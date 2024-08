È boom di panoramic tourism, il nuovo fenomeno social

Fonte: iStock Il secondo edificio più alto del mondo si trova a Kuala Lumpur, meta prediletta del turismo panoramico

Il mondo è sempre più bello quando osservato dall’alto: lo sanno bene i viaggiatori che abbracciano il nuovo fenomeno chiamato ‘panoramic tourism‘, il turismo panoramico. Un trend attuale che mette in evidenza un desiderio che esiste da sempre: trovare i migliori punti panoramici dai quali godere di un punto di vista privilegiato sulla destinazione che stiamo visitando. Ma è soprattutto in questo periodo che, sia su Instagram che Tik Tok, spopolano hashtag quali #panoramic o #scenic, che contano tra i 2 e i 6 milioni di contenuti pubblicati.

A confermarlo sono sia l’Agenzia Espresso Communication, la cui ricerca sulle principali testate internazionali ha evidenziato come i panoramic tourist prediligano strutture o attrazioni con panorami mozzafiato, sia i dati raccolti da Global Times: quasi 8 turisti su 10 (75%) faticano a trovare biglietti disponibili per visitare monumenti come la torre China Zun di Pechino, famosa perché offre una visione maestosa dello skyline cittadino grazie ai suoi 528 metri di altezza.

Le metropoli più gettonate per il turismo panoramico

Andare in giro per il mondo è di per sé una delle cose più belle che possiamo fare e, quando abbiamo l’opportunità di osservarlo da punti panoramici privilegiati, diventa tutto ancora più spettacolare. Sono tanti i luoghi che meritano di essere ammirati dall’alto, tra questi ce ne sono alcuni che stanno acquisendo sempre più fama, come la già citata torre China Zun di Pechino o il Merdeka 118 a Kuala Lumpur. Si tratta del secondo edificio più alto al mondo che, grazie ai suoi 680 metri, vi darà l’impressione di toccare il cielo con un dito! Sono tantissime le persone che vengono qui per godere del paesaggio e, proprio per gestire al meglio il flusso continuo di turisti, sono stati installati ben 83 ascensori.

Le innovazioni tecnologiche nel campo degli ascensori e delle funivie giocano un ruolo fondamentale in questo trend perché non solo permettono di raggiungere altezze altrimenti impossibili, ma rendono anche inclusive diverse esperienze offrendo davvero a chiunque la possibilità di usufruirne.

Punti panoramici famosi

Un’altra meta panoramica molto amata, raggiungibile facilmente con gli ascensori o le scale mobili, è l’Al-Bait Abraj Towers o comunemente conosciuta come la Torre dell’Orologio. Questo edificio detiene diversi record, ma soprattutto è il quarto più alto al mondo e il più elevato di tutta l’Arabia Saudita. In cima all’hotel è presente un museo dedicato alla costruzione dell’edificio e dell’orologio: questo può essere raggiunto utilizzando appositi ascensori che collegano i quattro piani contraddistinti da motivi e stili diversi. A completare il tutto c’è una splendida terrazza panoramica che domina La Mecca.

Infine, un altro punto panoramico molto gettonato è quello che permette di ammirare il Ghiacciaio Stubai, il più famoso e grande comprensorio sciistico dell’Austria, visitabile anche d’estate grazie alla presenza di scale mobili efficienti e innovative. Queste sono situate all’interno degli edifici delle stazioni della funivia 3S Eisgratbahn, pensate sia per migliorare il flusso turistico che per garantire a visitatori e appassionati di tutte le età un trasporto sicuro. Da qui potrete godere di una vista impagabile a quasi 3 mila metri di altitudine prima di arrivare a destinazione e dedicarvi alle diverse attività ed escursioni.