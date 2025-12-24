iStock Ragazza che fa shopping online durante il Natale

Per chi è alla ricerca di idee regalo last minute per qualcuno che ama viaggiare, i voucher viaggio sono tra i pensieri più apprezzati e versatili. Permettono al destinatario di scegliere destinazione, data e stile di viaggio, trasformando un semplice regalo in un’avventura da ricordare.

Voli: regala la libertà di viaggiare ovunque

Regalare un voucher per un volo aereo è l’ideale per chi sogna nuove esperienze in città d’arte o capitali europee. Diverse compagnie low cost offrono gift card o voucher regalo facili da acquistare e utilizzare.

Vueling propone soluzioni regalo per voli, con la possibilità di acquistare un voucher per decollare verso tantissime destinazioni.

Con Volotea è possibile acquistare un buono regalo digitale da inviare via email, valido per un anno: chi la riceve può decidere destinazione e data, spendendo l’importo su uno o più voli.

Anche Ryanair mette a disposizione gift cards che funzionano come credito da spendere sul sito per prenotare voli in Europa e oltre.

Sul sito di Wizz Air si possono acquistare voucher regalo personalizzando il dono con uno stile e un messaggio personale.

Su easyJet, sebbene non ci sia una pagina esplicita dedicata alla gift card, si può comunque acquistare un volo da regalare a chi ama viaggiare per ripartire alla grande anche nel 2026.

Con questi voucher si possono donare esperienze come weekend in Europa, city break in città d’arte o fughe last minute, senza dover scegliere la destinazione finale in anticipo e lasciando al destinatario l’opzione di farlo.

Treni: donare viaggi su rotaia

Per gli amanti dei paesaggi italiani o delle grandi città servite dall’alta velocità, i voucher treno sono un regalo personalizzabile e utile.

Trenitalia offre la sua carta regalo acquistabile in vari tagli (25, 50, 100 o 150 euro) e valida per 10 anni utilizzabile per comprare biglietti, abbonamenti e carnet di viaggio per treni del servizio nazionale, regionale ed internazionale (limitatamente alle tratte nazionali) di Trenitalia. La carta è associata a un codice da inserire online al momento dell’acquisto.

La gift card Italo permette di acquistare biglietti per i treni ad alta velocità Italo AV (e alcune combinazioni di treno + bus). Le card danno al destinatario la libertà di scegliere il viaggio e l’orario in base alle proprie esigenze.

Regalare un voucher treno può essere perfetto per chi ama weekend in città italiane, per chi desidera esplorare la costa o per chi semplicemente predilige spostarsi senza stress.

Crociere: emozioni in mare aperto

Se il regalo di Natale deve davvero sorprendere, i voucher per crociere combinano relax, scoperta e avventura in un’unica gift.

MSC Crociere propone offerte dedicate ai regali di Natale con opzioni per crociere da sogno nel Mediterraneo e non solo. Regalando una crociera MSC si offre al destinatario la possibilità di avverare un sogno.

Per chi ama il mare ma vuole un tocco di avventura più personale e internazionale, BeBlue Gift Card offre voucher utilizzabili per viaggi in barca a vela in tutto il mondo: un modo originale per regalare un’esperienza di viaggio personalizzata tra isole, baie nascoste e rotte marine.