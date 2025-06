Fonte: iStock La pattuglia acrobatica italiana delle Frecce Tricolori attraversa i cieli di Roma

Il 2 giugno 2025 Roma sarà, ancora una volta, il palcoscenico delle celebrazioni della Festa della Repubblica, una ricorrenza che da settantanove anni richiama l’attenzione e l’emozione dell’intero Paese. L’evento, che commemora la nascita della Repubblica Italiana, sarà scandito da momenti solenni, simboli di unità e orgoglio nazionale, che culmineranno con la spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori sopra i cieli della capitale.

Il cuore delle celebrazioni sarà, come da tradizione, l’Altare della Patria, monumento che racchiude la memoria storica d’Italia. A partire dalle ore 9:15, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprirà ufficialmente la giornata con la deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto, affiancato dalle più alte cariche dello Stato: il gesto solenne, accompagnato dalla cerimonia dell’alzabandiera, è il simbolo del tributo che l’Italia rende ai suoi caduti e a quei valori di libertà e democrazia sanciti con il referendum istituzionale del 1946.

La parata militare ai Fori Imperiali: tradizione e spettacolo

Dopo la cerimonia all’Altare della Patria, lo sguardo si sposterà lungo Via di San Gregorio, dove il Capo dello Stato passerà in rassegna i reparti delle Forze Armate schierati in attesa di sfilare. La parata militare, uno degli appuntamenti più attesi della giornata, prenderà il via lungo la scenografica Via dei Fori Imperiali: la cornice monumentale, carica di storia e simbolismo, sarà attraversata da rappresentanze dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia, insieme ai Corpi civili dello Stato, alla Protezione Civile e a delegazioni delle missioni internazionali.

La parata, che ogni anno richiama migliaia di spettatori tra cittadini, turisti e appassionati di storia e difesa, è anche una rappresentazione dell’impegno quotidiano delle istituzioni italiane nella tutela della pace, della sicurezza e del bene comune.

Le Frecce Tricolori: simbolo dell’eccellenza italiana nei cieli

A rendere ancora più memorabile la giornata sarà il doppio appuntamento con la Pattuglia Acrobatica Nazionale, meglio conosciuta come Frecce Tricolori. La loro prima apparizione è prevista tra le 9:15 e le 9:30, in contemporanea con le celebrazioni all’Altare della Patria. Gli spettatori potranno assistere al suggestivo passaggio degli aerei Aermacchi MB-339 sopra Piazza Venezia, mentre il tricolore italiano si disegnerà nel cielo in una coreografia che unisce precisione tecnica ed emozione visiva.

Il gran finale sarà intorno a mezzogiorno, quando le Frecce sorvoleranno nuovamente il centro di Roma, questa volta al termine della parata militare. Il cielo sopra i Fori Imperiali si trasformerà in una tela su cui dieci jet MB-339 dipingeranno una gigantesca bandiera italiana, offrendo uno degli spettacoli più coinvolgenti delle celebrazioni.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale è una delle eccellenze più riconoscibili dell’Aeronautica Militare. Fondata nel 1961 a Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia, la squadra ha conquistato un prestigio internazionale grazie a esibizioni spettacolari in tutto il mondo. Ogni figura acrobatica eseguita dai suoi piloti racconta una parte dell’identità italiana: ordine, passione, competenza e bellezza.

La formazione delle Frecce Tricolori si compone di dieci piloti (otto in volo, due di riserva) e un gruppo di tecnici altamente specializzati, responsabili della manutenzione e della sicurezza dei velivoli. Tutti i piloti sono istruttori dell’Aeronautica con una formazione avanzata, selezionati per le loro capacità tecniche, la resistenza alle sollecitazioni fisiche estreme e un rigido addestramento militare.

I jet utilizzati, gli Aermacchi MB-339, sono aerei da addestramento adattati per esibizioni acrobatiche, scelti per l’affidabilità e la manovrabilità.

Una giornata per celebrare la Repubblica con tutti gli italiani

Per chi non potrà essere presente a Roma, le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Rai Uno con uno speciale del Tg1 a partire dalle 9:00. Una copertura televisiva pensata per permettere a tutti i cittadini di vivere l’emozione di questa giornata simbolica, che ogni anno riafferma il senso di appartenenza e il legame con le radici democratiche della nazione.

Il 2 giugno è una data in cui la memoria si rinnova nel volo armonico delle Frecce Tricolori, nell’orgoglio dei militari in parata, nella dignità di un gesto commemorativo davanti al Milite Ignoto.