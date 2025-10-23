Noi del Rione Sanità, le location reali della serie Tv Rai nella Napoli più autentica

Tra le strade del Rione Sanità, i panorami del Vomero e la maestosità di Capodimonte, la nuova serie Rai parla di una Napoli che ha saputo rinascere

Foto di Francesca Pasini

Ufficio Stampa Rai/iStock
Le location reali della serie Tv "Noi del Rione Sanità"

La nuova serie Tv Rai “Noi del Rione Sanità“, in onda dal 23 ottobre 2025 per 6 episodi, mette al centro un quartiere celebre nel cuore di Napoli: tra contraddizioni, vivacità, vita autentica e ricchezza culturale, il Rione Sanità è il vero protagonista.

Tra vicoli storici, piazze animate e scorci di rara bellezza, la città partenopea ha prestato tanti luoghi per la realizzazione della serie che porta sul piccolo schermo la storia vera di Don Antonio Loffredo e del suo “Miracolo del Rione Sanità”. Scopriamo tutte le location che fanno da sfondo alle vicende della nuova serie Tv.

La trama

Da un sogno di rinascita a una storia di riscatto: “Noi del Rione Sanità” racconta come un prete visionario abbia trasformato un quartiere segnato dal degrado in un laboratorio di arte, lavoro e speranza partendo da un gruppo di 6 giovani volontari. Un piano per riqualificare spazi abbandonati e per dare concrete opportunità di lavoro che è stato chiamato il “Miracolo del Rione Sanità“. Ispirata alla vera impresa di Don Antonio Loffredo, la serie diretta da Luca Miniero accende i riflettori su chi ha scelto la bellezza come arma contro la criminalità.

Protagonista della fiction Rai è Don Giuseppe Santoro, interpretato da Carmine Recano. Nel cast troviamo anche Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto e Giovanni Ludeno.

Dove è stata girata

Girata interamente a Napoli, la serie “Noi del Rione Sanità” si distingue per la cura e la potenza visiva delle location scelte, che raccontano la città attraverso i suoi luoghi più iconici e autentici, ma anche quelli meno conosciuti, per offrirne una visione ampia e variegata.

Rione Sanità

È ai piedi della collina di Capodimonte che sorge uno dei luoghi più celebri di Napoli: il Rione Sanità, ricco di storia e contrasti, è il cuore pulsante della città e il protagonista indiscusso delle riprese nella serie Rai.

I personaggi si muovono tra le strade strette, il Palazzo dello Spagnolo (celebre per la sua monumentale scala a doppia rampa a forma di ‘ali di falco’ e già set cinematografico di numerosi film) e le piazze ricche di vita, colori, profumi. Luoghi che rappresentano il vero volto di una comunità in continua evoluzione.

Palazzo dello Spagnolo del Rione Sanità a Napoli
iStock
Palazzo dello Spagnolo nel Rione Sanità di Napoli

Chiesa di Santa Maria alla Sanità

Non poteva mancare la Chiesa di Santa Maria alla Sanità, cuore spirituale del quartiere e punto di riferimento per la comunità locale. Con la sua cupola rivestita di maioliche gialle e verdi e la storia secolare, la chiesa riflette il tema centrale della serie: la forza della fede e della solidarietà come strumenti di cambiamento.

Parco e Reggia di Capodimonte 

Tra i maestosi viali alberati e le architetture settecentesche volute da Carlo di Borbone, il Parco e la Reggia di Capodimonte offrono un contrasto suggestivo con il tessuto popolare del centro, regalando scorci di straordinaria bellezza. Con i suoi 134 ettari di verde e oltre 400 specie vegetali, Capodimonte rappresenta un’oasi di quiete e cultura tra le più amate del capoluogo campano.

Vomero

Tra i luoghi scelti per le scene più significative della serie Tv Rai troviamo anche tre punti panoramici altamente suggestivi sulla collina del Vomero: Castel Sant’Elmo, via Tito Angelini e Largo San Martino. Questi luoghi offrono una prospettiva unica sulla città e aprono lo sguardo fino al Vesuvio e a tutto il Golfo di Napoli.

Catacombe di San Gennaro

Le sequenze più evocative di “Noi del Rione Sanità” sono state girate nelle Catacombe di San Gennaro, tra le più antiche e affascinanti testimonianze paleocristiane d’Europa: una cornice misteriosa e simbolica, dove la luce incontra le ombre della storia, trasformandole in simbolo di riscatto.Le Catacombe di San Gennaro

Le suggestive Catacombe di San Gennaro

