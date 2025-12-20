Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Le compagnie aeree più generose a Natale 2025: classifica

“A Natale si è tutti più buoni”, recita il detto che torna puntuale ogni anno, ma non sempre possiamo confermare che sia vero. Nel periodo in cui la rincorsa ai regali anima intere generazioni e moltissime persone prendono poi un volo per riunirsi con la famiglia a Natale, ci sono compagnie aeree che con i bagagli a mano spiccano per generosità, mentre altre… potrebbero fare di meglio.

Nell’ultima classifica stilata da Air Advisor, emergono quali operatori, tradizionali e low cost, permettono il trasporto gratuito dei regali nel 2025 e quali invece non sono del tutto generosi con i viaggiatori, monetizzando quasi ogni centimetro di spazio nel bagaglio.

Le 5 compagnie tradizionali più generose con i bagagli a mano

Ogni dettaglio conta quando si deve viaggiare in aereo con i regali di Natale: dimensioni e peso consentiti del bagaglio a mano, possibilità di portare un secondo oggetto personale e chiarezza delle regole. Questi sono i fattori analizzati da AirAdvisor nello stilare la classifica, contando anche il peso complessivo consentito in cabina e quanto costa davvero aggiungere un trolley standard da 10 kg quando non è incluso nel prezzo del biglietto.

Ecco quindi la top 5 delle compagnie aeree legacy più generose con i bagagli a mano nel 2025 e i relativi punteggi:

British Airways (15/15): 2 articoli di cabina nelle tariffe Economy (56×45×25 cm + 40×30×15 cm), fino a 23 kg per articolo e senza un limite di peso. Regole chiare e applicate in modo coerente; Iberia (13,5/15): un trolley da cabina gratuito da 10 kg (56×40×25 cm) più un oggetto personale (40×30×15 cm). Politica semplice e ben spiegata e l’oggetto personale non viene conteggiato nel limite dei 10 kg; SWISS (13,2/15): un bagaglio a mano da 8 kg (55×40×23 cm) più un oggetto sottile. Pagine informative eccezionalmente chiare e indicazioni coerenti su tutte le rotte; TAP Air Portugal (13/15): un trolley da cabina da 10 kg (55×40×25 cm) più un oggetto personale (40×30×15 cm). La comunicazione è chiara, anche se il limite di peso totale combinato non è esplicitamente indicato; Lufthansa (12,7/15): un bagaglio a mano da 8 kg (55×40×23 cm) più un oggetto personale (40×30×15 cm). Ottima chiarezza complessiva, anche se non viene indicata una franchigia di peso combinata.

Le 5 compagnie low cost più generose a Natale

Se da un lato le compagnie legacy (tradizionali) sono in genere più flessibili per quanto riguarda il bagaglio a mano, dall’altro ci sono anche alcune low cost che si rivelano sorprendentemente favorevoli per i viaggiatori che devono trasportare i regali di Natale.

Ecco i 5 vettori low cost più generosi in classifica:

Jet2 (14/15): un trolley da cabina (56x45x25cm) con peso massimo 10 kg, un oggetto personale (40x30x20cm), entrambi inclusi nelle tariffe standard. Politica sui bagagli semplice, trasparente e chiaramente spiegata online; TUI Fly Belgium (13,2/15): un trolley da cabina (massimo 55×40×20 cm e fino a 10 kg), un oggetto personale da riporre sotto il sedile davanti (40x30x20 cm). I trolley possono essere registrati al gate se i vani portaoggetti sono pieni (senza costi aggiuntivi); Norwegian (11/15) – ex aequo: tariffa LowFare (solo 1 oggetto personale gratuito da riporre sotto il sedile – 30x40x20 cm – max 10 kg) e la LowFare+ e Flex (1 oggetto da riporre sotto il sedile più 1 trolley da cabina – franchigia combinata fino a 15 kg); Transavia (11/15) – ex aequo: un bagaglio a mano gratuito sotto il sedile (40x30x20 cm – massimo 10 kg), un trolley da cabina acquistabile in anticipo a prezzi ragionevoli, limiti di dimensioni e peso uniformi su tutte le rotte e regole semplici e chiare per tutti i tipi di tariffa; Eurowings (10/15): tariffe BASIC con un bagaglio a mano gratuito (dimensioni massime 40×30×25 cm, max 8 kg), un trolley da cabina (disponibile come supplemento a pagamento), comunicazione online molto chiara con opzioni di upgrade facili.

Le 3 compagnie aeree meno generose a Natale 2025

Tra le compagnie aeree legacy e low cost emergono anche quelle meno generose quest’anno con i passeggeri che dovranno trasportare regali di Natale, confermando che da un lato ci sono vettori europei che continuano a includere nel biglietto un trolley da cabina e un oggetto personale, mentre dall’altro ci sono quelli che hanno trasformato l’accesso alla cappelliera in un extra a pagamento.

Ecco la Flop 3 delle compagnie meno generose con i bagagli a mano:

Pegasus Airlines (6,5/15): oggetto personale gratuito molto piccolo e leggero (40×30×15 cm, max 3 kg), con controlli rigorosi del misuratore al gate. Rischio di costi imprevisti;

(6,5/15): oggetto personale gratuito molto piccolo e leggero (40×30×15 cm, max 3 kg), con controlli rigorosi del misuratore al gate. Rischio di costi imprevisti; SunExpress (7/15): oggetto personale gratuito di dimensioni e peso ridotti (40×30×20 cm, max 4 kg); i bagagli a mano più grandi sono consentiti solo con tariffe superiori;

(7/15): oggetto personale gratuito di dimensioni e peso ridotti (40×30×20 cm, max 4 kg); i bagagli a mano più grandi sono consentiti solo con tariffe superiori; Finnair (8/15): nonostante sia una compagnia legacy, la tariffa Superlight di Finnair include solo un piccolo oggetto personale (40×30×15 cm) con un peso massimo di 8 kg, inferiore ai 10 kg offerti oggi da molte compagnie low cost;

Preparatevi a viaggiare con i vostri regali di Natale scegliendo con attenzione le compagnie più generose: perché a dicembre le vere sorprese non sono sempre nei cieli… ma spesso arrivano al momento del checkout.