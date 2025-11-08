Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Mercatini di Natale in Albert Square a Manchester

I mercatini di Natale 2025 ci aspettano nelle città più incantevoli d’Europa: un’esperienza tra luci scintillanti, profumi di cannella e vin brulé, artigianato locale, melodie che riscaldano l’anima e piazze che si trasformano in fiabe d’inverno.

Se non vi siete ancora decisi a prenotare la prossima fuga invernale, alla ricerca della magia del Natale nei mercatini più incantevoli (e anche meno conosciuti) del Vecchio Continente, la nuova promozione Ryanair “La tua fuga in città” vi darà un motivo in più per farlo: tanti voli a prezzi super low cost vi porteranno da diverse città italiane verso mete che nel periodo più magico dell’anno vestono i loro abiti più eleganti.

Prenotando entro il 15 dicembre 2025, potrete viaggiare con voli a partire da 19,99 euro dall’1 novembre al 18 dicembre 2025. Ma le sorprese non finiscono qui, perché noi abbiamo individuato anche voli più economici, a partire da 15 euro! Curiosi di scoprire 3 destinazioni imperdibili?

Da Milano Malpensa a Poznań

Nel cuore della Polonia occidentale, Poznań è una città che incanta sempre, ma nel periodo di Natale si trasforma in uno spettacolo a cielo aperto. Tra la suggestiva Piazza del Mercato Vecchio e la vivace Piazza della Libertà, prende vita uno dei mercatini di Natale più belli: un tripudio di luci, profumi e tradizioni che avvolge ogni angolo della città.

Partendo da Milano Malpensa il 27 novembre con voli a 17 euro e rientrando l’1 dicembre a soli 15 euro (ricordiamo che i prezzi potrebbero cambiare nel tempo), si può vivere l’esperienza dei mercatini di Natale di Poznań, tra caratteristiche casette di legno con delizie locali, dolci speziati, oggetti d’artigianato unici e il celebre Festival delle Sculture di Ghiaccio che trasforma il centro in un regno di cristallo.

La vera magia, poi, si vive dall’alto, a bordo della grande ruota panoramica che svetta in Piazza della Libertà: un giro basta per lasciarsi incantare dalla vista di Poznań illuminata da migliaia di luci dorate. Le esperienze legate all’Avvento iniziano il 15 novembre 2025, per concludersi il 6 gennaio 2026.

iStock

Da Bologna a Manchester

Anche Albert Square, nel cuore di Manchester, si trasforma ogni inverno in un vero regno natalizio. Davanti all’imponente Municipio in stile neogotico, la piazza si illumina di luci e profumi, accogliendo centinaia di casette in legno che offrono delizioso street food, bevande calde e artigianato locale.

Ma la magia non finisce qui: oltre 350 bancarelle si snodano tra le vie del centro, diffondendo ovunque l’atmosfera dell’Avvento e trasformando Manchester in una città da fiaba. Meno conosciuti rispetto ad altri mercatini del Regno Unito e d’Europa, quelli di Manchester permettono di respirare lo spirito autentico del Natale tra musica, tradizioni e sorrisi che scaldano anche le giornate più fredde.

L’offerta Ryanair è l’occasione perfetta per prenotare un volo per Manchester in questo periodo dell’anno: partendo da Bologna l’8 dicembre a soli 15 euro e rientrando l’11 dicembre a 41,99 euro, potrete immergervi nella magia dei mercatini che dal 7 novembre al 22 dicembre trasformano il cuore cittadino.

Da Pescara a Bruxelles

Bruxelles a Natale è pura meraviglia: la città del cioccolato e del waffle belga si veste di magia, trasformandosi in uno dei luoghi più incantevoli d’Europa per vivere le festività. Tra le luci scintillanti della Grand Place, un maestoso albero di Natale domina la scena, mentre nell’aria risuonano musiche e profumi irresistibili.

Il mercatino natalizio di Bruxelles è un sogno a cielo aperto: ruota panoramica, pista di pattinaggio, mostre ed eventi animano ogni angolo della città, regalando emozioni che scaldano il cuore. Una meta perfetta per chi cerca l’atmosfera natalizia più autentica e spettacolare.

Approfittando della promozione Ryanair, potrete ad esempio partire da Pescara sabato 29 novembre a 19,99 euro e ritornare il 4 dicembre a 21,59 euro. L’occasione perfetta per raggiungere uno dei migliori mercatini di Natale d’Europa del 2025. Perché la vera magia del Natale, spesso, comincia proprio dal viaggio.