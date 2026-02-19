Occasioni per volare con Ryanair in primavera verso città europee con tariffe scontate, disponibilità limitata e partenze selezionate tra febbraio e aprile 2026

iStock La città di Danzica dall'alto

Per chi ha voglia di un city break in Europa, questo è il momento giusto per prenotare. La nuova promozione Ryanair permette di volare verso alcune città con tariffe a partire da 19,99 euro. Un’occasione perfetta per organizzare una fuga tra cultura, divertimento e nuove scoperte.

L’offerta “vacanze sensazionali – fuga in città” è valida prenotando entro il 15 marzo 2026, per viaggiare nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 30 aprile 2026. Le tariffe promozionali sono soggette a disponibilità e prevedono termini e condizioni specifici.

Navigando tra le disponibilità abbiamo però scovato prezzi ancora più bassi, rispetto alla promozione, e selezionato tre perfette idee di viaggio.

Katowice, good vibes tra cultura e anima industriale

Katowice è una destinazione sorprendente nel sud della Polonia. Moderna e dinamica, è il simbolo della trasformazione post-industriale del Paese: da centro minerario a polo culturale in continua crescita.

Il cuore della città è dominato dallo Spodek, la struttura avveniristica dalla forma futuristica che ospita oggi concerti e kermesse internazionali. Interessante anche il Museo della Slesia, costruito in parte sottoterra, che racconta la storia e l’identità della regione.

Per un tuffo nel passato, il quartiere di Nikiszowiec – costruito per essere completamente autosufficiente – con le sue case in mattoni rossi offre un’atmosfera unica e autentica.

Per scoprire questa città abbiamo trovato un volo Ryanair da Roma Fiumicino a Katowice il 5 marzo a partire da 19,99 euro.

iStock

Sofia, storia antica e bellezza balcanica

Capitale della Bulgaria, Sofia è una città ancora poco conosciuta dal turismo di massa ma ricca di storia e contrasti.

Tra i simboli più famosi c’è la Cattedrale Aleksandr Nevskij, con la sua incredibile cupola dorata che domina lo skyline cittadino. Passeggiando nel centro si incontrano rovine romane, architettura monumentale in stile sovietico e locali moderni che raccontano il volto giovane e creativo della città.

Il Boulevard Vitosha – la via pedonale principale – è perfetto per lo shopping e per una pausa nei caffè all’aperto, mentre il vicino Monte Vitosha offre panorami spettacolari e sentieri per passeggiate e trekking a pochi minuti dal centro.

Sofia conquista per il suo mix di tradizione e innovazione, per i prezzi ancora contenuti e per un’atmosfera autentica che la rende ideale per un weekend alternativo.

Abbiamo scovato un volo da Catania a Sofia con Ryanair il 28 aprile da soli 14,99 euro – prezzo ancora più basso rispetto a quello della promozione.

iStock

Danzica, la città che guarda il Mar Baltico

Situata sulla costa meridionale del Mar Baltico, Danzica è una delle città più affascinanti della Polonia.Il suo centro storico, ricostruito con grande cura dopo la Seconda Guerra Mondiale, è un tripudio di facciate dai colori vivaci, palazzi anseatici e stradine acciottolate.

A Danzica, nel centro storico spicca la Fontana di Nettuno, simbolo della città. Poco distante, il lungofiume Motława offre scorci suggestivi tra barche storiche e antiche porte.

Ma Danzica è anche memoria: qui si ritiene sia iniziata la Seconda Guerra Mondiale, il 1° settembre 1939, con l’attacco tedesco alla guarnigione polacca di Westerplatte.

Per esplorare questa città, abbiamo individuato un volo Ryanair da Brindisi il 30 marzo da soli 16,99 euro.