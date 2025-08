Ufficio Stampa Gli eventi e le sagre da non perdere nel weekend

Agosto è il mese ideale per rallentare, staccare dalla routine e vivere nuove esperienze. Che siate in vacanza o ancora in città, il weekend è l’occasione perfetta per scoprire luoghi, sapori e tradizioni che rendono l’estate italiana così speciale. Dalle sagre che celebrano i prodotti locali ai festival dedicati alla musica, alla birra artigianale e alla cultura, le proposte non mancano.

Noi di SiViaggia abbiamo raccolto per voi gli appuntamenti imperdibili del 2 e 3 agosto: preparatevi a un fine settimana ricco di gusto, natura e divertimento!

Fiano Love Fest, Fiano (AV)

Dal 1 al 3 agosto 2025, Lapio, riconosciuta come la “patria del Fiano”, ospiterà la quattordicesima edizione del Fiano Love Fest. Questo atteso evento enogastronomico campano attira ogni anno migliaia di appassionati per celebrare il Fiano di Avellino DOCG, un vino con radici storiche millenarie in questa terra.

L’evento sarà un’occasione per scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio: protagoniste, infatti, saranno le cantine che hanno portato il Fiano di Avellino al riconoscimento internazionale, affiancate da realtà locali che producono questo iconico vino. Non mancheranno stand con specialità irpine (come salumi, carni, dolci e miele locale, incluso il premiato miele di Christian Mattei) e degustazioni curate da ONAV Avellino.

Il tema di quest’anno, “Intelligenza Agricola: ascoltare il passato per coltivare il futuro”, invita a riflettere su un approccio all’agricoltura che combina la saggezza tradizionale con l’innovazione, promuovendo sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Il Fiano Love Fest non è solo enogastronomia, ma anche arte, cultura e storia: i visitatori potranno esplorare il Complesso Monumentale Palazzo Filangieri, recentemente restaurato, con le sue preziose sale affrescate, e le chiese storiche del borgo.

Borgo Universo, Aielli (AQ)

Nel suggestivo borgo di Aielli, in provincia de L’Aquila, dal 1 al 3 agosto 2025 tornerà Borgo Universo 2025, un festival unico che fonde arte, scienza, musica e cultura. L’edizione di quest’anno si concentrerà sul tema “La Sagra della Scienza”, celebrando la divulgazione scientifica come una festa popolare, accessibile e coinvolgente, dove la conoscenza diventa gioco ed emozione.

I visitatori potranno esplorare le meraviglie dell’universo attraverso un programma multidisciplinare che spazia dall’astronomia alla biologia, dalla fisica alla storia del cibo, adatto a tutte le età. Ci saranno concerti, spettacoli itineranti e DJ set, opere d’arte e street art create in loco dagli artisti in residenza Predrag Radovanovic e Rame13, installazioni scientifiche, laboratori e degustazioni. A completare l’offerta, cinque food truck selezionati e un’ampia area mercato con artigianato e prodotti locali.

Festa della Madonna della Pace – Sagra del Polentone e del Galletto, Garulla di Amandola (FM)

Dal 31 luglio al 3 agosto 2025, immergetevi nell’atmosfera incantata del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e lasciatevi conquistare da un evento che celebra storia, tradizione e sapori autentici: la Festa della Madonna della Pace ad Amandola. A soli 7 km dal centro abitato, a 720 metri d’altitudine, vi aspetta la suggestiva Chiesa della Madonna della Pace, un gioiello cinquecentesco (eretto tra il 1506 e il 1560) immerso nella frescura degli alberi.

È qui che viene organizzata la festa, dove il programma offre un mix vivace di intrattenimento musicale con balli, spettacoli di arte varia e l’immancabile gara di briscola per gli appassionati di carte. Ma il vero cuore della festa è la tradizionale sagra del polentone e del galletto, un piatto tipico locale a base di polenta soda, affettata con filo di cotone e condita a strati con un ricco ragù di carne e abbondante pecorino. Tutti gli intrattenimenti sono a ingresso libero!

Nona Sagra dei Palluottoli, Casi (CE)

Sabato 2 agosto 2025, alle ore 20:00, la piccola frazione di Casi, a Teano (provincia di Caserta), aprirà le sue porte per la nona edizione della Sagra dei “Palluottoli”. Immaginate delle deliziose polpette di pane arricchite con la saporita salsiccia paesana. È una vera e propria tradizione culinaria di Casi, un piatto che racchiude i sapori autentici del territorio e la sapienza delle ricette di una volta. Qui il buon cibo sarà protagonista indiscusso, ma non mancherà il divertimento per immergervi nella classica atmosfera di festa di questo evento.

La Trota e il Verdicchio, Sefro (MC)

Se volete scoprire i sapori e le tradizioni marchigiane, l’evento da segnare in agenda è La Trota e il Verdicchio. Il 2 e 3 agosto 2025, il borgo di Sefro, situato nel cuore dell’Appennino, vi farà trascorrere due giorni all’insegna del gusto, della natura e di esperienze divertenti, pensate per ogni età.

Ci sarà la finalissima di un social contest interamente dedicato alla regina delle acque, la trota, l’inaugurazione del Parco Sensoriale di Sefro e l’esclusiva cena “Sorgenti d’eccellenza”. La giornata di domenica 3 agosto, invece, sarà dedicata al benessere e alla natura con un’esperienza di Forest Bathing drammaturgico, mentre il pomeriggio la giornalista Sara Santacchi presenterà il suo nuovo libro “Dalle Marche con amore”. La serata si concluderà con l’Aperitrota, tra clubbing, sperimentazione gastronomica e il sapore della trota.

MUMUT Irpinia Wine, Villanova del Battista (AV)

Il 2 agosto 2025 ci sarà la seconda edizione di MUMUT Irpinia Wine, l’evento dedicato al meglio del vino e delle eccellenze gastronomiche locali. A partire dalle ore 18:00, presso il Museo Multimediale della Transumanza di Villanova del Battista, potrete intraprendere un vero e proprio viaggio che unisce la cultura enologica all’eredità storica e artistica del territorio.

MUMUT Irpinia Wine non sarà una semplice degustazione, ma un percorso multisensoriale che celebrerà, in una cornice di grande fascino, la qualità e la bellezza di un territorio vocato all’eccellenza.

Festival Internazionale del Folkore, Sappada (UD)

Sappada è pronta a celebrare la 25ª edizione del suo Festival Internazionale del Folklore. Le celebrazioni più attese si terranno sabato 2 agosto: in programma è prevista una vivace e colorata sfilata che attraverserà il centro della città con protagonisti i due gruppi internazionali “Spandan Sanskrutik Trust”, provenienti dall’India, e la “Compañía Mexicana de Danza Folklórica” di Città del Messico. Ad arricchire la parata ci saranno anche la “Banda Mujiga de Badia” dalla Val Badia, con i suoi tradizionali costumi ladini, e gli Holzhockar.

La festa proseguirà la sera, alle 20:45, sotto il tendone riscaldato in località Eibn, dove i gruppi folkloristici si esibiranno in uno spettacolo. L’ingresso è libero e sarà disponibile anche un servizio bar.

Sagra delle fettuccine alla trebulana, Monteleone Sabino (RI)

A Monteleone Sabino, in provincia di Rieti, i giorni 2 e 3 agosto si celebra la Sagra delle Fettuccine alla Trebulana. Questa non viene considerata solo una sagra, ma un tuffo nella storia e nella tradizione: questo perché il nome stesso delle fettuccine evoca il passato di Trebula Mutuesca, l’antica città sabino-romana che un tempo era particolarmente famosa.

Durante l’evento potrete provare le fettuccine tirate a mano, proprio come si faceva una volta, con la maestria delle massaie locali che, con farina, uova e mattarello, garantiscono uno spessore perfetto e un taglio impeccabile. Le fettuccine verranno poi condite con piselli, pomodoro, funghi, pancetta e prosciutto. Un’occasione imperdibile per chi cerca un’esperienza culinaria che unisca gusto, storia e autenticità.

PerCorsi sul Lago, Rezzoaglio (GE)

Sabato 2 e domenica 3 agosto, il Lago delle Libellule, nella località di Lago delle Lame a Rezzoaglio, ospiterà PerCorsi sul Lago, due giornate dedicate al maestro Armando Corsi, leggenda della chitarra e dell’arrangiamento italiano. Il musicista è noto anche per le sue collaborazioni con star internazionali del calibro di Paco de Lucía e con altri talenti italiani.

La kermesse prenderà il via sabato 2 agosto dalle 19:00, quando il palco sul lago si accenderà con le esibizioni di decine di artisti che hanno intrecciato la loro vita e carriera con quella di Armando Corsi. Domenica 3 agosto si esibiranno, invece, le nuove promesse della musica, giovani cantautori e compositori che si sfideranno nel concorso “PerCorsi sul Lago”.

L’intero ricavato delle giornate, incluse le donazioni volontarie e i proventi dei punti ristoro aperti a pranzo e cena, sarà devoluto all’Associazione L’Incontro di Genova Quarto. L’ingresso a entrambe le giornate è gratuito.

Sicily Food Vibes, Scicli

Scicli, la perla barocca del sud-est della Sicilia, ospiterà l’evento Sicily Food Vibes che celebra la nomina dell’isola a Regione Gastronomica Europea 2025. Organizzata dall’1 al 3 agosto in Piazza Italia, l’iniziativa unisce sapori, profumi e tradizioni: qui avrete l’opportunità di provare specialità come la “Cubbaita di sesamo di Ispica” o i “Mustazzola al vino cotto”, e di scoprire i segreti dietro i “Maccheroncelli con tartufo di Chiaramonte Gulfi”.

Sagra di S. Domenico, Uggiano Montefusco (TA)

Nel piccolo borgo pugliese di Uggiano Montefusco, in provincia di Taranto, si terrà il 3 e 4 agosto 2025 la XVII edizione della Sagra di San Domenico – Panèmediterraneo. In questa occasione verrà celebrata la cultura rurale con protagonista il grano: gli stand gastronomici propongono pasta fatta in casa, polpette, pettole, fave e melanzane ripiene, dove ogni piatto è accompagnato da un QR code per scoprire la storia e le curiosità della ricetta.

In programma sono previste diverse iniziative come il rito della panificazione insieme a un cake designer, degustazione guidata del vino Primitivo di Manduria e di oli pregiati, stage di pizzica e concerti. Non mancheranno presentazioni di libri, passeggiate sensoriali, mostre d’arte e fotografiche e laboratori per imparare a fare la pasta fresca.

Le Notti della Contea, Conversano (BA)

Dal 1 al 3 agosto, la cittadina di Conversano mette in scena la decima edizione de Le Notti della Contea, una rievocazione storica che vi trasporterà indietro nel tempo, tra cavalieri, dame e atmosfere medievali. Quest’anno, il filo conduttore dell’evento sarà “La Fede & l’Eresia”, un tema che esplorerà le tensioni e i contrasti che hanno plasmato la storia, dalla spiritualità all’inquisizione. Attraverso performance teatrali, approfondimenti storici e mostre tematiche, sarete guidati alla scoperta delle dinamiche culturali e sociali che hanno modellato il pensiero dal Medioevo fino al Barocco.

Tra gli eventi in programma più attesi evidenziamo la tradizionale “Contesa delle Contrade” dedicato ai più piccoli, con giochi e sfide tra gli antichi casali di Conversano, il grandioso Corteo Storico Multiepoca, che vedrà sfilare circa 400 rievocatori provenienti da diverse regioni italiane lungo un percorso di oltre 3 chilometri, e le visite guidate al Torrione Maestro del Castello Aragonese e dell’Archivio Storico della Città di Conversano.

Per tre serate, Piazza Castello e il Borgo Antico si trasformeranno in un vero e proprio teatro a cielo aperto!

Festa di San Lorenzo, Valiano (SI)

Il borgo storico di Valiano, frazione di Montepulciano, si prepara a celebrare il suo patrono con la tradizionale Festa di San Lorenzo, in programma dal 2 al 10 agosto 2025. Un ricco calendario di eventi animerà il paese con celebrazioni religiose, appuntamenti culturali, attività sportive, musica e tante proposte enogastronomiche. La manifestazione si apre sabato 2 agosto con il Calcetto sotto le stelle e uno stand gastronomico. Domenica 3, invece, sarà dedicata al mondo agricolo, con il raduno di trattori, la Messa dell’Agricoltore, la benedizione dei mezzi e un pranzo conviviale, seguito da giochi e tornei.

Festival della Vernaccia, Baratili (OR)

Baratili San Pietro, in provincia di Oristano, ospita la seconda edizione del Festival della Vernaccia, in programma il 2 e 3 agosto 2025. Un intero weekend dedicato al celebre vino della Bassa Valle del Tirso, ma anche alla cultura, all’arte e alla musica, con un programma ricco di eventi pensati per valorizzare il territorio e le sue eccellenze.

Il programma prende il via sabato 2 agosto alle 10:30 all’Ex Cantina Madau con un convegno dedicato alla storia e al valore culturale della Vernaccia. A seguire, la presentazione di un murale d’autore firmato Giorgio Casu, mentre dalle 19:00, il Parco Eventi si animerà con degustazioni, mostre, arte dal vivo e lo showcooking dello chef Roberto Serra, prima del concerto di Ambra Pintore. Domenica 3 agosto, si parte nel tardo pomeriggio con un tour guidato dei murales, seguito da nuove degustazioni, performance artistiche e, alle 21:00, il concerto degli Ittasinanta Rockband.