Ryanair, offerta lampo fino alle 18. Voli da 5 euro

Ryanair ha lanciato un’offerta low cost per acquistare biglietti aerei a partire da 5 euro (4,89 per la precisione, per un biglietto di sola andata). L’offerta è lampo: scade alle 18 di oggi.

Si vola solo da Milano Malpensa e da Bologna. Le destinazioni sono solo due: Berlino, raggiungibile da Milano, e Vienna, da Bologna.

Vienna e Berlino sono due delle principali Capitali europee che attirano sempre molti turisti e con tariffe stracciate come queste vale assolutamente la pena prenotare.

Abbiamo simulato una prenotazione e abbiamo trovato un volo da Milano a Berlino per il 26 novembre a 5 euro con ritorno il 27, sempre a 5 euro. Con 10 euro si trascorre una giornata tra le vie e le piazze della metropoli tedesca e la sera ci si può divertire nei tantissimi locali alla moda.

Da Bologna a Vienna abbiamo trovato un’offerta a 5 euro con partenza il 14 novembre e rientro il 19. Ci vuole almeno una settimana per visitare la Capitale austriaca, con i suoi musei, i suoi viali, i negozi e il Castello di Schönbrunn – quello di Sissi – e c’è anche tempo per trascorrere le serate al Teatro dell’opera o al Café Sacher e la domenica mattina ad assistere a un concerto nel mitico Musikverein, dove ogni Capodanno si tiene il famoso concertone.

I voli saranno operati dalla compagnia Laudamotion: infatti Ryanair ha acquistato il 75% delle quote del vettore austriaco e può lanciare offerte sul proprio sito per conto della compagnia che era di proprietà dell’ex pilota di Formula Uno Niki Lauda.