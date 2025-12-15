Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Treni low cost da prenotare nel 2026

Il modo di viaggiare in Europa sta cambiando velocemente e accanto all’aereo si sviluppa sempre più il trasporto tramite rotaia così da collegare grandi città con agilità. Nel 2026 è tutto già pronto per farci sognare ed è anche possibile prenotare treni low cost con cui programmare le prossime vacanze alla scoperta di città imperdibili.

Tra le opportunità ci sono quelle offerte da GoVolta, una startup olandese che punta a rivoluzionare il mercato europeo con una proposta semplice: viaggiare in treno in modo economico, diretto e senza stress.

Il treni low cost del 2026

GoVolta è una giovane azienda olandese che debutterà ufficialmente nel 2026 con l’obiettivo di rendere i viaggi internazionali in treno più accessibili. Il primo collegamento annunciato è quello tra Amsterdam e Amburgo, passando per Berlino, una tratta molto richiesta ma spesso costosa e poco intuitiva da prenotare.

La notizia più interessante è il prezzo: si parte da soli 10 euro per le prime 100 prenotazioni su ogni treno, arrivando a una media di 30 euro a tratta. Tariffe decisamente competitive. L’espansione mira già verso la Francia con una linea Amsterdam Parigi che verrà inaugurata a dicembre 2026.

La tratta strategica, fino ad oggi esclusiva di treni ad alta velocità, proporrà un’alternativa più accessibile. Ci vorrà un po’ più di tempo, poiché i treni GoVolta viaggiano a un massimo di 160 km/h e non a 300 km/h ma conquistano per prezzi decisamente più bassi, collegamenti diretti e posto a sedere incluso nel biglietto.

GoVolta vuole semplificare la prenotazione, offrendo un’esperienza più simile a quella delle compagnie aeree low cost, ma con i vantaggi del treno. Marcia in più la possibilità di prenotare pacchetti “city break” che includono biglietto ferroviario e hotel, rendendo l’organizzazione del viaggio ancora più immediata.

L’offerta lancio dei treni low cost

La compagnia ha lanciato un’offerta imperdibile per chi vuole muoversi con treni low cost il prossimo anno. La promozione dà modo di acquistare un voucher da utilizzare successivamente per una determinata tratta ferroviaria senza fissare in anticipo la data precisa.

Dal 5 gennaio 2026 si potrà prenotare uno di questi voucher con validità fino al 1° dicembre 2026 con partenza ultima entro il 15 dicembre dello stesso anno. In Olanda, sarà possibile salire e scendere dal treno in diverse città, tra cui Amsterdam, Amersfoort, Deventer e Hengelo. Un biglietto di sola andata in classe Economy è proposto a partire da 35 euro, rendendo l’offerta particolarmente competitiva rispetto ad altri operatori.

Il contenuto del voucher è flessibile: si può scegliere un biglietto di sola andata oppure un biglietto di andata e ritorno a un prezzo fisso e vantaggioso. In alternativa, è disponibile una formula che include anche l’hotel, con soggiorno in una struttura a 3 stelle già compreso.

Come prenotare i treni low cost

Per prenotare un viaggio o acquistare un voucher GoVolta si può accedere direttamente al sito ufficiale govolta.nl. si entra nella piattaforma e si prenota in modo semplice: prima si sceglie la tratta, poi la tipologia di biglietto e le date disponibili. Si potrà optare per classe Economy o Comfort e altri servizi accessori come l’aggiunta di ulteriori bagagli oltre ai 2 già inclusi.