L’estate non è ancora finita. Infatti con la promozione “Insegui l’estate” di Ryanair si trovano tariffe molto vantaggiose per viaggiare verso mete balneari con posti a partire da soli 24,99 euro.

Attenzione però: i biglietti sono disponibili fino a esaurimento posti e l’offerta è valida solo per prenotazioni effettuate entro il 31 ottobre (per viaggiare fino al 18 dicembre).

In questo periodo Ryanair ha inoltre ampliato la sua offerta aggiungendo cinque nuove rotte da Milano Malpensa, che collegano lo scalo lombardo a Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv.

Ecco una selezione di tre rotte particolarmente interessanti per approfittare della promozione “Insegui l’estate” e non è finita qui: abbiamo scovato altre mete bellissime con prezzi anche più bassi.

Da Roma a Rodi per esplorare l’isola delle rose

L’isola di Rodi, la più grande del Dodecaneso, è una destinazione che unisce mare, storia e autenticità. La città medievale di Rodi, racchiusa da mura imponenti, è patrimonio UNESCO e conserva il Palazzo del Gran Maestro, la Via dei Cavalieri e un dedalo di vicoli che riportano indietro nel tempo.

Con voli diretti da Roma Fiumicino, è facile ed economico – il 19 ottobre il volo viene 24,99 euro – raggiungere questo paradiso greco che sa accontentare sia chi cerca relax, sia chi desidera scoprire le radici storiche del Mediterraneo.

Da Milano a Faro in Portogallo

Faro è la capitale dell’Algarve, la regione più a sud del Portogallo, e rappresenta una meta ideale per chi desidera abbinare mare e cultura.

Il centro storico, circondato da antiche mura, custodisce vicoli acciottolati, la Cattedrale, il Palazzo Vescovile e diversi musei che raccontano la storia della città. Passeggiando nelle sue piazze si respira un’atmosfera autentica e rilassata, lontana dal turismo di massa.

Con un volo diretto da Milano Bergamo, si può raggiungere facilmente questo mix di natura e tradizione portoghese. Il 29 ottobre la tariffa è di soli 24,99 euro.

Da Venezia a Creta: il fascino di Chania

Atterrando a Chania, nella parte occidentale di Creta, si viene accolti da una città che mescola influenze veneziane, ottomane e bizantine. Il porto antico, con il faro, i moli e le taverne tipiche, è il cuore pulsante della città vecchia, ideale per passeggiate serali tra vicoli e piazze ricche di vita.

Dalla città è facile raggiungere alcune delle spiagge più spettacolari dell’isola. Chania rappresenta il punto di partenza perfetto per scoprire l’anima più autentica di Creta.

Grazie ai voli Ryanair diretti da Venezia Treviso, questa destinazione è oggi più economica che mai. In ottobre ci sono infatti tanti voli a partire da 24,99 euro.

Altre offerte imperdibili per volare a prezzi mini

Oltre alla promozione “Insegui l’estate”, Ryanair propone anche altre offerte incredibilmente convenienti per chi vuole viaggiare nei mesi autunnali verso mete con il sole.

