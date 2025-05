Festival, laboratori, musei e rievocazioni storiche: il fitto calendario di eventi per bambini per il ponte del 2 giugno e dove andare

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: Salvatore Mancini Giostra della Cordesca a Sulmona

Il ponte del 2 giugno può essere l’occasione perfetta per una gita in famiglia e assaporare una piccola anticipazione d’estate. Dal Nord alla Sicilia, sono tanti gli eventi, i festival e le iniziative pensate per i più piccoli. Ecco una selezione di alcuni appuntamenti imperdibili, per trascorrere insieme un weekend di scoperta, gioco e meraviglia.

Arcadia Street Festival a Caldes (Trentino – 31 maggio e 1 giugno)

Nel borgo trentino di Caldes, il 31 maggio e 1° giugno va in scena Arcadia Street FestiVal di Sole: artisti di strada, marching band, giochi, spettacoli circensi e ottimo cibo invadono le vie del paese. L’evento, che fa parte di ANAP Associazione Nazionale Arti Performative per la promozione del teatro urbano, si distingue per la partecipazione di artisti internazionali, fanfare comiche e prodotti Slow Food in versione street food. Protagonista sarà anche Castel Caldes, maniero del Duecento recentemente restaurato e legato alla leggenda della giovane Olinda. Due giorni di magia, musica, e atmosfere incantate tra arte, storia e natura.

Salone Nautico di Venezia – Avventure Marinare (Veneto – 31 maggio-2 giugno)

Il Salone Nautico di Venezia propone dal 31 maggio al 2 giugno i laboratori Avventure Marinare a cura di Kid Pass, al Prato Scali dell’Arsenale. Tre gli appuntamenti quotidiani (ore 14, 16 e 18) per bambini dai 4 ai 10 anni: Ocean Drum, laboratorio per creare uno strumento sonoro; Koinobori, per costruire pesci volanti; Laguna in tasca, un percorso tattile per conoscere mare e laguna. Tutte le attività sono pensate per stimolare creatività e sensibilità ambientale nei più piccoli.

Fonte: Kid Pass

Castelli Aperti in Piemonte (1 e 2 giugno)

Nel fine settimana del 1 e 2 giugno 2025 torna l’appuntamento con Castelli Aperti, il progetto che valorizza il patrimonio storico del Piemonte. Decine di castelli, ville, torri e giardini saranno accessibili al pubblico in tutte le province, da Torino ad Alessandria, da Cuneo al Verbano-Cusio-Ossola. Le visite guidate si accompagnano a degustazioni, concerti, rievocazioni storiche e attività per famiglie. L’edizione 2025 celebra i 30 anni dell’iniziativa con il progetto speciale Tutti i colori della cultura, che abbina performance artistiche all’esperienza di visita.

Fonte: Ufficio stampa

Laboratori per bambini a Bologna (Emilia-Romagna – 1 e 2 giugno)

Nel weekend del 1 e 2 giugno 2025, appuntamento con alcuni dei laboratori didattici nei musei organizzati dal Sistema Museale di Ateneo di Bologna. Il 1° giugno, al Museo Capellini, si svolge Fossili d’asporto (bambini 4-6 anni con adulto); il 2 giugno, al Museo di Palazzo Poggi, Basta guardarsi intorno! (4-5 anni con adulto) e alla Collezione di Zoologia l’Animal Quiz Show (7-8 anni, senza adulti). I laboratori sono su prenotazione, con un costo di 6 euro, e prevedono piccoli gruppi per un’esperienza coinvolgente. Le attività sono organizzate con Le Macchine Celibi.

Tucogiò – Monastier di Treviso (Veneto – 31 maggio-2 giugno)

Dal 31 maggio al 2 giugno 2025 torna a Monastier di Treviso il festival Tucogiò, interamente dedicato al gioco in tutte le sue forme. La 16ª edizione propone il tema 20 passi nella storia e trasforma il paese in un grande percorso interattivo attraverso le epoche, dal Giurassico all’era digitale. Bambini e famiglie possono cimentarsi in oltre tre chilometri di giochi inventati, rielaborati o riscoperti, con spazi animati e laboratori diffusi.

Il Villaggio del Bambino a Porcari (Toscana – 2 giugno)

Il 2 giugno il centro storico di Porcari, in provincia di Lucca, si trasforma in un parco giochi a cielo aperto con il Villaggio del Bambino. Dalle 10 alle 20, le principali vie del paese – Via Pacini, Via del Municipio e Piazza Felice Orsi – ospitano attività gratuite pensate per i più piccoli: giochi, laboratori, spettacoli e animazioni. L’iniziativa, promossa dal Comune con il supporto tecnico e logistico di Demia, si propone anche come strumento per valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita locale. L’evento vuole essere un investimento sul futuro, incentrato sui bambini. In caso di maltempo, la manifestazione sarà recuperata il 15 giugno senza variazioni di orario.

Bosco dei Folletti a Urbania (Marche – 2 giugno)

A Urbania, il Bosco dei Folletti propone il 2 giugno la giornata Forum Dance – Folklore Marchigiano, con danze della tradizione ottocentesca, passeggiate con gli asinelli, arrampicate, giochi d’acqua (portare il costume) e visite guidate al Sentiero dei Folletti. Il parco è un luogo incantato, immerso nella natura, pensato per stimolare la fantasia dei bambini tra casette in legno e figure fiabesche.

Aquiloniamo a Porto Sant’Elpidio (Marche – 2 giugno)

Il 2 giugno, il lungomare centro di Porto Sant’Elpidio ospita Aquiloniamo: una giornata interamente dedicata al volo degli aquiloni. Dalle 10, apertura del laboratorio per costruire aquiloncini (costo 5 euro), mercatino Mylove sulla passeggiata, vendita di aquiloni e soprattutto volo libero di aquiloni giganti sulla spiaggia, salvo condizioni meteo avverse. L’evento stimola e valorizza la pazienza: il volo dipende dal vento; troppo forte è pericoloso, troppo debole non permette il decollo.

Giostra della Cordesca a Sulmona (Abruzzo – 31 maggio e 1 giugno)

Nel weekend del 31 maggio e 1° giugno, Sulmona accoglie la Cordesca, versione junior della celebre Giostra Cavalleresca. Dal 2003, circa 300 bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni sfilano in abiti rinascimentali nei ruoli di dame, cavalieri, musici e sbandieratori. Il corteo storico attraversa il centro cittadino fino allo Stadio Comunale Pallozzi, dove si svolge la corsa all’anello. I partecipanti si sfidano in un percorso su prato, cercando di infilare anelli su strutture metalliche. L’evento è riconosciuto dall’UNICEF per il suo valore educativo e sociale.

Fonte: @giostrasulmona.it

Aniene Festival – Roma (Lazio, dal 1 giugno)

Dal 1° giugno 2025, il Parco Nomentano di Roma ospita l’Aniene Festival, con un’area kids ricca di laboratori artistici, creativi e motori. L’associazione Espero Studio di Psicologia organizza giochi e attività pensati per stimolare la socialità dei bambini. Tutti i giorni, dalle 19 alle 22, è attivo uno spazio gioco gratuito con materiali e attività creative. Dal martedì al giovedì si tengono laboratori a pagamento (8 euro): circo motricità (martedì), inventa storie (mercoledì), basket freestyle (giovedì). Le serate propongono anche musica dal vivo, lezioni di ballo swing e spettacoli teatrali. Il tutto accompagnato da food truck nell’area ristoro del parco.

Il Fantastico Mondo del Fantastico – Castello di Lunghezza (Lazio – 1 giugno)

Il 1° giugno 2025, il Castello di Lunghezza, alle porte di Roma, si trasforma nel Fantastico Mondo del Fantastico: un evento pensato per far vivere ai più piccoli la magia dei personaggi delle fiabe, dei fumetti e del cinema. Durante la giornata, i bambini possono incontrare i loro eroi preferiti e partecipare a spettacoli immersivi, giochi tematici e animazioni. L’evento include aree pic-nic, zone relax e punti ristoro per trascorrere una giornata all’insegna della fantasia.

Apertura straordinaria di Explora – Il museo dei bambini di Roma (2 giugno)

Il 2 giugno, Explora – il museo dei bambini di Roma – propone un’apertura straordinaria in occasione della Festa della Repubblica. I bambini possono esplorare le installazioni interattive e partecipare ad attività educative in totale libertà. Un luogo dove imparare facendo, tra scienza, gioco e scoperta. È consigliata la prenotazione online per accedere alle fasce orarie disponibili.

Sagra della Ciliegia Ferrovia a Turi (Puglia – 31 maggio-2 giugno)

Dal 31 maggio al 2 giugno, Turi celebra la ciliegia Ferrovia con una sagra che anima il centro storico con stand enogastronomici, artigianato, musica dal vivo, dj set e talk show. Per i bambini sono previsti spettacoli, esibizioni scolastiche e animazioni itineranti con bande, gruppi folk e artisti di strada. Per l’occasione sono organizzate visite guidate alla scoperta del territorio.

Etna Comics – Catania (Sicilia – 30 maggio-2 giugno)

Dal 30 maggio al 2 giugno, torna nel centro fieristico di Catania la 13ª edizione di Etna Comics, il Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop. Un evento amato da famiglie e appassionati, con stand dedicati a fumetti, giochi, cosplay, cinema e gadget. Non mancano le attività per bambini, con laboratori creativi, incontri con autori e aree kids tematiche.