La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock L'Isola della Sauna è la nuova oasi a un passo dal cuore di Helsinki

Nel cuore di Helsinki, in Finlandia, ha aperto una destinazione senza precedenti: un’intera isola riconvertita a santuario del benessere. In una nazione che conta già circa tre milioni di strutture dedicate a questo antico rito per una popolazione di appena 5,6 milioni di abitanti, l’aggiunta di un nuovo spazio potrebbe sembrare superflua. Eppure, questo ambizioso progetto nasce proprio per dimostrare il contrario.

Secondo gli esperti dell’ente di promozione MyHelsinki, il tradizionale rituale del vapore esprime il suo massimo potenziale solo quando viene alternato a un tuffo rigenerante nelle acque di un lago o del mare. Circondata dall’abbraccio marino su ben tre lati e forte di un arcipelago che vanta oltre trecento piccoli lembi di terra, la città rappresenta lo scenario ideale per accogliere un’oasi interamente consacrata alla sauna.

Un breve tragitto a bordo di un taxi d’acqua in partenza dalla storica Piazza del Mercato è sufficiente per lasciarsi alle spalle la frenesia urbana e immergersi in una dimensione di pace assoluta.

Saunasaari, l’isola della sauna a Helsinki

Battezzato Saunasaari (che in lingua locale significa letteralmente “Isola della Sauna”), questo rifugio sorge in una posizione geografica straordinaria. Dalle sue sponde è infatti possibile ammirare un panorama ininterrotto sull’intero profilo orientale di Helsinki: lo sguardo spazia dalla punta meridionale del parco di Kaivopuisto, supera la Piazza del Mercato e giunge fino ai moderni Crown Bridges, i nuovi ponti che collegano il centro cittadino con l’arcipelago orientale.

Dietro l’ideazione e lo sviluppo di Saunasaari ci sono Riku Stenros e Nina Stenros, professionisti già noti per aver lavorato alla valorizzazione della città vecchia di Porvoo, celebre per il suo fascino storico. La coppia non ha voluto reinventare la sauna, ma piuttosto facilitare l’accesso a un rito che gli abitanti del luogo custodiscono da secoli, considerandolo un’esperienza profonda e non un semplice prodotto commerciale.

Il cuore architettonico dell’isola si sviluppa come un piccolo villaggio di cottage in legno: la struttura include cabine spogliatoio separate per uomini e donne, sale da pranzo per eventi e una cucina estiva all’aperto chiamata “Rök”, specializzata nella cottura dei cibi alla brace sul fuoco vivo.

Accanto alle cabine, direttamente affacciate sul litorale, si trovano due caratteristiche vasche idromassaggio all’aperto riscaldate a legna, chiamate palju. Sull’isola, potrete muovervi liberamente lungo percorsi dedicati che uniscono il calore avvolgente degli interni alle acque fresche e rigeneranti del Mar Baltico, completando il ciclo termico termale.

Una nuova frontiera del benessere

L’inaugurazione di Saunasaari rappresenta l’apice di un modello di sviluppo urbano orientato al mare, che storicamente vede nelle isole minori un’estensione naturale della vita cittadina. Mentre a livello globale l’uso del calore terapeutico viene spesso ridotto a una mera ottimizzazione delle performance fisiche o al fitness estremo, a queste latitudini la sauna è uno spazio per tutto: relax, socializzazione e, per le generazioni passate, persino il luogo in cui dare alla luce i figli.

Come spiegato da Nina Stenros, l’obiettivo è coniugare i benefici scientifici di questa cultura con il desiderio dei viaggiatori di vivere un’esperienza reale, comprendendo come i locali riposano, mangiano e staccano la spina.

Per l’estate 2026, l’isola è accessibile nei giorni di venerdì e sabato fino all’8 agosto, con pacchetti “sauna and dine” da 128 euro che includono i trasporti, l’accesso alle saune, alle vasche e la cena alla brace.