità, tra cui presìdi Slow Food, dolci kosher e cosmetici naturali.

– Ciampino (RM), il 19 luglio 2026. Mercato della Terra al parco Aldo Moro di Ciampino con una ventina di produttori locali e un’ampia offerta di alimenti e specialità, tra cui presìdi Slow Food, dolci kosher e cosmetici naturali. Festa della Madonna della Civita – Itri (LT), dal 19 al 21 luglio 2026.

Festa patronale di Itri in onore della Madonna della Civita, con partecipazione dei paesi vicini e degli emigrati, culminante nella sacra processione per le vie del paese.

– Itri (LT), dal 19 al 21 luglio 2026. Festa patronale di Itri in onore della Madonna della Civita, con partecipazione dei paesi vicini e degli emigrati, culminante nella sacra processione per le vie del paese. Sagra dei Colli – Le tradizioni della cucina Ciociara – Ceccano (FR), dal 22 al 26 luglio 2026.

Sagra enogastronomica dedicata alle tradizioni della cucina ciociara, organizzata dall’Associazione Socio-Culturale Orizzonti nei pressi della Chiesa di San Luigi a Ceccano.

– Ceccano (FR), dal 22 al 26 luglio 2026. Sagra enogastronomica dedicata alle tradizioni della cucina ciociara, organizzata dall’Associazione Socio-Culturale Orizzonti nei pressi della Chiesa di San Luigi a Ceccano. Bolsena celebra e festeggia Santa Cristina – Bolsena (VT), il 23 luglio 2026.

Bolsena celebra la solennità di Santa Cristina con l’antica azione scenica dei “Misteri”, che rievoca le vicende della martire attraverso suggestive rappresentazioni popolari la sera del 23 e la mattina del 24 luglio.

– Bolsena (VT), il 23 luglio 2026. Bolsena celebra la solennità di Santa Cristina con l’antica azione scenica dei “Misteri”, che rievoca le vicende della martire attraverso suggestive rappresentazioni popolari la sera del 23 e la mattina del 24 luglio. Festa della Birra & Sagra delle Fettuccine – Allumiere (RM), dal 24 al 26 luglio 2026.

Festival della Birra al Parco del Risanamento con street food di prodotti tipici locali, birra tedesca alla spina, musica live e spettacoli di artisti di strada in un’atmosfera di festa.

– Allumiere (RM), dal 24 al 26 luglio 2026. Festival della Birra al Parco del Risanamento con street food di prodotti tipici locali, birra tedesca alla spina, musica live e spettacoli di artisti di strada in un’atmosfera di festa. Sagra della pizza fritta di Canneto Sabino – Fara in Sabina (RI), dal 24 al 26 luglio 2026.

Sagra dedicata alla tipica pizza fritta cannetana con stand gastronomici, musica dal vivo e spettacoli musicali che animano le serate di Canneto Sabino.

– Fara in Sabina (RI), dal 24 al 26 luglio 2026. Sagra dedicata alla tipica pizza fritta cannetana con stand gastronomici, musica dal vivo e spettacoli musicali che animano le serate di Canneto Sabino. Festa della Birra nel borgo medioevale di Roiate – Roiate (RM), dal 31 luglio al 1 agosto 2026.

Nel borgo medievale di Roiate torna la Festa della Birra, con tanta birra, giochi e musica in un contesto panoramico suggestivo.