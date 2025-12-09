I voli scontati partono da 29,99 euro , per viaggiare fino al 4 gennaio 2026 , ma noi abbiamo scovato anche prezzi ancor più bassi che fanno subito venir voglia di preparare la valigia e partire, felici di non dover spendere una fortuna. Immaginate di passeggiare tra i mercatini e le strade illuminate di Bucarest o di ritrovarvi nelle piazze centrali di Danzica o Eindhoven brindando all’anno nuovo sotto a un cielo stellato e colorato da scoppiettanti fuochi d’artificio. Ecco 3 mete consigliate.

Cercate idee alternative per un viaggio di Natale e Capodanno verso città più insolite e fuori dalle classiche mete turistiche, ma sempre con un occhio al portafogli? Sfruttando la promozione Ryanair fino al 12 dicembre , si possono raggiungere mete poco conosciute e ancora sottovalutate, che sorprendono tutti per il fascino che emanano e le esperienze che si possono vivere durante le feste natalizie.

Da Milano Bergamo a Bucarest

Dall'aeroporto di Milano Bergamo (che si è rifatto il look con importanti novità sui controlli di sicurezza) si può volare fino a Bucarest a dicembre a soli 31 euro. La capitale della Romania, durante le feste di Natale, si riempie di luci e magia, con tante iniziative per tutti: dai mercatini in piazza della Costituzione (Piața Constituției), proprio di fronte all'imponente Palazzo del Parlamento - fino a domenica 28 dicembre -, passando per la pista di pattinaggio, il villaggio di Natale e tanti altri eventi e concerti.

Potrete assaporare i piatti della tradizione, come cozonac (pane dolce arrotolato, spesso ripieno di noci e cacao), sarmale (involtini di cavolo ripieni di carne macinata e riso), vin Fiert (vin brulé, o “vino bollito”) e ciorba (zuppa calda tipica), per citarne solo alcuni.

Se si hanno più giorni a disposizione, si può optare anche per una gita fuori porta per visitare il Castello di Dracula (è a circa 200 km - ci sono escursioni organizzate con andata e ritorno in giornata, con bus e guida) oppure dedicare mezza giornata al relax totale in uno dei centri termali di Bucarest e dintorni, come le più famose “Therme Bucuresti”, molto vicine all’aeroporto di Octopeni.

Roma Fiumicino Danzica

Perché non volare fino a Danzica per immergersi nell'atmosfera fiabesca della città adagiata sulla costa baltica della Polonia? Partendo da Roma Fiumicino i biglietti più bassi costano dai 22 ai 31 euro a dicembre (ricordiamo che i prezzi potrebbero subire cambiamenti).

Nel cuore pulsante di Danzica (Gdansk) potrete scoprire uno dei migliori mercatini di Natale d'Europa, con prodotti artigianali, regali originali, illuminazioni da favola e tante prelibatezze. Non mancano eventi artistici dal vivo e angoli delle meraviglie con giochi per bambini.

E quando arriva l'ultima notte dell'anno, la città si prepara a vestire il suo abito più scintillante: allo scoccare della mezzanotte, la gente del posto si raduna sulle rive del fiume Motława per brindare con un bicchiere di grzane wino (vino caldo speziato) accompagnati dal suono delle campane della Chiesa di Santa Maria e delle sirene delle navi nel porto. Per un Capodanno 2026 più intimo, economico e meno caotico rispetto a quello delle più grandi e celebri città d'Europa.

Da Bologna a Eindhoven

Eindhoven è una delle città più sorprendenti dei Paesi Bassi: vibrante, creativa e innovativa è sottovalutata rispetto ad altre mete più celebri, come Amsterdam o Rotterdam, ma è la più accogliente e autentica dell’Olanda contemporanea. A Natale, poi, si trasforma in una destinazione ideale, ma tranquilla, fuori dalle classiche rotte turistiche. Raggiungerla da Bologna con i voli Ryanair costa pochissimo, da 25 euro a dicembre.

Un break perfetto tra cultura moderna (Museo Van Abbe, DAF Museum), atmosfera festiva nei quartieri, shopping ed eventi che accompagnano il periodo: dalla suggestiva fiaccolata tradizionale del 24 dicembre - Christmas Eve Peace Walk - con musica, letture e cioccolata calda, al circo Christmas Winter Circus dal 20 al 29 dicembre per i più piccoli, fino al brindisi finale di Capodanno nel centro cittadino.