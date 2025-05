La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Restaurato e valorizzato, il Giardino di Villa Rezzola a Lerici sarà finalmente riaperto al pubblico, che potrà visitare uno dei giardini inglesi più belli del Levante ligure, affacciato sul Golfo dei Poeti. Affidata al FAI nel 2020 per essere restaurata, valorizzata e aperta ai visitatori, la villa è stata protagonista di tutta una serie di interventi cominciati ufficialmente nel 2023 e che hanno interessato sia gli interni dell’edificio che i giardini.

Gli spazi esterni sono stati restaurati e valorizzati sia nella vegetazione che nelle architetture: dal pergolato alla serra, fino alle infrastrutture, ai viali e alle balaustre. Molti lavori sono stati fatti anche alle fontane, alle scalinate e ai belvedere, in passato ostruiti dal bosco, infittito e inselvatichito, e ora finalmente riaperti al panorama, affacciato sul mare.

Inoltre, sono stati aggiunti nuovi spazi e servizi culturali come la biglietteria con annesso un negozio e strumenti multimediali per approfondire la visita.

La storia e l’importanza di Villa Rezzola

Villa Rezzola è un’antica dimora documentata fin dal Cinquecento e abitata da nobili locali nell’Ottocento. Nel 1900 fu acquistata da una coppia di facoltosi inglesi, i Cochrane, che adattarono la villa al loro stile, e soprattutto diedero al parco la forma di un tipico giardino all’inglese, che conserva tuttora. Nel 1935 fu venduta alla contessa Mara Braida Carnevale: fu sua figlia, nel 2021, ad affidarsi al FAI per la sua restaurazione e valorizzazione. Per una breve parentesi, inoltre, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu requisita dall’esercito e usata come sede del comando militare, prima italiano e poi tedesco.

La villa è molto più che un semplice edificio, ma un vero e proprio monumento storico che testimonia e racconta il periodo in cui questa zona della Liguria era la meta preferita da una certa borghesia proveniente dall’Inghilterra. Gli inglesi in Riviera lasciarono la loro impronta, soprattutto nei giardini, come quello che potrete finalmente ammirare visitando Villa Rezzola.

Come visitare Villa Rezzola e il suo giardino

La visita a Villa Rezzola è libera e può essere supportata da un podcast online: ascoltando tutta una serie di audio, scoprirete la storia e gli ambienti della villa e quella del giardino e delle sue caratteristiche architettoniche e botaniche. All’interno della serra, inoltre, è stato allestito un monitor touch screen con ulteriori contenuti dedicati al giardino.

Durante la vostra visita potrete consultare anche la mappa interattiva del parco, che consente di scoprire le specie botaniche coltivate e alcune curiosità, e guardare due brevi video racconti curati dal FAI che ripercorrono la storia del giardino e i lavori eseguiti. Infine, grazie ai tutorial video “Lezioni di giardinaggio”, fruibili anche online, i visitatori possono apprendere alcuni rudimenti di giardinaggio e, soprattutto, le competenze per essere “giardinieri del pianeta”, responsabili e consapevoli dell’ambiente che ci circonda.

Orari e biglietti

La villa potrà essere visitata a partire da sabato 24 maggio 2025. Può essere scoperta in autonomia, ma è necessario acquistare un biglietto del costo di 10 euro (intero) o 5 euro (ridotto), mentre gli iscritti FAI e i bambini fino ai 5 anni entrano gratis.

L’apertura è prevista dal mercoledì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00.