Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF L'Oroscopo dei viaggi 2026 secondo SiViaggia

Che anno sarà il 2026? Per alcuni segni zodiacali si prospetta un anno molto importante, di grossi cambiamenti, di nuovi amori e nuovi lavori, da festeggiare con un bel viaggio. Per ogni quadro astrale, infatti, abbiamo pensato a un viaggio o un’esperienza consigliata. Ecco quali abbiamo scelto per voi in base alle previsioni che hanno fatto gli esperti astrologi.

Indice Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Aquario

Pesci

Ariete

Secondo le previsioni dell’astrologo Branko, tra i segni più viaggiatori del 2026 c’è sicuramente l’Ariete. Per chi è nato sotto questo segno, le novità non mancheranno e ci si potrà “imporre” in posti mai frequentati prima. Secondo Barbanera, gli Ariete sentono il bisogno di cambiare città, abitudini e persino direzione di vita. Il 2026 è quindi l’anno ideale per organizzare quel viaggio che avete sempre sognato, in quella destinazione che avete solo potuto sognare. Non deve per forza essere una meta lontana e neppure una meta esotica, basta che sia una novità per voi e che sia un sogno che si avvera. Se volete un suggerimento, noi andremmo in Nuova Zelanda, il posto più lontano che esista dall’Italia, pensate che se faceste un buco sotto i piedi sbuchereste direttamente in questa isola che è esattamente agli antipodi dell’Italia.

Toro

Il Toro dovrà azzardare di più e ritrovare la fiducia in se stesso nel 2026, dice Branko. Sarà forse l’anno giusto per far un viaggio-studio o un viaggio esperienziale investendo su se stessi e sulla propria crescita professionale o personale? Ormai ovunque organizzano corsi di lingue per adulti abbinati a esperienze presso famiglie o aziende, da malta all’Inghilterra fino agli Stati Uniti e alla Francia c’è solo da scegliere la meta finale. Inoltre, se volete fare un’esperienza più profonda potete rivolgervi al WWF o a qualche associazione benefica che sostiene progetti in tutto il mondo.

Gemelli

Nel 2026 sarà meglio prediligere la concretezza, scrive Branko. Il pragmatismo sarà la chiave verso orizzonti inesplorati per i Gemelli. E per Paolo Fox, sarà un anno di rivoluzione, con la necessità di liberarsi da “vecchi fardelli”. Mete facili da raggiungere, quindi, con voli o treni diretti; dove è semplice muoversi e dove ci si sente a proprio agio. Il Nord Europa è quindi la direzione giusta per voi per il 2026: Danimarca, Finlandia, Svezia, dove tutto funziona alla perfezione, dove tutti parlano inglese, dove niente è fuori posto. Troppo perfetto? Non per voi, perché è ciò di cui avete bisogno. Puntate verso una Capitale nordica, come Copenhagen. Se pensate di conoscerla bene, forse non siete mai stati nel quartiere di Carlsberg, che poi tanto quartiere non è in quanto si tratta di una città nella città, con tantissime cose da fare e da vedere.

Cancro

Dopo un 2025 molto generoso, il nuovo anno richiede maggiore responsabilità. Giove vi sostiene ancora per alcuni mesi, ma poi sarà necessario contare soprattutto sulle vostre forze. Saturno richiederà precisione, impegno e coerenza, mentre Nettuno potrà confondere le acque se non mantenete chiarezza negli obiettivi. Il segreto sarà partecipare fino in fondo, senza sottrarvi alle responsabilità. Viaggi? Forse non sembrano essere una priorità per il 2026, invece avete diritto a un po’ di svago. Magari state a contatto con la natura, lontani dalla gente e dove poter mettere insieme i vostri pensieri. Che ne dite di immergervi nel Parco Nazionale d’Abruzzo o nelle Foreste Casentinesi o al cospetto del Gran Paradiso oppure sui Monti Sibillini? Posti immersi nel silenzio dove la natura regna sovrana.

Leone

Secondo Branko, al Leone le cose non andranno affatto male nel 2026. Si prospetta, infatti, un anno pieno di amore. Quindi, bisogna optare per una meta super romantica. La città dell’amore per eccellenza è Parigi. Se ci siete già stati tante volte, sappiate che c’è sempre qualcosa di nuovo o di insolito da vedere. In questa città le idee non mancano di certo. Ci sono musei segreti da scoprire e c’è persino una funivia che attraversa una zona della città. Sicuramente questi non li avete mai visti!

Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine è arrivato il momento di vivere da protagonisti, mettendo da parte i vecchi rancori. Secondo Paolo Fox, inizierà una nuova strada, con possibili viaggi e nuove esperienze. E concorda anche Barbanera, secondo cui per i Vergine soffia un vento di rinnovamento sul mare della realizzazione e della carriera. Il momento è favorevole per spiegare le vele e navigare senza paura. Se la vostra o il vostro ex si è trasferita/o a vivere in Australia, beh andateci lo stesso e godetevi questo meraviglioso continente che è talmente vasto che difficilmente avrete occasione di incontrarvi. E, anche se fosse, la bellezza di certi paesaggi come Ayers Rock, l’outback, la Wave Rock o i 12 Apostoli vi faranno scordare ogni rancore.

Bilancia

Gli astri interpellati dagli esperti astrologi sostengono che per la Bilancia è attesa una svolta inaspettata che arriverà sul lavoro dopo il mese di luglio. Positiva o negativa non è detto saperlo, nel dubbio, se dovete fare un viaggio fatelo prima dell’estate. Tra l’altro, potete sfruttare le tariffe meno care e regalarvi quell’esperienza che continuate a rimandare. Dubai ed Emirati Arabi? Qatar e Arabia Saudita? Oppure centro Europa, come Uzbekistan, Kazakistan e Armenia: sono queste le mete top del 2026, Paesi dal fascino indescrivibile, dalla storia travagliata e per queto super interessante e dall’architettura dalle Mille e una notte.

Scorpione

Il 2026 porta allo Scorpione grandi trasformazioni e grandi cambiamenti, soprattutto in amore. È giunto quindi il momento di conoscere nuove persone. E dove farlo se non in posti dove gli abitanti sono friendly e prendono subito confidenza, come la Spagna per esempio? Se andate a Barcellona, ma anche nel resto della Catalogna, troverete gente alla mano che ama ridere e divertirsi proprio come noi italiani. Tra l’altro, questa zona è bellissima e molto vivace tutto l’anno, non soltanto d’estate, ci sono feste patronali, feste gastronomiche, eventi tutto l’anno e tutto, dai musei ai negozi, è sempre aperto. Senza la folla estiva si gode al massimo di un viaggio in questa parte di Spagna.

Sagittario

Un anno importante per il Sagittario che, è risaputo, è il segno più viaggiatore dello Zodiaco. La fortuna sarà a lungo una compagna fedelissima, dice Branko, si costruiranno basi solide per progetti futuri e decisioni prese al momento giusto porteranno lontano. Forse non sarà il 2026 l’anno giusto per il super viaggio che avreste sempre voluto fare, ma vi servirà un anno interno per organizzarlo e partire l’anno successivo. Forse volevate percorrere l’intera Route 66? Nel 2026 questa strada mitica compie cent’anni e saranno tantissimi i turisti che vorranno percorrerla, per cui lasciate che la folla si accalchi lungo questa strada e andateci nel 2027.

Capricorno

Per il Capricorno il 2026 sarà un anno di profondi cambiamenti. Con coraggio e astuzia si supereranno anche le sfide più ardue, dice Branko. Sarebbe l’anno giusto per organizzare un super viaggio come il giro del mondo. Se non volete stressarvi con prenotazioni di voli, hotel e transfer, sappiate che basta cliccare su un sito di crociere e scegliere quella che parte prima (ce n’è una di MSC che salpa il 5 gennaio 2026). La World Cruise parte da Civitavecchia e Genova e segue un itinerario di oltre 70.000 chilometri intorno al mondo, lungo 132 giorni, attraverso 5 continenti, 33 Paesi e 46 destinazioni come Madeira, Barbados, Grenada e Curaçao, Costa Rica e Guatemala, San Diego, Los Angeles e San Francisco, Hawaii, Samoa e Fiji, Nuova Zelanda e Australia, Filippine, Giappone, Corea e poi Cina, Vietnam, Singapore e Malesia, Dubai e Petra, Seychelles, Mauritius e La Réunion, prima di circumnavigare il Capo di Buona Speranza e raggiungere l’Africa australe, con scali a Città del Capo e Walvis Bay (Namibia). L’ultima parte del viaggio tocca Capo Verde per poi tornare in Italia.

Aquario

Le stelle sorridono all’Aquario nel 2026, così come la fortuna. Non ci sono dubbi, dunque, che dovete approfittarne per giocare d’azzardo e mettere da parte tutto ciò che potrete ammassare in un anno perché chissà poi quando vi ricapita. Il posto più vicino dove andare è sicuramente Montecarlo, e non soltanto per il Casinò. Il Principato di Monaco è uno dei luoghi più incredibile che ci siano e dove, ogni volta che si va, c’è qualcosa di nuovo, che sia un ristorante, un museo o un intero quartiere, qui non ci si annoia mai. Se poi volete osare, allora prendete un volo per Las Vegas dove ci sono decine di hotel spettacolari e un centinaio di casinò in tutta la città, ma dove ci sono tantissime attrazioni luccicanti e meravigliose.

Pesci

Un 2026 top per i Pesci. Anno di rinascita profonda con Giove in Cancro che porta fortuna, leggerezza e fiducia, mentre Saturno e Nettuno chiudono un lungo ciclo di introspezione. Nuovi inizi, cambi di rotta e voglia di autenticità guidano tutto il nuovo anno. Insomma, non vi ferma più nessuno. Dove volete andare? Sulla Luna? Potete farlo. Magari non davvero visto che i viaggi spaziali costano uno sproposito, ma potete provare cosa significa alla Cité de l’Espace di Tolosa, in Francia, che offre ai visitatori l’esperienza di un viaggio spaziale in un simulatore di razzo e di atterraggio sulla Luna. l’Esperienza immersiva Lune Xplorer consente di salire a bordo di un’astronave simile a quella che presto riporterà l’uomo sulla Luna. Ogni dettaglio è realistico, incluso il numero di passeggeri: quattro per capsula. Il simulatore è infatti una centrifuga che riproduce tutti gli effetti dell’accelerazione. E magari poi potrete candidarvi per il lancio e l’allunaggio, quando avverrà. Anno nuovo, vita nuova, insomma.