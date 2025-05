Fonte: iStock New York occupa il primo posto nella classifica

Ogni anno visitiamo tantissime città e ognuna, dotata di una personalità e identità uniche, ci conquista per tanti motivi: dalla presenza di spazi verdi urbani alla facilità di spostamento tra un quartiere e l’altro, dalla possibilità di fare esperienze culturali a quelle gastronomiche. Scegliere quali visitare e inserire nei nostri itinerari non è semplice, ma a venirci incontro c’è il report annuale di Oxford Economics.

La società di consulenza ha appena pubblicato il suo Global Cities Index, che include una classifica completa delle 1.000 migliori città del pianeta. Le 1.000 città più popolose vengono valutate in base a 27 indicatori suddivisi in cinque diverse categorie (economia, capitale umano, qualità della vita, ambiente e governance), e a ognuna viene assegnato un punteggio.

Qui potete scoprire la top 10 delle città migliori da visitare nel 2025 e quali e in che posizione si sono classificate quelle italiane.

San Francisco, Stati Uniti d’America

Al decimo posto del Global Cities Index troviamo San Francisco grazie alla sua identità come metropoli dall’economia robusta, trainata soprattutto dai settori tech e finanziario che garantiscono un PIL e redditi pro capite tra i più alti al mondo. Tuttavia, le problematiche della città sono evidenti, in particolare per quanto riguarda la disuguaglianza di reddito e l’alto costo della vita, per molte persone insostenibile anche a fronte di stipendi elevati.

Nonostante queste sfide, la città conserva un forte appeal culturale, grazie ai suoi paesaggi urbani affascinanti e alle numerose attrazioni turistiche, oltre che a un’ottima rete di trasporti pubblici e una buona qualità dell’aria.

Tokyo, Giappone

Al nono posto c’è Tokyo, una città che offre un’elevata qualità della vita e vanta un patrimonio turistico unico e affascinante, tanto da essere considerata una delle destinazioni più amate attualmente dai viaggiatori. I residenti possono beneficiare di un’aspettativa di vita tra le più alte al mondo, di un tasso di criminalità eccezionalmente basso e di una ricca offerta di opportunità lavorative e formative che attraggono anche molti giovani.

I visitatori, invece, possono godere di un’incredibile diversità culturale e ricreativa: dai moderni grattacieli di Shinjuku ai templi di Asakusa. A Tokyo, sia i residenti che i visitatori vivono un’esperienza bilanciata tra stabilità e sicurezza quotidiana e vivacità e l’innovazione, trovando l’atmosfera confortevole e sorprendentemente stimolante.

Fonte: iStock

Boston, Stati Uniti d’America

Boston occupa l’ottavo posto grazie alla sua economica basata sull’innovazione tecnologica e sull’istruzione di prim’ordine: è qui che si trovano università come Harvard e MIT, che attraggono studenti, ricercatori e professionisti da ogni parte del mondo. Non a caso, i residenti di Boston vantano tra i più alti livelli di istruzione al mondo.

Allo stesso tempo, la città vanta luoghi simbolo importanti nella storia americana: questa fusione di prosperità intellettuale e patrimonio storico la rende una destinazione affascinante, dove la vita quotidiana dei residenti si intreccia con un’offerta turistica profonda e significativa, rendendola una città stimolante e memorabile.

Sydney, Australia

La qualità della vita a Sydney, che occupa la settima posizione, e la sua economia sono fortemente legate al turismo. Qui, infatti, si trovano alcuni dei luoghi più importanti di tutto il Paese come l’Opera House, l’Harbour Bridge e Bondi Beach. Inoltre, grazie alla presenza di varie università di pregio, il livello medio dell’istruzione è molto alto e attrae numerosi studenti stranieri. Seppur i costi abitativi siano molto alti, ha ottenuto un punteggio elevato nella top 10 grazie alla lunga aspettativa di vita, ai numerosi siti ricreativi e culturali e ai bassi tassi di criminalità.

Melbourne, Australia

Al sesto posto troviamo un’altra città australiana, Melbourne, considerata la capitale culturale e sportiva dell’Australia grazie alla presenza di numerose gallerie d’arte e all’organizzazione di importanti eventi sportivi come gli Australian Open. Qui, la qualità della vita e del capitale umano è molto alta grazie alle università presenti, all’elevata aspettativa di vita, al suo sistema sanitario, composto da oltre 150 ospedali pubblici e privati e dal basso tasso di criminalità.

Come nel resto del Paese, inoltre, le istituzioni governative di alta qualità e il sistema democratico promuovono un alto grado di stabilità, libertà civili e un ambiente commerciale aperto.

Seattle, Stati Uniti d’America

Torniamo negli Stati Uniti d’America, dove al quinto posto c’è Seattle. Nella categoria relativa alla qualità della vita, il Global Cities Index ha evidenziato il fatto che un alto numero di lavoratori sia impiegato nei settori tecnologico, aerospaziale e aziendale, un aspetto che permette ai residenti di possedere un reddito pro capite elevato.

Seppur Seattle stia affrontando un tasso di criminalità più elevato rispetto alle città simili negli Stati Uniti e all’estero, i residenti e i visitatori godono di un’ampia gamma di servizi culturali, ricreativi e attività all’aperto. La città, infatti, beneficia della sua posizione sulla costa occidentale, tra un’insenatura dell’Oceano Pacifico e il Lago Washington, e vanta diversi parchi urbani e paesaggi naturali. Seattle offre anche una variegata proposta culturale e artistica, inclusi il Seattle Art Museum (SAM), la Seattle Symphony e la compagnia Seattle Opera.

San Jose, Stati Uniti d’America

Al quarto posto c’è San Jose, casa di alcune delle più importanti aziende al mondo come Apple e Meta. Proprio per questo motivo, attrae menti brillanti che aspirano a lavorare per una di queste compagnie: ecco perché la sua popolazione è composta da molte persone nate all’estero. Tuttavia, sebbene attragga un sano flusso migratorio in entrata di lavoratori giovani e stranieri, perde alcuni residenti di mezza età che faticano a mantenere uno stile di vita ragionevole dato l’alto costo della vita.

La qualità della vita, qui, è altissima: molti residenti di San Jose hanno redditi elevati, con oltre un terzo delle famiglie che guadagnano più di 350.000 dollari all’anno, ossia quattro volte la media statunitense. Grazie a questa ricchezza, i ristoranti popolari e la mecca dello shopping di Santana Row, San Jose offrono una vibrante offerta ricreativa. A ciò si aggiungono tanti siti ricreativi e culturali come San Jose Museum of Art e il Center for Performing Arts.

Fonte: iStock

Parigi, Francia

Arriviamo al podio, dove al terzo posto spicca Parigi. Il suo patrimonio culturale, insieme alla presenza di importanti punti di riferimento storici, ha contribuito a rendere la città una delle principali destinazioni turistiche a livello mondiale, attirando milioni di visitatori ogni anno. Sebbene le grandi città tendano a classificarsi relativamente male nella categoria relativa alla qualità della vita, Parigi rappresenta l’eccezione alla regola grazie a un’aspettativa di vita elevata, a un buon reddito medio pro capite e a un facile accesso alla cultura. Grazie ai suoi oltre 1.800 monumenti e 130 musei, inoltre, vanta una scena culturale ampiamente diversificata e ben sostenuta da politiche nazionali e locali.

Londra, Regno Unito

Al secondo posto c’è Londra, una posizione occupata più per la categoria del capitale umano e meno per quella relativa alla qualità della vita, che invece viene descritta come un quadro complesso di opportunità eccezionali e sfide significative, soprattutto in termini di equità e costi.

L’elevato numero di istituzioni scolastiche offre uno dei tassi più alti di istruzione al mondo, attirando persone provenienti dall’estero e contribuendo sia a una crescita demografica superiore alla media che a un profilo anagrafico più giovane rispetto a molte altre città.

New York, Stati Uniti d’America

New York occupa la prima posizione nella top 10 del Global Cities Index 2025. Oltre a essere un polo globale per la finanza, la tecnologia, la pubblicità e i media, mostra una forte performance anche nella categoria dedicata alla qualità della vita. La città vanta i più alti livelli di reddito pro capite al mondo, seppur il modo in cui sia distribuito tra i residenti sia particolarmente disuguale. Inoltre, New York è una città stimolante, ricca di attrazioni culturali e artistiche, tra le destinazioni turistiche più amate al mondo.

Le città italiane in classifica

E le città italiane? Nel Global Cities Index 2025 compaiono nella classifica dei 1000, dimostrando quanto lavoro ci sia ancora da fare nell’ambito della qualità della vita.

Alla posizione 82 c’è Milano, alla 111 Roma, alla 193 Bologna, alla 247 Verona, alla 252 Padova, alla 287 Firenze e alla 292 Torino. Si prosegue con Bergamo alla 304, Genova alla 324, Venezia alla 334, Napoli alla 358, Bari alla 365 e Palermo alla 444.