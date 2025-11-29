Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Le splendide Dune di Maspalomas a Gran Canaria

Non sono ancora finite le sorprese della Black Week 2025 di Ryanair, che anche per il 29 e 30 novembre offre super sconti su tantissime mete. Dalle città meno battute, ma incredibilmente belle, alle grandi capitali fuori stagione, fino mete che regalano raggi di sole anche quando in Italia fa freddo, le occasioni per fuggire qualche giorno in cerca di avventure, relax e culture diverse non mancano di certo.

Prenotando entro il 30 novembre, possiamo viaggiare dal 5 gennaio al 28 marzo 2026 con voli scontati del 20%. Cosa stiamo aspettando?

Da Pisa a Gran Canaria

Con voli in promozione da circa 58 euro (ma ne abbiamo scovati anche altri a poco più di 30 euro), si può volare da Pisa a Gran Canaria, la principale delle Isole Canarie e quella che in questo periodo dell’anno ha il clima migliore. Dove soggiornare per godere del sole tutti i giorni e di temperature ottime? Il sud dell’isola è il top per una fuga al caldo quando in Italia fa ancora troppo freddo, tra febbraio e marzo.

Tra le mete da non perdere: Puerto de Mogan, paragonata a una “piccola Venezia” con casette bianche e bougainvillee colorate tra i vicoletti affacciati sul grazioso porto dove gustare ottimo pesce. Imperdibili le Dune di Maspalomas, un deserto che si affaccia sull’oceano. E ancora: i borghi meno noti arroccati sulle montagne, dove la vegetazione mescola alberi e palme, e le spiagge baciate dal sole tutto l’anno.

Da Milano Malpensa a Madrid

Volando con poco più di 30 euro in molti giorni di fine febbraio e marzo, potrete raggiungere Madrid. In questo periodo dell’anno, la capitale spagnola regala un’atmosfera vivace, ma non ancora travolta dal turismo primaverile.

È il momento ideale per scoprire la città fuori stagione in un weekend, gustando tapas nei quartieri più autentici e dedicandosi ai suoi iconici luoghi culturali, ma anche esplorando posti insoliti e meno conosciuti. Alcuni esempi? La stazione fantasma di Chamberí, oggi parte del progetto Andén, o un suggestivo viaggio nel tempo tra piastrelle d’epoca e architetture firmate Antonio Palacios. Da non sottovalutare anche il sorprendente Tempio di Debod, un vero tempio egizio trasportato in Europa e visitabile gratuitamente (ma prenotando online!).

Vi consigliamo anche di vivere una serata indimenticabile al Tablao Flamenco 1911, considerato il più antico del mondo e tempio assoluto del flamenco madrileno. Infine, per completare il viaggio, imperdibile la salita alla terrazza dell’Edificio España, da cui ammirare una vista a 360° sulla città: un colpo d’occhio mozzafiato che regala a Madrid una prospettiva completamente nuova.

Da Napoli a Tolosa

Tolosa fuori stagione, da gennaio a marzo, è la fuga perfetta. La città rosa accoglie con i suoi palazzi color terracotta che si accendono al tramonto, vie tranquille e prezzi contenuti. Tra una passeggiata in Place du Capitole, la maestosità della Basilique Saint-Sernin e il fascino gotico del Couvent des Jacobins, è il momento ideale per scoprire il cuore storico della città, senza fretta e senza folla.

Allo stesso tempo Tolosa sorprende con la sua energia contemporanea, la vivace vita studentesca e una cucina che profuma di tradizione occitana. Musei, quartieri creativi e ottimo cibo rendono il weekend un mix perfetto di cultura e piacere.

Il periodo perfetto per raggiungerla? A metà febbraio, quando la città si anima con la Fête de la Violette. Quando sbocciano le prime violette, Tolosa celebra il suo fiore simbolo con un profumato mercato che vende creazioni artigianali a base di violetta (profumi, candele, dolci, pasticcini, cosmetici). Il programma prevede anche tante altre attività per grandi e piccoli: un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura locale e scoprire angoli meno turistici della città.