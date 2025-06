Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Spiaggia di Formentor, Palma Maiorca

Ryanair lancia un’imperdibile offerta lampo disponibile da oggi. Uno sconto del 10% per tutti coloro che prenotano un volo con partenza tra il 1 luglio 2025 e il 31 agosto 2025. Per usufruire della promozione, basta inserire il codice FSALE10P al momento della prenotazione. L’offerta è valida per un periodo limitato, 25 e 26 giugno (fino alla mezzanotte), quindi conviene approfittarne subito per assicurarsi il proprio posto a prezzo ridotto.

Volo da Roma Fiumicino a Palma: tra spiagge e cultura

Con l’offerta lampo Ryanair, volare da Roma Fiumicino a Palma di Maiorca nel mese di luglio può costare appena 27 euro. Un’occasione perfetta per scoprire una delle perle delle Baleari senza pesare troppo sul portafoglio. Palma è una destinazione che unisce alla perfezione bellezze naturali, storia e divertimento.

Tra le sue attrazioni principali spicca la maestosa Cattedrale gotica La Seu, che si affaccia sul mare regalando uno scenario mozzafiato. Poco distante, il Castello di Bellver offre una vista panoramica sulla città e sulla baia. Ma Palma non è solo storia: il lungomare è ideale per passeggiate al tramonto, mentre le spiagge come Playa de Palma o Cala Major invitano a rilassarsi sotto il sole mediterraneo.

Il centro storico, con le sue viuzze piene di fascino, i locali di tapas e le boutique artigianali, rende ogni momento trascorso in città un’esperienza autentica. Approfittare di questa promozione significa regalarsi una vacanza estiva all’insegna del mare e della scoperta, a un prezzo davvero conveniente.

Volo da Milano Malpensa a Zara: alla scoperta della perla della Dalmazia

Tra le destinazioni più affascinanti raggiungibili con Ryanair, Zara si distingue per il suo mix unico di storia, cultura e paesaggi marittimi mozzafiato. Con le offerte in partenza da Milano Malpensa, si può volare verso questa splendida città croata a partire da soli 25 euro. Un’opportunità ideale per chi cerca una fuga estiva all’insegna della bellezza e della tranquillità.

iStock

Zara è una città che sorprende fin dal primo sguardo, con il suo centro storico adagiato su una penisola circondata dal mare Adriatico. Passeggiando tra le sue strade di pietra si possono ammirare vestigia romane, chiese medievali e monumenti moderni come l’affascinante Organo Marino, che trasforma il moto delle onde in musica. A pochi passi, il Saluto al Sole, un’installazione di luci solari, regala spettacoli serali davvero suggestivi.

La città è anche il punto di partenza perfetto per esplorare le isole vicine e il Parco Nazionale di Kornati, paradiso per gli amanti del mare e della natura. Zara, con il suo ritmo rilassato e la sua autenticità, è la scelta giusta per chi cerca un viaggio ricco di fascino e atmosfera.

Volo da Bologna a Malta: tra acque cristalline e città millenarie

Con l’offerta lampo Ryanair, volare da Bologna a Malta in estate è possibile a partire da soli 24 euro. Una cifra sorprendentemente bassa per raggiungere un’isola ricca di storia, paesaggi spettacolari e un mare dalle sfumature caraibiche. Malta è una destinazione ideale per chi cerca una vacanza completa: cultura, relax e natura convivono in perfetto equilibrio.

iStock

La capitale, La Valletta, è un gioiello barocco affacciato sul Mediterraneo, dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Le sue strade in pietra chiara, i balconi colorati e le fortificazioni storiche offrono uno scenario affascinante in cui perdersi. Ma l’isola ha molto di più da offrire: le Tre Città sul porto – Vittoriosa, Senglea e Cospicua – l’antica Mdina, le scogliere di Dingli e i templi megalitici raccontano una storia che attraversa i millenni.

Chi preferisce il mare troverà spiagge e calette da sogno, come Golden Bay o la suggestiva Blue Lagoon nell’isola di Comino, raggiungibile in barca. Con un volo breve e tariffe così vantaggiose, Malta è la scelta perfetta per una vacanza estiva tra cultura, sole e acque turchesi.