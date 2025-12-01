Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Lunedi 1 dicembre Ryanair stupisce tutti con una super promozione in occasione del Cyber Monday: solo per 24 ore la compagnia propone tantissime tratte a partire da 14,99 euro. L’offerta permette di partire da oggi stesso 1 dicembre fino al 28 febbraio 2026. Il richiamo dell’inverno italiano, umido e grigio, lascia spazio a cieli blu intensi, piazze baciate dal sole e passeggiate tra palme e aranci. Le promozioni non durano: come il sole nel tardo pomeriggio, vanno colte al momento. Abbiamo scelto tre mete con atmosfere diverse ma tutte pronte a portarvi al caldo già da ora.

Da Milano Malpensa a Siviglia

Sabato 13 dicembre e venerdì 9 gennaio si può partire da Milano Malpensa e raggiungere Siviglia con voli a 15 euro. Una promozione imperdibile per godersi questa zona dell’Andalusia vivendo solo la località, oppure organizzando da qui un on the road. A Plaza de España, le maioliche brillano come specchi di sole, una passeggiata semicircolare permette di fotografare scorci unici, mentre i musicisti di strada dipingono l’aria di flamenco.

La Cattedrale e la Giralda, invece, testimoniano secoli di conquiste: la salita sulla torre regala uno skyline punteggiato da tetti ocra e cupole dorate.

In inverno il Real Alcázar è un paradiso: i giardini non sono soffocanti, l’odore degli agrumi riempie i viali e i pavoni camminano lenti nelle corti. Il quartiere di Triana, dall’altra parte del Guadalquivir, offre ceramiche artigianali e tapas autentiche: jamón ibérico, espinacas con garbanzos o pesce fritto da condividere con una cerveza ghiacciata. Qui l’inverno diventa un anticipo di primavera.

Da Roma a Rabat

Sabato 18 gennaio si vola con soli 18 euro da Roma a Rabat. La città del Marocco conquista il suo equilibrio perfetto tra modernità e tradizione. Capitale marocchina, meno rumorosa di Marrakech e meno turistica di Fès, riserva un clima mite anche a gennaio. È il momento ideale per immergersi nella Medina, dove botteghe di tessuti, spezie e artigianato propongono colori vibranti. La contrattazione diventa un gioco leggero, privo della pressione tipica delle grandi città turistiche.

La Kasbah degli Udayas, con le sue stradine blu e bianche, incanta al primo sguardo. Il contrasto tra il mare Atlantico e le mura in pietra crea un’atmosfera sospesa, quasi cinematografica. Da qui, il caffè Maure offre viste mozzafiato: un bicchiere di tè alla menta bollente scalda le mani mentre le onde rompono sugli scogli. La Torre di Hassan, monumento incompiuto, è un omaggio all’ambizione dei sultani almohadi: colonne di pietra, allineate come un esercito silenzioso, raccontano una storia che non ha avuto fine.

Da Napoli a Valencia

Altra alternativa? Volare verso la Spagna da Napoli con tratte a 18 euro come quella del 13 dicembre o del 24 gennaio per Valencia. La visita comincia spesso dalla Ciudad de las Artes y las Ciencias, un complesso futuristico firmato Santiago Calatrava: superfici bianchissime riflettono specchi d’acqua e creano illusioni visive. Con temperature miti si godono splendide passeggiate all’aperto nel centro storico, visitando prima la cattedrale dove sembra essere custodito il Santo Graal e poi un aperitivo a base di tapas prima di gustare l’autentica paella valenciana.