L’inverno non è così terribile, almeno fino a quando non arriva la pioggia, il freddo pungente al viso e l’oscurità! C’è un momento quindi, durante questi mesi, che tutti noi avremmo bisogno di un po’ di sole e vitamina D . Dove trovarli? Per fortuna non dobbiamo volare dall’altra parte del mondo, basta dare un’occhiata ai Paesi vicini e facilmente raggiungibili con voli in partenza dai principali aeroporti italiani. Ancora meglio se i biglietti sono a prezzi scontati , come quelli di easyJet .

Da Milano Linate a Gran Canaria

Se pensate che per acchiappare un po' di vitamina D in inverno dovete necessariamente salire su un volo di almeno 6 ore, vi sbagliate. C'è un paradiso vulcanico dove il clima è fantastico tutto l'anno: Gran Canaria. Appena atterrati, scoprirete subito che, oltre al suo clima meraviglioso, ospita paesaggi maestosi e cittadine affascinanti, diventando molto più di una semplice destinazione balneare invernale.

Con temperature che si aggirano intorno ai 22 gradi, il freddo invernale italiano vi sembrerà subito un lontano ricordo! Ricordatevi di prenotare il vostro albergo sulla costa meridionale, in particolare nella zona di Maspalomas, poiché quest'area, protetta dalle montagne centrali, offre le temperature più calde.

Da Milano Malpensa a Hurghada

Cercate una vacanza di puro relax? Da Milano Malpensa potete volare a Hurghada, una meta molto amata perché offre sole tutto l'anno, spiagge, mare cristallino e ampie distese di sabbia dove sfuggire alle vite frenetiche del Cairo e di Luxor. Vi consigliamo, però, di non farvi intrappolare dall'asciugamano durante tutto il viaggio!

Incastonata tra le barriere coralline del Mar Rosso e gli aridi terreni montuosi del deserto, Hurghada offre una vasta scelta di attività avventurose e gite di un giorno. Potete prenotare delle immersioni, fare windsurf e snorkeling tra la superba vita marina e visitare i vicini villaggi nel deserto e le antiche città, che soddisfano pienamente gli appassionati di storia.

Da Napoli a Ibiza

Infine, da Napoli potete volare a Ibiza! Questo è il periodo ideale per visitare l'isola se non siete interessati ai club e alla movida. Anche se le temperature potrebbero non essere perfette per nuotare, lo sono per stare all'aria aperta, seduti ai tavolini dei ristoranti (che non saranno pieni come in alta stagione) e per fare tante altre attività.

Potete visitare in tranquillità la città, ammirandola dalle mura, alte più di 25 metri e sulle quali è possibile camminare lungo tutto il loro perimetro di 2 chilometri, sostando ad alcuni o a tutti e sette i bastioni. Non dimenticate di fare tappa anche alla cattedrale e lasciatevi guidare dall'istinto per scoprire le sue viuzze interne. E, se siete appassionati di trekking, indossate scarpe comode e andate alla scoperta dei paesaggi mozzafiato più belli di Ibiza percorrendo i sentieri di Sa Talaia o Puig des Savinar.