Inverno al sole, le migliori destinazioni da raggiungere con la nuova offerta easyJet

Sognate cieli azzurri, sole e temperature miti anche d'inverno? Approfittate dei voli scontati easyJet, ma affrettatevi: l'offerta scade tra qualche giorno

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato: 22 Ottobre 2025 10:30

Hurghada è la destinazione perfetta per una vacanza invernale al sole

L’inverno non è così terribile, almeno fino a quando non arriva la pioggia, il freddo pungente al viso e l’oscurità! C’è un momento quindi, durante questi mesi, che tutti noi avremmo bisogno di un po’ di sole e vitamina D. Dove trovarli? Per fortuna non dobbiamo volare dall’altra parte del mondo, basta dare un’occhiata ai Paesi vicini e facilmente raggiungibili con voli in partenza dai principali aeroporti italiani. Ancora meglio se i biglietti sono a prezzi scontati, come quelli di easyJet.

La compagnia aerea ha lanciato una nuova offerta flash: se prenotate entro venerdì 24 ottobre 2025, potrete acquistare i vostri biglietti a prezzi scontati fino al 15%.

Queste le destinazioni che vi consigliamo di raggiungere per godervi l’inverno al sole!

