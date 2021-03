Ryanair riparte, tutte le nuove rotte per l’estate e l’inverno

editato in: da

I villaggi più particolari d’Europa, veri gioielli

Il mondo del turismo è ancora in ginocchio, ma le maggiori low cost europee cominciano a muoversi e con una strategia ben precisa. Infatti, dopo avervi annunciato le nuove rotte di Wizz Air, a dare notizia di tantissime nuove destinazioni è Ryanair, compagnia a basso costo irlandese, che ha dato il via a moltissimi nuovi voli sia per l’estate che per l’inverno.

Saranno, infatti, incrementati del 10% i voli da Palermo per questa estate, con l’aggiunta di 15 rotte settimanali a partire dal mese di giugno 2021. Infatti, con l’accelerazione della distribuzione e somministrazione dei vaccini nei prossimi mesi, ci si aspetta una ripresa dei viaggi nazionali per piacere, ma anche per affari e proprio durante questa estate.

Nel dettaglio, l’operativo per l’estate 2021 di Ryanair da/per l’aeroporto di Palermo prevede oltre 200 voli settimanali su 40 rotte e 15 nuovi voli settimanali (oltre a quelli già esistenti) con partenze da Milano Malpensa, Bologna, Pisa, Torino, Treviso e Verona.

Per l’occasione, Ryanair ha anche lanciato un’offerta speciale con prezzi a partire da soli 7,99 euro e per viaggiare fino a fine marzo 2022. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 6 marzo tramite (ed esclusivamente) il sito della compagnia.

Ma come anticipato ci sono novità anche per l’inverno. Ryanair, infatti, per la stagione invernale 21/22 ha già oltre 700 rotte attive su tutto il network e altre mete verranno rivelate nelle prossime settimane. Le novità riguardano destinazioni molto apprezzate dai clienti come Cipro, Gran Canaria (che fa parte di quell’arcipelago in cui si può viaggiare in completa sicurezza anche dall’Italia) o Venezia per l’inverno 2021-2022 e, gli amanti della neve che non hanno potuto raggiungere le piste, potranno rispolverare gli sci scegliendo destinazioni come i complessi sciistici nella regione di Milano, Torino e Salisburgo, che accoglieranno nuovamente i visitatori il prossimo inverno.

Oltre alle rotte per godersi il sole in inverno e lo sci, i clienti possono anche scegliere soggiorni in città meravigliose come Lisbona, Parigi, Venezia e molte altro ancora. E, in occasione dell’uscita del proprio operativo invernale 2021/22, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da € 29,99 per i viaggi da ottobre 2021.

Insomma, non ci resta che pensare positivo e prenotare un volo in super offerta per raggiungere le nostre destinazioni europee del cuore.