Ryanair taglia i collegamenti in Europa per l'estate 2026: ecco quali sono le rotte cancellate e i motivi economici dietro la decisione della compagnia

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iStock Le splendide spiagge delle Asturie non saranno più raggiungibili con Ryanair

Per molti viaggiatori europei, i programmi dell’estate 2026 potrebbero subire una brusca deviazione. Ryanair ha infatti ufficializzato una drastica revisione della propria rete operativa, annunciando la cancellazione di numerose rotte e una riduzione della capacità in diversi Paesi chiave.

Quello che si prospetta è un panorama aereo più frammentato, figlio di un braccio di ferro economico tra la compagnia low cost e le autorità aeroportuali. Per chi è abituato a volare con tariffe vantaggiose verso mete popolari, è il momento di controllare con attenzione la propria casella di posta elettronica e lo stato delle prenotazioni.

Le rotte cancellate da Ryanair per l’estate 2026

Il ridimensionamento della flotta Ryanair non è un evento isolato, ma una manovra che colpisce i principali mercati turistici europei. La Spagna è senza dubbio tra i Paesi più penalizzati: la compagnia ha già confermato l’interruzione totale dei collegamenti per le Asturie e Vigo, oltre alla chiusura definitiva della base di Santiago de Compostela. Gli amanti del sole atlantico dovranno fare i conti con la sospensione di alcune rotte verso le Isole Canarie (in particolare Tenerife Nord), Valladolid e Jerez, mentre scali storici come Santander e Saragozza vedranno una netta diminuzione della capacità dei voli.

Spostandoci verso nord, la situazione non migliora. In Germania, Ryanair ha deciso di eliminare o ridurre circa due dozzine di rotte, colpendo hub fondamentali come Berlino, Amburgo, Colonia e Francoforte-Hahn. Anche il Belgio subisce un colpo durissimo con la rimozione di 20 tratte e una contrazione dei collegamenti dagli aeroporti di Bruxelles e Charleroi.

Per chi sognava un’estate tra i vulcani e l’oceano, la notizia più amara arriva dal Portogallo: l’operatività da e per le Azzorre è stata completamente sospesa. Infine, anche la Francia vedrà sparire diversi collegamenti regionali, riducendo l’accessibilità verso destinazioni meno centrali.

Perché Ryanair sta tagliando i voli

La decisione di ridurre drasticamente la presenza in mercati storici non è dettata da una crisi di domanda (contando anche che per molte altre tratte i collegamenti continuano e ci sono promozioni in atto), ma da una precisa scelta finanziaria e politica del vettore irlandese. Alla base della ritirata ci sono, in primo luogo, l’aumento delle tasse aeroportuali e delle imposte governative sul trasporto aereo. Ryanair ha più volte ribadito che l’incremento dei costi di accesso alle infrastrutture in Paesi come la Germania e la Francia rende impossibile il mantenimento di tariffe low cost competitive, spingendo la società a spostare i propri aeromobili verso scali con regimi fiscali più favorevoli.

Oltre alla pressione fiscale, pesano i costi operativi crescenti, inclusi quelli legati alla gestione del traffico aereo e ai servizi di terra. In un mercato dell’aviazione sempre più saturo e influenzato dalle fluttuazioni dei prezzi del carburante, la compagnia ha scelto di adottare una politica di efficienza estrema. Questo significa sacrificare le rotte regionali e i collegamenti meno redditizi, come quelli verso le Azzorre o gli scali minori spagnoli, per concentrare la flotta su hub che garantiscono margini di profitto più elevati.