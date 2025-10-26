Dalla Spagna alla Svizzera, passando per la Germania, queste sono le compagnie aeree che hanno conquistato i cieli d’Europa secondo i World Travel Awards 2025

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Le migliori compagnie aeree del 2025 in Europa

I World Travel Awards, gli “Oscar del turismo” che ogni anno incoronano le eccellenze mondiali dell’industria dei viaggi, hanno eletto le migliori compagnie aeree d’Europa del 2025.

Da chi viaggia in low cost fino a chi preferisce le compagnie di linea con viaggi in Economy, First e Business Class, spesso i viaggiatori più attenti ed esigenti si chiedono quali siano le migliori compagnie alle quali affidarsi per il prossimo viaggio aereo. Ecco quali sono i vettori che si sono distinti quest’anno per innovazione e servizi di alto livello, votati sia da una giuria internazionale di esperti del settore sia dal pubblico, in 5 diverse categorie.

Migliore compagnia aerea low cost

Nel 2025, ad essere premiata come “Europe’s Leading Low-Cost Airline 2025” è stata Volotea. La compagnia aerea spagnola conferma per la quarta volta la sua eccellenza nei viaggi low cost nel Vecchio Continente (ha vinto la statuetta dei World Travel Awards anche nel 2021, 2022 e 2024).

Volotea raggiunge 110 aeroporti e ha sede in 19 piccole e medie capitali europee: Asturie, Bari, Bilbao, Bordeaux, Brest, Firenze, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Rodez, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona. In rapida crescita nell’ultimo decennio, sta espandendo la propria rete e incrementando l’offerta di posti anno dopo anno.

Migliore compagnia aerea in Economy Class e miglior brand

Tra le compagnie di linea, Lufthansa si è aggiudicata ben due importanti riconoscimenti: Miglior compagnia aerea in Economy Class 2025 e Migliore brand di compagnia aerea in Europa 2025.

Il vettore tedesco non è nuovo a queste premiazioni, da quando il premio è stato lanciato negli Anni ’90, ha già vinto altre 12 volte. Dopo Ryanair, Lufthansa è la seconda compagnia aerea più grande d’Europa, con voli verso oltre 200 destinazioni. La sua forza risiede anche nella costante ricerca dell’eccellenza: affidabilità, comfort, efficienza operativa, sostenibilità e innovazione tecnologica sono i pilastri su cui la compagnia continua a investire. Alcuni esempi? Le cabine premium rinnovate ai servizi digitali su misura, il catering sostenibile e gli aeromobili di ultima generazione progettati per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza del carburante.

Migliore compagnia aerea in First e Business Class

Anche Swiss International Air Lines è tra le eccellenze che si sono aggiudicate ben due premi prestigiosi nel 2025: Miglior compagnia aerea in First Class e Miglior compagnia aerea in Business Class.

SWISS ha consolidato ancora una volta la sua posizione di leader nel settore dei viaggi aerei premium, segnando la sua quarta vittoria consecutiva. A premiarla è stato l’impegno verso l’eccellenza: offre comfort e servizi di alto livello continuamente migliorati. Nel servizio di First Class vengono offerte ai viaggiatori suite spaziose che garantiscono privacy e lusso in volo, letti completamente reclinabili, ristoranti raffinati e un servizio attento e personalizzato.

Nella Business Class, comfort, praticità e servizio formano un connubio vincente: la cabina di Business Class vanta sedute spaziose, intrattenimento di bordo all’avanguardia, pasti gourmet e una selezione di bevande premium. A garantire un viaggio comodo e piacevole sono anche i servizi di imbarco prioritario, di accesso a lounge esclusive e di assistenza dedicata garantiti ai passeggeri di Business Class.