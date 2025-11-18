L’estate è ormai un ricordo lontano e tutti noi abbiamo già rispolverato gli abiti autunnali e invernali. Eppure, c’è chi con i pensieri non riesce a fare a meno di correre verso scintillanti mete al caldo dove dimenticare, anche solo per un weekend, il freddo di questi mesi. Quali sono i rifugi che ci permettono di prolungare l’euforia estiva e di indossare ancora il costume da bagno invece dei cappotti pelosi?

Da Milano Bergamo a Tangeri

Durante il suo periodo d’oro, Tangeri divenne un vivace crocevia culturale che attirò chiunque, da Paul Bowles e William Burroughs fino ai Rolling Stones. Tutti arrivavano qui in cerca di ispirazione, o forse semplicemente per provare il brivido di un luogo un po’ fuori dagli schemi. Oggi, voi potete raggiungerla con voli da 14,99 euro per cercare temperature miti e lasciarvi avvolgere dalle sue particolari atmosfere.

Tra i luoghi da inserire nel vostro itinerario consigliamo le Grotte di Ercole, dove godere di viste mozzafiato affacciate sul mare, e il promontorio di Cap Spartel, il punto panoramico per osservare la linea di incontro tra Oceano Atlantico e Mar Mediterraneo sullo stretto di Gibilterra. Ovviamente non può mancare la Kasbah, all’interno della quale sorge la Medina, la parte più antica e affascinante di Tangeri, che include anche il Souk, il mercato.

Da Milano Malpensa a Lanzarote

Le Isole Canarie sono quasi sempre una certezza per chi sogna temperature più calde in inverno. Con l'offerta Ryanair potrete raggiungere Lanzarote con voli da 17,99 euro che, costellata di vulcani e spiagge particolari, lascia a bocca aperta chiunque la visiti. A differenziarla dalle altre isole ci ha pensato il modernismo bianco calce di César Manrique, il grande pittore, architetto, scultore e ambientalista che ha contribuito a definire l'anima dell'isola con una palette di colori armoniosa che ruota attorno al verde cactus, al nero ossidiana e a tocchi di acquamarina.

Tra le sue meraviglie presenti nell'isola, consigliamo di non perdere i panorami offerti dal Mirador del Río, i Jameos del Agua, una serie di tunnel sotterranei, e la casa-studio che fece costruire in mezzo a un campo di lava a nord di Arrecife.

Da Trieste a Valencia

Non fa caldissimo, ma sicuramente le temperature sono molto più miti rispetto a tante città italiane, con giornate soleggiate che raggiungono i 17-18 gradi. Inoltre, in questo periodo, Valencia è più bella che mai e potrete raggiungerla con voli a partire da 14,99 euro. Le strade sono addobbate con luminarie e alberi di Natale, con presepi (i Belénes) che spuntano nelle piazze principali, nei mercati e nelle chiese. Quelli a grandezza naturale li trovate in Plaza de la Reina e in Plaza dell'Ayuntamiento, considerati tra i più suggestivi.

Un weekend a Valencia significa anche ottimo cibo, da gustare seduti all'aperto, e tanti luoghi interessanti da visitare che, in questo periodo, saranno meno affollati. Tra questi citiamo la Città delle Arti e delle Scienze e la Cattedrale.