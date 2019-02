Palma di Montechiaro, la meta fashion della Sicilia grazie a Dolce & Gabbana

editato in: da

Una cittadina della Sicilia Barocca è diventata improvvisamente la destinazione più alla moda d’Italia.

Il merito è dei due stilisti Dolce & Gabbana, che hanno deciso di ambientare a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, la loro prossima sfilata.

Per far sfilare le loro ultime creazioni, la prossima estate rievocheranno la storia e lo stile della cittadina del “Gattopardo” con una mega festa con tanto di bande, fiori e stendardi sui balconi, nei cortili, nei chiostri e nelle strade della città.

Il Comune di Palma, fondato dalla famiglia dei Tomasi di Lampedusa (il cui massimo esponente è stato Giuseppe, autore appunto del romanzo “Il Gattopardo”), ha omaggiato i due stilisti da sempre amanti della Sicilia dell’intera città e di alcuni edifici storici come location per il loro catwalk.

Il paese sorge su un’altura rocciosa da cui domina la vallata che si protende fino al mare che dista solo dieci minuti. Spiccano in primo piano i monumenti storici del Palazzo Ducale, la Chiesa Madre, in cima ad una larga scalinata, e il monastero delle Benedettine, il primo edificio della città, tutti della metà del ‘600.

Palma è considerata una ‘città santa’. Già dalla sua fondazione fu concepita come un luogo fortemente spirituale, una “Nuova Gerusalemme”, insomma.

E saranno proprio Palazzo Ducale, la Chiesa Madre e anche la Chiesa di Maria Santissima del Rosario il set esclusivo del noto brand per un giorno (il 4 luglio 2019).

Il Palazzo Ducale ha due facciate, una rivolta verso il mare e l’altra verso oriente. Dall’esterno non è nulla di eccezionale, ma al suo interno nasconde decori raffinatissimi, soffitti a cassettoni dipinti, diversi per ogni sala del palazzo.

La Chiesa del Rosario è una delle opere più significative del Barocco siciliano e fu fatta costruite proprio dalla famiglia dei Tomasi di Lampedusa.

Ci sono anche un castello, il Castello Chiaramonte, e persino un santuario, il Santuario di Monte Calvario. Per il momento non sono stati opzionati dai due stilisti D&G per la loro festa, ma non è detta l’ultima parola.

La Sicilia è sempre più una destinazione di moda tra stilisti, vip, celebrity e influencer. Proprio la scorsa estate a Noto, in provincia di Siracusa, era stato celebrato il matrimonio più social dell’anno, quello dei Ferragnez (Chiara Ferragni e il rapper Fedez). Chi sarà il prossimo?