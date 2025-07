Torna l’Art Nouveau Week: tour, mostre e visite guidate in tutta Europa per riscoprire il fascino senza tempo dello stile liberty

Foto di Phil Lewis - Ufficio Stampa Grand Hotel Europa, uno degli hotel storici di Praga

Dal 8 al 14 luglio 2025, l’Europa intera si veste dei raffinati motivi dell’Art Nouveau per la settima edizione dell’Art Nouveau Week, la manifestazione internazionale che invita il pubblico a immergersi nello splendore di uno stile che ha rivoluzionato l’estetica e la cultura del primo Novecento con architetture sinuose, dettagli floreali, forme ispirate alla natura e alla femminilità: il Liberty torna protagonista con un ricco programma di eventi, visite e tour immersivi in Italia e in molte città europee.

L’iniziativa, che gode dell’alto patrocinio del Parlamento europeo, è promossa dall’Associazione Italia Liberty sotto la guida scientifica del professor Andrea Speziali, tra i maggiori esperti e divulgatori del movimento liberty a livello internazionale.

Il comitato organizzatore, composto da studiosi e figure istituzionali, ha scelto come simbolo dell’edizione 2025 la farfalla, metafora di metamorfosi ed eleganza, al centro dell’identità visiva dell’intera rassegna, ispirata a grafiche storiche come quelle della rivista Ver Sacrum e dell’illustratore francese Eugène Samuel Grasset.

Un viaggio diffuso tra arte, architettura e memoria

Al centro della manifestazione si colloca un imponente calendario di eventi che, per sette giorni, trasformerà il patrimonio liberty in un racconto diffuso di bellezza e scoperta. Oltre 120 itinerari guidati toccheranno settanta città italiane, da Palermo a Trieste, coinvolgendo edifici normalmente chiusi al pubblico e offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino capolavori spesso dimenticati.

Tra le aperture straordinarie più attese spiccano Villa Pottino a Palermo, rara testimonianza di aristocratico sfarzo liberty; Villa Magrini a Cesenatico, con i pregevoli affreschi floreali; Villa Serafini a Riccione, prezioso esempio di residenza borghese della Belle Époque; e ancora Palazzo Pastore a Melfi e Villa Simonini a Lucca. Ogni visita sarà curata da guide specializzate, che accompagneranno il pubblico in un racconto che unisce storia, arte e testimonianze del vissuto quotidiano di un’epoca sospesa tra progresso e sogno.

Oltre alle visite dal vivo, l’Art Nouveau Week proporrà anche un ricco programma digitale, con 14 conferenze asincrone curate dal professor Speziali, accessibili su prenotazione, che offriranno uno sguardo trasversale sul liberty, affrontandone le espressioni artistiche più varie: dalla pittura alla moda, dalla grafica alla gastronomia.

Un focus particolare sarà riservato alla figura della donna nel contesto liberty e ai grandi protagonisti del movimento, italiani e internazionali.

Tour internazionali per esploratori del bello

Per chi desidera vivere un’esperienza culturale totalizzante, l’Associazione Italia Liberty ha ideato una serie di tour esclusivi, pensati per coniugare viaggio, arte e lifestyle. Il più ambizioso è “Eterno Liberty. Il sogno dell’Art Nouveau”, un tour di oltre un mese che, dall’8 luglio al 12 agosto, toccherà numerose città italiane simbolo della Belle Époque, con trasferimenti in jet privati, soggiorni in hotel di charme e performance artistiche in ambientazioni storiche.

Dal 9 all’11 luglio, invece, il tour “Puglia Modernista” condurrà i partecipanti lungo un itinerario in pullman tra le perle del modernismo del Sud Italia, come Lecce, Trani, Barletta e Bari, alla scoperta delle influenze locali dello stile. Per chi desidera varcare i confini nazionali, dal 11 al 14 luglio è previsto “Valencia Modernista”, alla scoperta dell’architettura floreale e dei colori vivaci della Spagna liberty, tra mercati coperti, edifici municipali e musei ispirati al gusto catalano.

A chi ama viaggiare in treno, infine, è dedicato “Freccia Liberty. Treni per passione”, un percorso ferroviario che attraversa dieci storiche stazioni italiane, da Genova Brignole fino a Taormina, tutte caratterizzate da decorazioni Art Nouveau.

La Sicilia al centro: arte, conferenze e atmosfere della Belle Époque

La regione protagonista dell’edizione 2025 sarà la Sicilia, che accoglierà numerosi eventi a tema, a conferma della ricchezza del suo patrimonio modernista. A Palermo, dal 9 all’11 luglio, si terrà il ciclo di conferenze “Il Modernismo in Sicilia dal Liberty all’Art Déco”, ospitato presso la sede Confcommercio e animato da studiosi di rilievo nazionale. Tra gli appuntamenti imperdibili, l’apertura straordinaria di Villa Pottino, dove sarà allestita la mostra “La Belle Époque a Palermo tra Arte, Moda e Storia”.

Anche Catania e Chiaramonte Gulfi saranno protagoniste: a Villa Ardizzone e alla Casa Museo Liberty si potranno ammirare opere di Ernesto Basile, oltre a vetri e oggetti d’arte firmati Lalique, Legras e altri maestri. Una speciale visita al sorgere del sole è prevista nello storico stabilimento balneare di Mondello, con sottofondo musicale per ricreare l’atmosfera di un’epoca raffinata e perduta.

L’arte liberty nei cimiteri monumentali

Un capitolo suggestivo della rassegna sarà poi dedicato all’arte funeraria liberty, spesso trascurata ma di enorme valore storico e artistico.

Speciali visite guidate condurranno il pubblico tra le cappelle, i monumenti e le sculture dei principali cimiteri monumentali italiani, come il Monumentale di Milano, lo Staglieno di Genova, il Verano di Roma e la Certosa di Bologna, senza dimenticare i cimiteri storici di Torino, Firenze, Trieste, Bari, e molte altre città.

Qui, le opere di artisti come Leonardo Bistolfi, Giovanni Rosso, Adolfo Wildt e Giacomo Manzù raccontano la spiritualità, l’eleganza e il culto della memoria in chiave liberty.