Le temperature afose ci fanno sognare l’arrivo dell’autunno e Ryanair, ancora una volta, intercetta i bisogni dei consumatori proponendo un’offerta flash. Solo fino al 4 luglio 2025 sarà possibile prenotare voli a partire da 19,90 euro per il periodo tra il 1 settembre e il 31 ottobre. Capitali europee, rilassarsi al sole, un weekend improvvisato: il budget non sarà un problema vista la super promozione. Chiaramente l’offerta è da prendere al volo, ci sono pochi posti disponibili ed essendo una promozione flash è attiva solo per pochi giorni.

Da Milano Bergamo a Zara

Una delle promozioni più interessanti è quella dei voli da Milano Bergamo a Zara. La città che si affaccia sulla costa croata è perfetta da scoprire in un weekend. I voli nei fine settimana partono da meno di 20 euro e sono tantissime le date a disposizione sia a settembre che a ottobre. In questo periodo la Dalmazia regala giornate soleggiate e piacevoli, ideali per godersi le ultime nuotate dell’anno oppure lunghe passeggiate sul lungomare.

Il centro storico di Zara è un incanto di pietra bianca, palazzi in stile veneziano e atmosfere mediterranee. Passeggiare tra le sue vie significa scoprire un passato che spazia dall’epoca romana a quella bizantina, con scorci pittoreschi in ogni angolo.

L’Organo Marino e il Saluto al Sole, due installazioni moderne che dialogano con la natura, offrono esperienze sensoriali uniche, perfette per chi cerca qualcosa di speciale. E quando il sole cala, Zara regala tramonti da ricordare.

Da Napoli ad Alghero

Altra destinazione da considerare? Alghero, la città ricca di fascino racconta l’anima autentica della Sardegna ed è raggiungibile con voli tra i 20 e i 25 euro, persino nei fine settimana, partendo da Napoli.

No, non è troppo tardi per vivere le meravigliose spiagge dell’isola, anzi. Proprio questo è uno dei periodi migliori poiché lontano dal caos dell’alta stagione. Alghero conquista con il suo centro storico circondato da bastioni e con i suoi colori che richiamano l’influenza catalana, ancora viva nei dettagli architettonici e nella lingua.

Le spiagge come Le Bombarde o il Lazzaretto sono facilmente raggiungibili e offrono relax e acque limpide fino a ottobre inoltrato. Chi ama la natura può avventurarsi alla grotta di Nettuno, uno spettacolo scolpito nella roccia, mentre chi cerca scorci suggestivi può perdersi tra vicoli acciottolati, botteghe artigiane e tramonti mozzafiato a picco sul mare.

Da Bari a Malta

Da Bari, Malta è a portata di mano con voli da appena 20 euro nei weekend di settembre e ottime occasioni anche in ottobre. La stagione è perfetta per chi sogna ancora qualche tuffo, ma anche per esplorare un arcipelago ricco di storia e bellezza.

La Valletta, la capitale, è una perla architettonica dove ogni angolo racconta secoli di storia tra chiese barocche, bastioni e piazze animate. Le temperature ancora calde rendono ogni passeggiata un piacere, mentre Mdina, la “città silenziosa”, offre un’atmosfera fuori dal tempo, ideale per chi cerca un po’ di magia tra le mura antiche. E se il richiamo del mare è troppo forte, le acque azzurre della Blue Lagoon sono pronte ad accoglierti con tutta la loro bellezza, per un ultimo assaggio d’estate.