Fonte: iStock Anche Alicante è tra le mete da raggiungere con l'offerta Ryanair

Non tutti hanno viaggiato da qualche parte durante le vacanze di Pasqua e c’è chi, da casa, ha sfogliato la propria bucket list sognando le prossime mete. Spesso, queste liste dei desideri includono destinazioni incredibili e avventurose, come un safari in Africa o un road trip indimenticabile in Norvegia. Tutti viaggi che, per quanto incredibili, sono innegabilmente più difficili da realizzare. Ma in una bucket list non ci sono solo destinazioni remote o esperienze uniche nella vita, a volte compaiono luoghi più vicini a casa che abbiamo sempre desiderato visitare, ma non abbiamo mai avuto l’occasione di farlo.

Oggi quell’occasione è arrivata: Ryanair ha lanciato una nuova offerta flash che vi permetterà di volare tra il 1 maggio e il 30 giugno 2025 acquistando biglietti scontati del 20%. La promozione, attiva fino alla mezzanotte di domani, 24 aprile 2025, è valida su tutto il network della compagnia che conta ben 235 località. E se non avete una bucket list e siete alla ricerca di nuovi spunti, qui vi lasciamo i nostri consigli!

Da Milano Bergamo a Berlino

Dall’aeroporto di Milano Bergamo potete raggiungere Berlino che, con l’arrivo delle temperature primaverili/estive, diventa una delle capitali europee assolutamente da non perdere, anche solo per un weekend. Qui c’è tutto quello di cui avete bisogno per un viaggio che unisca design, cultura, architettura e cucina internazionale, con ristoranti interessanti e nuove aperture tutte da provare. Se amate fare festa, avete a vostra disposizione club notturni incredibili, mentre se preferite rilassarvi, ad aspettarvi troverete tantissimi spazi naturali.

Questo per farvi capire che, qualsiasi siano i vostri gusti, tendenti al lusso o al punk, la capitale della Germania ha il luogo giusto per tutti. Tra le cose da fare e da vedere consigliamo di entrare nel Museumsinsel, Patrimonio UNESCO che unisce cinque magnifici musei e una collezione che abbraccia culture variegate e periodi storici raccontati attraverso manufatti di rara bellezza. Scoprite anche la street art cittadina, i suoi parchi urbani e, soprattutto, non dimenticate di provare una delle specialità berlinesi più amate: il currywurst.

Da Cagliari a Stoccolma

A partire dal mese di giugno, sarà possibile volare dall’aeroporto di Cagliari a quello di Stoccolma. Vi starete chiedendo, perché lasciare le spiagge della Sardegna per volare al nord? La risposta è semplice: sempre più persone, quest’anno, abbracceranno il trend della coolcation, ossia destinazioni che promettono freschezza e serenità, ideali per chi desidera sfuggire al caldo torrido e godersi una vacanza rinfrescante. In questo senso, la capitale della Svezia è la meta perfetta.

Passeggiate per le vie medievali di Gamla Stan, tra atelier di moda scandinava e accoglienti caffè, oppure immergetevi negli eleganti centri di design: la città mescola senza sforzo il suo fascino storico con atmosfere più moderne. Se invece siete volati fin quassù per stare nella natura, affittate un kayak per avventurarvi alla scoperta delle pittoresche isole situate intorno alla città o passeggiate all’interno del Royal National City Park, lungo ben 27 chilometri.

Da Torino ad Alicante

Chi vola da Torino, invece, può raggiungere Alicante, la città affacciata sul Mar Mediterraneo capitale della provincia omonima. Famosa per il suo clima mite praticamente tutto l’anno, è considerata un gioiello della Costa Blanca spagnola con il suo mix perfetto di attrazioni storiche, spiagge mozzafiato e cibo delizioso. Tra le cose da fare, oltre a rilassarvi sotto il sole, consigliamo una visita al Castello di Santa Barbara, dove sono garantite viste panoramiche mozzafiato, e un tour in barca verso l’isola di Tabarca.