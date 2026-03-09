Voli cancellati, resort mezzi vuoti e turisti bloccati negli atolli: il caos travolge anche le Maldive. E i prezzi per rientrare impazziscono

Un viaggio da sogno si sta trasformando in un incubo. Il paradiso delle Maldive, almeno per ora, si sta svuotando. Non perché le spiagge bianche siano cambiate o perché il mare abbia perso il suo colore irreale. Ma perché arrivarci e ripartire è diventato improvvisamente complicato.

La guerra in Iran sta scatenando un effetto a catena sul traffico aereo internazionale coinvolgendo in modo diretto gli scali principali dall’Europa verso l’Asia e l’Oceano Indiano.

La situazione sta travolgendo anche le Maldive, meta da sempre collegata al resto del mondo proprio attraverso gli aeroporti del Golfo, con pochi voli diretti dall’Italia (ci vola solo ITA Airways da Roma Fiumicino). In diversi resort si registrano arrivi molto inferiori alle previsioni. Alcuni turisti che erano già alle Maldive continuano a spostarsi tra gli atolli, ma nuovi viaggiatori arrivano con il contagocce. Il problema non è la destinazione in sé, ma la difficoltà di raggiungerla e, soprattutto, di lasciare l’arcipelago. e a che prezzo poi… Colpa del dynamic priceing. E poiché la situazione futura è incerta, anche le prenotazioni di prossimi mesi vengono cancellate.

Caos viaggi alle Maldive, i dati

I dati parlano chiaro: in una settimana sono stati cancellati oltre 20.000 voli nell’area del Golfo Persico, colpendo 2,3 milioni di passeggeri. Scali come Dubai, Doha e Abu Dhabi funzionano da giganteschi hub globali e sono un passaggio quasi obbligato per raggiungere destinazioni come le Maldive. Quando uno di questi nodi si blocca, l’effetto domino arriva fino agli atolli dell’Oceano Indiano.

Nel frattempo, alcune compagnie stanno riprendendo gradualmente i voli, mentre altre continuano a sospendere o riorganizzare le rotte. Il problema è che molte delle alternative prevedono comunque scali negli Emirati o in Qatar. Una prospettiva che non rassicura i viaggiatori, timorosi di restare bloccati durante il transito.

Le conseguenze si vedono già nelle agenzie di viaggio. Secondo Confesercenti, le richieste di cancellazione stanno aumentando rapidamente. Al momento almeno 3mila pacchetti turistici sono già stati disdetti da viaggiatori italiani diretti verso l’area.

Lo stop ai grandi hub del Golfo potrebbe provocare un calo dei flussi turistici con un impatto fino a un miliardo di euro nei prossimi due mesi. Se la situazione dovesse prolungarsi nel tempo, le perdite per le agenzie di viaggio potrebbero arrivare fino a 1,5 miliardi di euro in un anno.

Alcune stime del comparto turistico indicano che, considerando l’indotto e tutte le destinazioni asiatiche collegate agli hub emiratini (tra cui Maldive, Thailandia e India), il danno complessivo potrebbe avvicinarsi ai 6 miliardi di euro.

Nel frattempo cresce anche il numero di italiani con voli cancellati. Le stime parlano di circa 40mila passeggeri coinvolti, considerando le partenze dai principali aeroporti italiani verso gli hub di Doha, Dubai e Abu Dhabi.

Turisti bloccati alle Maldive: la testimonianza

Tra chi sta vivendo direttamente questa situazione c’è anche una coppia italiana di trentenni rimasta bloccata alle Maldive. Li abbiamo sentiti mentre cercavano una soluzione per rientrare in Italia. Il loro volo di ritorno con Qatar Airways è stato cancellato all’improvviso.

“La compagnia ci ha riprogrammato il viaggio per la settimana successiva, ma sempre con scalo a Doha. Il problema è proprio quello: rischiamo di restare bloccati lì altri giorni”. Il timore principale riguarda proprio gli aeroporti del Golfo, dove molti voli continuano a subire ritardi o cancellazioni. “In teoria alcuni collegamenti stanno ripartendo, ma passano comunque dagli Emirati o dal Qatar. E nessuno ci garantisce che non vengano cancellati di nuovo”.

La Farnesina sta organizzando voli straordinari diretti che collegano Malé a Milano, che hanno un costo di 1.000 euro a persona (anche per bambini), ma con numeri limitati rispetto alle persone ferme in aeroporto in cerca di un modo per tornare in Italia. La coppia è riuscita a prenotare uno dei voli diretti di Neos Air pianificato per mercoledì 11 marzo: il prezzo, però, è molto più alto del normale: “Abbiamo pagato 3.200 euro per due biglietti economy. È una cifra folle, ma al momento è l’unica alternativa per tornare a casa”.

Sull’isola dove si trovano, raccontano, si percepiscono già gli effetti del blocco dei voli. “Dovevano arrivare nuovi turisti in questi giorni, ma non sta arrivando praticamente nessuno. Gli unici che vediamo sono persone che erano già alle Maldive e si stanno spostando tra le varie isole”.

Colpa del dynamic pricing

I prezzi schizzati alle stelle sono una diretta conseguenza del famoso dynamic price, l’algoritmo che varia le tariffe in base alla richiesta. E mai come in questi ultimi giorni la richiesta di voli in partenza dalle Maldive è stata così alta. Con l’utilizzo dell’analisi dei dati e dell’intelligenza artificiale, il dynamic pricing offre alle aziende, tra cui quelle che operano nel settore di trasporti, un significativo vantaggio competitivo, consentendo loro di individuare opportunità per aumentare i ricavi.

Questa strategia algoritmica adegua in tempo reale il costo dei biglietti in base alla domanda, offrendo prezzi variabili anziché fissi. I prezzi cambiano continuamente basandosi su fattori come disponibilità, orario, concorrenza, storico dei flussi e profili utente, potendo subire numerose variazioni in poche ore. Il principale fattore chiave del pricing dinamico aereo è il rapporto domanda e offerta: maggiore è la richiesta (o minore è la disponibilità), più alto diventa il prezzo. Ecco perché il biglietto di ritorno è schizzato a 1600 euro per passeggero.