Guardate oltre le classiche mete europee per la prossima fuga natalizia: esistono città più intime (ed economiche) in cui il viaggio vale davvero la pena

Fuochi d'artificio a Danzica a Capodanno

Cercate idee alternative per un viaggio di Natale e Capodanno verso città più insolite e fuori dalle classiche mete turistiche, ma sempre con un occhio al portafogli? Sfruttando la promozione Ryanair fino al 12 dicembre, si possono raggiungere mete poco conosciute e ancora sottovalutate, che sorprendono tutti per il fascino che emanano e le esperienze che si possono vivere durante le feste natalizie.

I voli scontati partono da 29,99 euro, per viaggiare fino al 4 gennaio 2026, ma noi abbiamo scovato anche prezzi ancor più bassi che fanno subito venir voglia di preparare la valigia e partire, felici di non dover spendere una fortuna. Immaginate di passeggiare tra i mercatini e le strade illuminate di Bucarest o di ritrovarvi nelle piazze centrali di Danzica o Eindhoven brindando all’anno nuovo sotto a un cielo stellato e colorato da scoppiettanti fuochi d’artificio. Ecco 3 mete consigliate.

