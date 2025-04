Fonte: iStock Il Centro Pompidou realizzato da Renzo Piano a Parigi

Ogni anno, il 15 aprile, si celebra la giornata del Made in Italy per omaggiare l’eredità, l’artigianato e l’innovazione che definiscono l’eccellenza italiana. Quest’ultima affascina il mondo con la qualità dei suoi prodotti, rendendo ancora più profonda e variegata l’impronta culturale del nostro Paese a livello internazionale.

Molteplici creazioni artistiche hanno cementato la reputazione dell’Italia e del suo know-how: pensiamo, per esempio, a una delle star più famose del Made in Italy, come la Vespa, ma anche al rinomato vetro di Murano, venduto nelle gioiellerie di tutto il mondo e utilizzato anche all’estero per dar vita a creazioni uniche e raffinate.

Qui vi accompagniamo in un viaggio alla scoperta di alcune delle opere italiane che, proprio grazie alla loro eccezionalità artigianale e manifatturiera, hanno trovato posto all’interno di spazi famosi e rinomati fuori dai nostri confini nazionali.

La Vespa, un’opera d’arte da museo

Non un semplice mezzo di trasporto, ma una vera e propria opera d’arte custodita all’interno di alcuni dei musei più importanti al mondo. Stiamo parlando del design unico e riconoscibile della Vespa, un oggetto di culto ed eccellenza del Made in Italy che occupa un posto d’onore all’interno del tempio dell’arte moderna, il MoMA (Museum of Modern Art) di New York, dove i visitatori possono ammirare la Vespa modello GS150 progettata da Corradino D’Ascanio nel 1955.

Le opere architettoniche di Renzo Piano

Tra gli architetti più rinomati, Renzo Piano ha portato il know-how architettonico italiano in tutto il mondo lasciando tracce tangibili sotto forma di edifici famosissimi. Tra questi citiamo il Centre Pompidou a Parigi, il progetto che ha consacrato la sua fama a livello internazionale, il The Shard a Londra, il Centro Botín, il museo dell’arte e della cultura di Santander, e il Museo d’Arte Moderna di Oslo.

Il violino Stradivari, un’eccellenza da collezione

I violini Stradivari, creati dal liutaio cremonese Antonio Stradivari, sono riconosciuti in tutto il mondo come un’eccellenza dell’artigianato, un modello per i liutai e opere da custodire con cura come collezionisti e musicisti. Alcuni di questi violini, infatti, sono preservati nella prestigiosa Library of Congress di Washington, la biblioteca più grande del mondo che vanta una collezione con milioni di libri, film, registrazioni audio, fotografie, giornali, mappe, manoscritti e alcuni dei più bei violini Stradivari.

Tra questi citiamo i modelli “Castelbarco” del 1699, “Ward” del 1700 e “Betts”, risalente al 1704. Questi e gli altri violini presenti nella collezione furono donati alla biblioteca nel 1935 e nel 1936 da Gertrude Clarke Whittall.

Arredi che diventano opere d’arte

Nel mondo del design, un’eccellenza del Made in Italy è sicuramente l’azienda Kartell che, da 70 anni, crea progetti unici realizzati anche in collaborazione con designer e architetti internazionali. Le opere della ditta lombarda sono state esposte anche in allestimenti scenografici al D Museum di Seoul nel 2018 e trasformate in opere d’arte, come la famosa seduta Louis Ghost, trasformata in una “tela” da Inkman, il prestigioso artista tunisino specializzato in calligrafia contemporanea.

Il vetro di Murano

Infine, un’altra eccellenza del Made in Italy è il vetro di Murano, un’isoletta vicino a Venezia. Dalla storia antichissima, questa tradizionale tecnica di soffiatura del vetro viene portata avanti da maestri vetrai altamente qualificati che li ha resi famosi in tutto il mondo. I lampadari di vetro di Murano hanno abbellito, nei secoli, i più bei palazzi nobiliari d’Europa.